Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
НБА
Фото: Reuters
Текст: Дмитрий Планидин

Дюрант под соусом Карри. «Голден Стэйт» начинает финал с победы

Кевин Дюрант провёл свой лучший матч в финальных сериях, почти собрав трипл-дабл и став ключевым фактором успеха «Уорриорз».
2 июня 2017, пятница. 12:00. Баскетбол

Сценарий

Когда уже в не таком близком 2012 году Кевин Дюрант покидал паркет в Майами после завершения пятого матча финальной серии, казалось, что за реваншем «долговязый убийца» вернётся достаточно скоро и, возможно, возьмёт его именно у Леброна. Время шло, Запад продолжал рождать одного монстра за другим, «Тандер» – терять игроков своего почти «золотого» состава и останавливаться на последнем шаге до возвращения в главную баскетбольную серию планеты.

Летом 2016-го после катастрофы в финале конференции терпению Кевина Дюранта пришёл конец – за четыре сезона Леброн Джеймс так и не встретил своего более юного коллегу по бесчисленным наградам. Дюрант вернулся на пятый. Совсем другим игроком и совсем другим человеком, уже при других обстоятельствах и с другими партнёрами. Вернулся, чтобы ни у кого не осталось вопросов относительно сложного, но абсолютно правильного выбора.

Ещё до стартового свистка в Окленде большинство экспертов по обе стороны Атлантики сомневались в способности коллективной защиты «Кливленда» (Томпсон, Шамперт, да и сам Джеймс могут закрыть большинство соперников) остановить атакующую машину «Уорриорз». Доходило до того, что сам Тайрон Лю признавался, что частью защиты его команды будет собственное нападение. Все опасения по поводу подобных заявлений подтвердились в первом же матче серии, и Дюрант сыграл в этом самую значительную роль.

Слишком много опций, слишком много игроков, способных обыгрывать соперника один в один как на периметре, так и в «краске». «Кавальерс» прекрасно знали эту незамысловатую, но от того не менее пугающую формулу не хуже любого соперника «Голден Стэйт» в этом плей-офф, но решить её так и не смогли. Проблемы, которые, скорее всего, будут характерны для всей серии, начались для гостей уже в первой половине. Бесконечные смены и тройная угроза, исходящая от практически любого игрока на паркете (минус Макги и Пачулия) застали «Кливленд» врасплох и привели к настоящему хаосу в обороне.

НБА - плей-офф. Финал. 1-й матч
02 июня 2017, пятница. 04:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
113 : 91 (35:30, 25:22, 33:20, 20:19)
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Голден Стэйт Уорриорз: Дюрант - 38, Карри - 28, Грин - 9, Пачулия - 8, Игуодала - 7, Томпсон - 6, Кларк - 4, Макги - 4, Барнс - 3, Ливингстон - 2, МакАду - 2, Уэст - 2, Луни, Джонс, Маккоу
Кливленд Кавальерс: Джеймс - 28, Ирвинг - 24, Лав - 15, Джефферсон - 9, Джонс - 6, Шамперт - 5, Смит - 3, Таварес, Дерон Уильямс, Корвер, Фрай, Деррик Уильямс, Томпсон, Фелдер

«Уорриорз» наказывали за каждую ошибку на периметре снова, снова и снова. Но совсем не трёхочковыми. По ходу первой половины можно было только успевать загибать пальцы после каждого результативного прохода и скидки под стопроцентые мячи в «краске» игроков в белой форме. Команда под управлением Майка Брауна играла настолько легко, что, казалось, мы смотрим на продолжение баталий в конференции, а не первую игру финала. Результатом беспощадной бомбардировки «Уорриорз» трёхсекундной зоны стал 21 реализованный бросок вблизи кольца, причём немалую часть из них составили данки в исполнении Дюранта.

Однако при полном доминировании на чужой половине площадки «Голден Стэйт» всё-таки не справлялся с Леброном Джеймсом – эту задачу вообще никто не решил из соперников «Кливленда» в этом плей-офф. Джеймс оформил дабл-дабл ещё до перерыва и получил солидную поддержку от Кайри Ирвинга. Две главные звезды «Кавальерс» набрали на двоих в первой половине 36 из 52 очков своей команды, оставив интригу в живых – 52:60.

Но конкурентоспособность «Кливленда» в первом матче оказалась иллюзией, которую Стивен Карри развеял буквально за несколько минут. 8 очков от двукратного MVP, энд-уан Пачулии, очередная трёха Дюранта – и обнадёживающие «-8» превратились в кошмарные «-21». Атака Тайрона Лю застопорилась настолько, что первые очки во второй половине его подопечные набрали только спустя 4,5 минуты, причём самым незамысловатым образом: Джеймс выпалил с периметра за шаг до трёхочковой линии.

Несмотря на то что Леброн продолжил верить в своих партнёров, раз за разом создавая для них отличные возможности, «Кавальерс» так и не включили следующую передачу. Впрочем, Дюранта и Карри это уже не волновало. Отправившись в очередной проход, Джеймс не смог убедить судей в том, что Кей Ди нарушал правила. Уже через пару секунд мяч оказался в руках Стивена, а ещё через мгновение уже в кольце «Кавальерс». В следующем же владении Дрэймонд Грин сознательно пошёл на контакт и заставил Леброна рубануть себя по рукам – энд-уан. Последовавшая трёха в исполнении Грина окончательно убедила в формальности последующих 12 минут.

Ощущение, посетившее большинство зрителей, не подвело и в скором времени материализовалось на паркете. После очередных «трёх» Дюранта Лю убрал с паркета всех своих лидеров – за 3,5 минуты до финальной сирены. 113:91– «Уорриорз» одерживают 13-ю победу из 13 возможных.

