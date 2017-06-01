«Спасибо игрокам, что выдержали этот кошмар». Новое чудо Шведа

В очередном триллере Алексей Швед набрал 33 очка, а «Химки» сравняли счёт в серии c «Зенитом». Судьба путёвки в Евролигу решится в Питере.

Главной проблемой Василия Карасёва перед четвёртым матчем полуфинала оставался Алексей Швед. Несмотря на все усилия сине-бело-голубых, защитник «Химок» фактически в одиночку решил исход третьего матча, с лёгкостью переигрывая один в один любого, кто пытался его сдержать.

Швед молчал на протяжении трёх стартовых минут (после того, как его бросок на первых секундах накрыл вышедший в старте Тревор Мбакве) и реализовал первый же бросок из-за дуги, причём сделал это с солидной дистанции.

В середине четверти Швед совершил перехват и помчался к кольцу, нарвавшись на жёсткий фол Кайла Лэндри. Лидеру «Химок» приём «большого» соперника не понравился, и он пошёл выяснять отношения. На защиту одноклубника встал Янис Тимма (именно ему выпала честь персонально опекать Шведа на старте матча). Они со Шведом потолкались и заслуженно получили по неспортивному фолу. Партнёров Алексей не слишком воодушевил, но завёл Тимму. Буквально в следующем игровом эпизоде форвард «Зенита» схватил второй фол и отправился на скамейку.

Уход латыша с площадки развязал Шведу руки. Раз за разом он устремлялся в проход и заставлял соперника нарушать на себе правила. Забегая вперёд, Алексей набрал 11 очков за стартовые 10 минут (8 из них – с линии штрафных). Партнёры ему не слишком помогали – по 3 очка набрали Тодорович и Ильницкий, ещё 2 очка на счету Робби Хаммела.

«Зенит» уверенно выиграл первую четверть – 28:19. Самым результативным в составе гостей с 6 очками стал Сергей Карасёв. Но преимущество принесли не его удачные действия, а выигранный сине-бело-голубыми подбор – 16 (7 на чужом щите) против 9 у хозяев.

Оказалось, причиной провала «Химок» стал тот факт, что в зале отсутствовал Тимофей Мозгов. С его появлением хозяева преобразились. «Зенит» оробел, перестал двигать мяч, а жёлто-синие напротив ожили. Швед был точен из-за дуги, за подбор сражался Тодорович, а Вячеслав Зайцев набрал 5 очков кряду. В итоге – рывок 12-0 и «Химки» вышли вперёд – 31:28.

Шестиминутную «засуху» гостей прервал трёхочковый Евгения Валиева. Впрочем, радость «Зенита» была недолгой. До конца четверти сине-бело-голубые набрали ещё 2 очка, вдрызг проиграв четверть – 5:19.

Стоит отметить, что невероятному «камбэку» «Химок» немало помогли и судьи. Они не раз принимали странные решения, выписывая не очевидные фолы игрокам «Зенита» (лучше всего запомнился момент, когда Аарон Уайт намеренно убирал руки от выполняющего трёхочковый Шведа, но арбитры всё равно усмотрели у него нарушение правил).

Во второй десятиминутке Швед взял паузу, набрав всего три очка. Но это не помешало «Химкам», а напротив, вселило уверенность в его партнёров. Плотная оборона, отличные действия в борьбе за подборы вкупе с нервозностью питерцев привели к логичному результату – на большой перерыв команды ушли при счёте 38:33 в пользу хозяев. Причём пауза была «Химкам» скорее во вред – во второй четверти «в огне» была едва ли не половина состава.

Перерыв ожидаемо притормозил атакующий порыв «Химок» – за первые четыре минуты третьей четверти они набрали всего два очка. Но у питерцев всё так же не ладилось в позиционном нападении (по большей части из-за агрессивной защиты хозяев).

Второй матч подряд в тень ушёл Карасёв-младший. Бросок у него не шёл, его плотно опекали, и временами он явно выпадал из игры. У «Зенита» нашёлся другой спаситель – Стефан Маркович. Серб набрал 5 очков подряд, сократив отставание гостей до 2 – 38:40. Иванович взял тайм-аут.

Если атаки «Химок» завершал не Швед, то в большинстве случаев это делал Тодорович. Черногорцу было комфортно, ведь Лэндри нахватал фолов и смотрел за игрой со скамейки запасных. На Тодоровиче частенько фолили, но реализация штрафных оставляла желать лучшего.

