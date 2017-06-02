Дюрант под соусом Карри. «Голден Стэйт» начинает финал с победы

Сценарий

Когда уже в не таком близком 2012 году Кевин Дюрант покидал паркет в Майами после завершения пятого матча финальной серии, казалось, что за реваншем «долговязый убийца» вернётся достаточно скоро и, возможно, возьмёт его именно у Леброна. Время шло, Запад продолжал рождать одного монстра за другим, «Тандер» – терять игроков своего почти «золотого» состава и останавливаться на последнем шаге до возвращения в главную баскетбольную серию планеты.

Летом 2016-го после катастрофы в финале конференции терпению Кевина Дюранта пришёл конец – за четыре сезона Леброн Джеймс так и не встретил своего более юного коллегу по бесчисленным наградам. Дюрант вернулся на пятый. Совсем другим игроком и совсем другим человеком, уже при других обстоятельствах и с другими партнёрами. Вернулся, чтобы ни у кого не осталось вопросов относительно сложного, но абсолютно правильного выбора.

Ещё до стартового свистка в Окленде большинство экспертов по обе стороны Атлантики сомневались в способности коллективной защиты «Кливленда» (Томпсон, Шамперт, да и сам Джеймс могут закрыть большинство соперников) остановить атакующую машину «Уорриорз». Доходило до того, что сам Тайрон Лю признавался, что частью защиты его команды будет собственное нападение. Все опасения по поводу подобных заявлений подтвердились в первом же матче серии, и Дюрант сыграл в этом самую значительную роль.

Слишком много опций, слишком много игроков, способных обыгрывать соперника один в один как на периметре, так и в «краске». «Кавальерс» прекрасно знали эту незамысловатую, но от того не менее пугающую формулу не хуже любого соперника «Голден Стэйт» в этом плей-офф, но решить её так и не смогли. Проблемы, которые, скорее всего, будут характерны для всей серии, начались для гостей уже в первой половине. Бесконечные смены и тройная угроза, исходящая от практически любого игрока на паркете (минус Макги и Пачулия) застали «Кливленд» врасплох и привели к настоящему хаосу в обороне.

«Уорриорз» наказывали за каждую ошибку на периметре снова, снова и снова. Но совсем не трёхочковыми. По ходу первой половины можно было только успевать загибать пальцы после каждого результативного прохода и скидки под стопроцентые мячи в «краске» игроков в белой форме. Команда под управлением Майка Брауна играла настолько легко, что, казалось, мы смотрим на продолжение баталий в конференции, а не первую игру финала. Результатом беспощадной бомбардировки «Уорриорз» трёхсекундной зоны стал 21 реализованный бросок вблизи кольца, причём немалую часть из них составили данки в исполнении Дюранта.

Однако при полном доминировании на чужой половине площадки «Голден Стэйт» всё-таки не справлялся с Леброном Джеймсом – эту задачу вообще никто не решил из соперников «Кливленда» в этом плей-офф. Джеймс оформил дабл-дабл ещё до перерыва и получил солидную поддержку от Кайри Ирвинга. Две главные звезды «Кавальерс» набрали на двоих в первой половине 36 из 52 очков своей команды, оставив интригу в живых – 52:60.

Но конкурентоспособность «Кливленда» в первом матче оказалась иллюзией, которую Стивен Карри развеял буквально за несколько минут. 8 очков от двукратного MVP, энд-уан Пачулии, очередная трёха Дюранта – и обнадёживающие «-8» превратились в кошмарные «-21». Атака Тайрона Лю застопорилась настолько, что первые очки во второй половине его подопечные набрали только спустя 4,5 минуты, причём самым незамысловатым образом: Джеймс выпалил с периметра за шаг до трёхочковой линии.

Несмотря на то что Леброн продолжил верить в своих партнёров, раз за разом создавая для них отличные возможности, «Кавальерс» так и не включили следующую передачу. Впрочем, Дюранта и Карри это уже не волновало. Отправившись в очередной проход, Джеймс не смог убедить судей в том, что Кей Ди нарушал правила. Уже через пару секунд мяч оказался в руках Стивена, а ещё через мгновение уже в кольце «Кавальерс». В следующем же владении Дрэймонд Грин сознательно пошёл на контакт и заставил Леброна рубануть себя по рукам – энд-уан. Последовавшая трёха в исполнении Грина окончательно убедила в формальности последующих 12 минут.

Ощущение, посетившее большинство зрителей, не подвело и в скором времени материализовалось на паркете. После очередных «трёх» Дюранта Лю убрал с паркета всех своих лидеров – за 3,5 минуты до финальной сирены. 113:91– «Уорриорз» одерживают 13-ю победу из 13 возможных.

Цитата

Леброн Джеймс

«Мы совершили много ошибок, больше и говорить ничего не нужно. Мы знаем, что способны играть намного лучше. Сегодня мы не сыграли так, как можем. У них потрясающее нападение: они могут забивать с периметра, они могут проникать в «краску». Они всё делают невероятно хорошо.

Герои

Кевин Дюрант провёл лишь шестой матч в финальных сериях, который стал лучшим в его карьере. 38 очков, 8 подборов, 8 передач, 14 из 26 с игры и ни одной потери – практически идеальная статистика для решающих игр. Помимо Дюранта до отметки (по понятным причинам вынося за скобки Пачулию) в 50% реализованных бросков с игры из членов стартовой пятёрки «Голден Стэйт» добрался только Стивен Карри (11 из 22), на счету которого дабл-дабл (28 очков и 10 передач) и 6 трёхочковых.

Цифры

4-20 – пожалуй, самый яркий индикатор, говорящий о весомом преимуществе «Голден Стэйт» в первом матче серии. Пятикратного преимущества по потерям мы не видели очень давно.

Лучшие данки

Топ-5