Цитата

Леброн Джеймс

«Мы совершили много ошибок, больше и говорить ничего не нужно. Мы знаем, что способны играть намного лучше. Сегодня мы не сыграли так, как можем. У них потрясающее нападение: они могут забивать с периметра, они могут проникать в «краску». Они всё делают невероятно хорошо.

Герои

Кевин Дюрант провёл лишь шестой матч в финальных сериях, который стал лучшим в его карьере. 38 очков, 8 подборов, 8 передач, 14 из 26 с игры и ни одной потери – практически идеальная статистика для решающих игр. Помимо Дюранта до отметки (по понятным причинам вынося за скобки Пачулию) в 50% реализованных бросков с игры из членов стартовой пятёрки «Голден Стэйт» добрался только Стивен Карри (11 из 22), на счету которого дабл-дабл (28 очков и 10 передач) и 6 трёхочковых.

Цифры

4-20 – пожалуй, самый яркий индикатор, говорящий о весомом преимуществе «Голден Стэйт» в первом матче серии. Пятикратного преимущества по потерям мы не видели очень давно.

Лучшие данки

Топ-5

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 0
Теги
Голден Стэйт Уорриорз Кливленд Кавальерс Кевин Дюрант Леброн Джеймс Стивен Карри
Новости. Баскетбол
2 июня 2017, пятница
12:27 Стивен Карри: надел налокотник, чтобы быть похожим на Аллена Айверсона
12:15 Увлекательное противостояние Дюранта и Джеймса в Окленде
11:46 Захватывающая дуэль Стивена Карри и Кайри Ирвинга в первом матче финала
11:44 Майк Браун: уверен, Леброн Джеймс думает, что может сыграть лучше Кевина Дюранта
11:30 Лю: «Голден Стэйт» – лучшая команда из всех, что я видел
11:22 Дюрант: «Голден Стэйт» может играть намного сильнее
11:00 Виртуозный дриблинг Ст. Карри и мощный данк К. Дюранта – в топ-5 дня в НБА
10:55 Шикарный аллей-уп Дрэймонда Грина и Кевина Дюранта – в лучших данках дня в НБА
10:37 Джеймс: в чём разница между нынешним «Голден Стэйт» и прошлогодним? В Дюранте
10:23 Джеймс вышел на восьмое место по количеству подборов в финалах
10:16 Стивен Карри стал пятым игроком НБА, реализовавшим 300 трёхочковых в плей-офф
09:55 Джеймс роскошно вколотил сверху через Макги
09:47 Стивен Карри реализовал трёхочковый в быстрой контратаке, не дойдя метр до дуги
09:42 Джеймс вышел на второе место по количеству точных трёхочковых в плей-офф
09:28 «Голден Стэйт» повторил рекорд НБА, допустив 4 потери в матче финала
09:21 «Голден Стэйт» повторил рекорд НБА, выиграв 13 матчей подряд в плей-офф
07:59 Ерёмин: с последней игрой в серии «Зенит» — «Химки» закончится и Единая лига ВТБ
06:34 «Голден Стэйт» обыграл «Кливленд» в первом матче финала, у Дюранта — 38 очков
00:43 «Сакраменто» отчислил Толливера
00:43 «Нью-Йорк» намерен приобрести у «Портленда» пик первого раунда драфта
1 июня 2017, четверг
22:57 «Атланта», «Миннесота» и «Финикс» заинтересованы в услугах Игуодалы
22:00 Страстные чирлидерши, борьба лёжа на паркете – в фоторепортаже «Химки» — «Зенит»
21:49 Иванович: в концовке «Химкам» немного повезло
21:47 Зайцев: в пятом матче давление будет как на «Химки», так и на «Зенит»
21:47 Швед: знаем, что можем выиграть полуфинальную серию с «Зенитом»
21:39 В. Карасёв: спасибо игрокам, выдержавшим этот кошмар на площадке
21:12 33 очка Шведа помогли «Химкам» обыграть «Зенит» и сравнять счёт в серии — 2-2
19:07 Джеймс: неважно, как много у тебя денег, чернокожему в Америке небезопасно
17:36 Кайри Ирвинг появится на обложке игры NBA 2K18
16:26 Ведищев: нельзя сказать, что этот сезон вышел для «Локо» неудачным
15:35 «Локомотив-Кубань» договорился о контракте с американцем Тревором Лэйси
15:18 Колобков: Россия имеет хорошие шансы на проведение ЧМ-2023 по баскетболу
15:10 Кущенко: Казань и Сочи претендуют на проведение Матча звёзд Лиги ВТБ – 2018
14:55 Майк Браун: два увольнения из «Кливленда» не будут мотивировать меня в финале
14:23 Мозгов: не могу сказать, что футбол в России намного качественнее, чем баскетбол
14:08 Др. Грин: пусть Джеймса считают лучшим в истории, но титул должен достаться нам
13:37 Мозгов: новость о моём переводе на скамейку запасных удивила даже Уолтона
13:27 Бертомеу: решение о проведении «Финала четырёх» Евролиги в Москве ещё не принято
13:16 В Москве прошла рабочая встреча по Кубку мира — 2023
13:06 Джеймс: мы с Дюрантом всегда уважали друг друга
12:23 Макги: я не злюсь из-за слов неназванного игрока «Кливленда»
11:47 «Финал четырёх» Евролиги-2019 пройдёт в Москве
11:13 Дюрант готов пойти на финансовые уступки, чтобы «Голден Стэйт» сохранил состав
10:53 Айзея Томас: Леброн Джеймс – величайший баскетболист всех времён
10:18 Уолл: Де'Аарон Фокс может оказаться лучшим разыгрывающим на предстоящем драфте
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
© championat.com, 2000–2017