После эффектного данка Уайта разница сократилась до одного очка – 43:44, и на первый план вновь вышли судьи. Вначале Маркович получил совершенно дежурное замечание за удар по рукам Тодоровича под кольцом. Дальше арбитры свистнули ему же фол на Вяльцеве (фол, прямо скажем, вызывавший вопросы), а когда серб подошёл спросить, в чём дело, выписали ему ещё и технический. «Химки» вновь оторвались на четыре очка, а Маркович отправился отдыхать.

Гости по-хорошему завелись, и в двух следующих атаках Райан Тулсон и Уайт вывели их вперёд – 48:47. Игроков переполняли эмоции, на площадке не прекращалась борьба, количество нарушений зашкаливало, а процент штрафных «Химок» был просто ужасающим – 57% (19 из 33). Четверть завершилась точным средним броском Шведа, чуть сократившим отрыв – 50:53.

Швед заставил подмосковную публику взорваться овациями в первой же атаке заключительной четверти – его очередной трёхочковый достиг цели. «Зенит», похоже, решил продлить удовольствие от напряжённой серии и начал допускать одну глупую потерю за другой. «Химки» подарком с удовольствием воспользовались – Швед дважды забивал из-под кольца, Зайцев отправил в цель «трёху», и хозяева повели 60:56. Мбакве первым из игроков получил пятый фол и отправился отдыхать.

Карасёв отквитал два очка, Швед смазал трёхочковый, и Лэндри, оставленный без присмотра, сравнял счёт – 60:60. Он же мог выводить «Зенит» вперёд, но его бросок из-за дуги цели не достиг. Зато Швед показал канадцу бесплатный мастер-класс, и «Химки» снова повели «+3».

Вслед за Мбакве на скамейку с пятью фолами отправился Тодорович. Проснувшийся Карасёв вернул «Зениту» лидерство, реализовав два штрафных. Швед снова забил издали, приведя трибуны в исступление – 66:64.

И снова к судьям возникли вопросы. Эрл Роулэнд едва не потерял мяч, упал на паркет, к нему бросился Валиев. Казалось бы, чистый спорный, но арбитр свистнул фол зенитовцу, а Роулэнд, до этого не набравший ни единого очка, увеличил преимущество «Химок» до «+4».

В критический момент издали забил Карасёв – 67:68. «Зенит» имел все шансы выйти вперёд, но питерцы так и не решили, кому атаковать, и время владения истекло. «Химки» вновь разыграли «изоляцию» под Шведа. Он пошёл в проход, заработал фол и реализовал оба штрафных, записав на свой счёт невероятные 33 очка.

«Зенит» запорол очередную атаку, а Роулэнд не забил из-под кольца. Карасёв взял подбор, но на нём быстро сфолил Зайцев. Сергей хладнокровно уложил в кольцо оба броска – 69:70, Иванович взял тайм-аут.

До финальной сирены оставалось чуть больше 22 секунд. Гости предпочли быстро нарушить правила. Рука Роулэнда не дрогнула, тайм-аут взял уже Карасёв. «Зенит» чуть не допустил потерю, но в дикой спешке Лэндри всё же забил из-под кольца. В попытке помешать «Химкам» ввести мяч из-за лицевой травму получил Маркович. Он в любом случае покинул бы площадку, так как сфолил на Хаммеле. Американец смазал один бросок и за 8,9 секунды до конца матча подарил гостям шанс на овертайм или даже победу.

Чуда не случилось. Карасёв не стал бросать из сложного положения, отдал на Лэндри. Центровой завозился с мячом, и дело до осмысленной атаки «Зенита» в итоге не дошло.

На послематчевой пресс-конференции Василий Карасёв с трудом скрывал гнев и отвечал на вопросы крайне скупо, сдерживаясь, чтобы не взорваться. «Спасибо игрокам, выдержавшим этот кошмар на площадке, они бились и старались. Такого я уже давно не видел», – отметил тренер гостей. Слово «судейство» из его уст так и не прозвучало.

Иванович был тоже не слишком разговорчив: «Этот матч напоминал один из гостевых – мы сумели перевернуть ход встречи, хотя проигрывали с двузначной разницей. В первые 10 минут «Зенит» показывал свою лучшую игру. Дальше мы перестроились и сумели вырвать победу. Во второй половине мы не демонстрировали лучший баскетбол, нам немного повезло в концовке. В пятом матче на нас будет давление, но это приятное давление, позитивное».

Пятому матчу серии быть! До встречи в Санкт-Петербурге 4 июня.

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