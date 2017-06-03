Красота дня. Почему Йеребко не переживает из-за вылета «Бостона»

В нынешнем розыгрыше плей-офф «Бостону» удалось добраться до финала конференции. Травма лидера команды Айзеи Томаса и более слабый состав не позволили подопечным Брэда Стивенса помешать «Кливленду» выйти в третий финал подряд. Теперь форвард «Селтикс» Юнас Йеребко, как и его одноклубники, смотрит за главной серией года на удобном диване в своей гостиной. Компанию ему, конечно, составляет его любящая супруга. Встречайте – Йоханна Лундбек-Йеребко.

Йоханна родилась в небольшом городке Каликс на севере Швеции 7 декабря 1991 года. В переводе со шведского название родного города Лундбек звучит как «холодная река».

Детство Йоханны прошло в Каликсе. Там же она закончила школу. Девушка увлекалась музыкой, занималась различными видами спорта, а также посещала местный театральный кружок.

Закончив обучение в школе, Лундбек начала карьеру модели, а позже решила принять участие в национальном конкурсе красоты. Йоханна выступила более чем достойно, став победительницей первого этапа.

Но стать главной красоткой Швеции Йоханне не удалось. Она заняла только четвёртое место на главном конкурсе, и представлять страну на «Мисс Вселенной» в 2009 году отправилась другая девушка.

Успешное участие в конкурсе красоты помогло Лундбек добиться значительных высот в модельном бизнесе, а также получить ряд выгодных предложений.

Но зацикливаться только на одном деле Йоханна не стала. Она поступила в Стокгольмский университет, где изучала ювелирное дело.

Лундбек начала встречаться со своим соотечественником Юнасом Йеребко ещё во время его выступления за «Детройт Пистонс». Сейчас пара состоит в официальном браке.

В начале 2015-го Юнас перешёл в «Бостон Селтикс», а спустя год Йоханна родила ему дочь Изабель.

Ещё у семейства Йеребко есть два красивых пса – Хэнк и Рой.

В последнее время Йоханна отказывается от предложений модельных агентств. Как говорит сама девушка, ей не хочется всю жизнь заниматься одним и тем же. Она всё больше времени уделяет своей семье, а также планирует попробовать себя в чём-то другом.