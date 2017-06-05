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«Голден Стэйт» удвоил преимущество над «Кливлендом» в финальной серии
Фото: Reuters
Текст: Андрей Дзюба

С возвращением, тренер. «Голден Стэйт» снова разгромил «Кливленд»

Трипл-дабла Леброна Джеймса оказалось недостаточно, чтобы остановить «Голден Стэйт», ведомый Стивеном Карри и Кевином Дюрантом.
5 июня 2017, понедельник. 12:15. Баскетбол

Крупное поражение в стартовом матче финальной серии в «Кливленде» не восприняли как трагедию. Некоторые игроки «Кавальерс» даже не сочли его достаточной причиной для серьёзных изменений в игре команды. Но и баскетболисты, и главный тренер Тайрон Лю сошлись во мнении, в чём именно им нужно добавить, чтобы претендовать на успех. Все они говорили о необходимости сосредоточиться на игре в обороне и действовать в более силовой манере.

Сценарий

НБА - плей-офф. Финал. 2-й матч
05 июня 2017, понедельник. 03:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
132 : 113 (40:34, 27:30, 35:24, 30:25)
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Голден Стэйт Уорриорз: Дюрант - 33, Карри - 32, Томпсон - 22, Грин - 12, Кларк - 10, Ливингстон - 10, Игуодала - 5, Пачулия - 2, МакАду - 2, Уэст - 2, Макги - 2, Луни, Джонс, Маккоу, Барнс
Кливленд Кавальерс: Джеймс - 29, Лав - 27, Ирвинг - 19, Томпсон - 8, Корвер - 8, Джефферсон - 7, Шамперт - 6, Деррик Уильямс - 5, Фрай - 2, Джонс - 2, Таварес, Дерон Уильямс, Фелдер, Смит

Ещё до стартового свистка трибуны домашней арены «Голден Стэйт» получили повод для оваций. Так они встретили возвращение на скамейку запасных после полуторамесячного отсутствия наставника Стива Керра. Однако начало поединка его вряд ли порадовало, поскольку «Кавальерс», реализовав все пять первых бросков с игры, повели 11:6. Впрочем, «Уорриорз» хватило всего двух минут, чтобы выровнять положение, а затем трёхочковые Стивена Карри и Дрэймонда Грина вывели вперёд хозяев, после чего лидерства они уже не упускали. Эти попадания легли в основу рывка, после которого «Голден Стэйт» уже через семь минут после старта повёл «+10». Карри до первого перерыва больше ни разу не смог забить с игры, зато реализовал все 10 штрафных бросков, повторив рекорд финалов за четверть по этому показателю, принадлежащий Полу Пирсу.

Уже через 11 секунд после начала второго периода третий фол получил Дрэймонд Грин, но это не помешало его команде провести ещё один мощный отрезок и увеличить перевес до 12 очков. В ответ Кевин Лав и Иман Шамперт, пользуясь передачами Леброна Джеймса, организовали контрудар 8:0. Последние шесть минут первой половины могли стать переломными. За это время гости шесть раз сокращали отставание до дистанции одного броска – вначале трёхочкового, а потом и штрафного, но соперник всегда отвечал результативной атакой и не дал «Кавальерс» шанса выйти вперёд. Однако к большому перерыву перевес «Уорриорз» составлял всего «+3». При этом за вторую четверть Карри не набрал ни одного очка, а вся его команда в первой половине допустила 13 потерь (для сравнения, за всю стартовую встречу их было лишь 4), которые оппоненты конвертировали в 17 очков.

Последнюю возможность изменить ход матча и, возможно, всей серии «Кливленд» получил в стартовые 90 секунд третьей четверти. Дважды он сокращал отставание до очка, но каждый раз Кевин Дюрант отвечал попаданием, причём во втором случае реализовал трёхочковый с фолом через руки Джей Ар Смита. Усилиями Джеймса и Кайри Ирвинга гости некоторое время не отпускали противника в отрыв, но когда по-настоящему включился Карри, его команда совершила рывок 13:2, который и стал ключевым. После этого ближе чем на 11 очков подопечные Лю подобраться к сопернику уже не могли. А разыгрывающий «Голден Стэйт» сполна реабилитировался за относительный провал во втором периоде. В третьем Стивен записал в актив 12 очков, 7 подборов и 5 передач при единственной потере.

В середине четвёртой 12-минутки хозяева выдали ещё один отрезок 13:2, и ещё за четыре минуты до конца Лю выбросил белый флаг, сняв с площадки всех баскетболистов стартовой пятёрки и предоставив доигрывать резервистам. Финальная сирена зафиксировала вторую крупную победу «Уорриорз» 132:113. Несмотря на то что «Кавальерс» действительно удалось усилить силовое давление и убедительно выиграть противостояние в трёхсекундной 60:40, в целом остановить нападение соперника они снова не смогли. Джеймс провёл один из своих лучших матчей в финалах за карьеру, оформив трипл-дабл уже в третьей четверти. Он был неудержим в проходах, сметая всех со своего пути и забивая из сложных положений. Но его партнёры реализовали всего 8 бросков из-за дуги из 29, а в ответ им прилетело 18 трёхочковых (из 43), что является новым рекордом финалов.

Цитата

Стив Керр: «Мы провели отличный матч, но ещё ничего не решено, пока мы не закроем серию. Поверьте, я знаю, о чём говорю. В прошлом году мы тоже вели 2-0, но в итоге проиграли».

Герои

Стивен Карри оформил свой первый трипл-дабл не только в финалах, но и в плей-офф вообще. Конечно, 8 потерь бросают тень на линию из 32 очков, 10 подборов и 11 передач, да и реализацию бросков с игры в 41% не назовёшь впечатляющей. Но зато он ни разу не промахнулся в 14 бросках с линии штрафных и стал лидером команды в решающей третьей четверти.

Кевин Дюрант собрал феноменальную коллекцию из 33 очков, 13 подборов, 6 передач, 3 перехватов и 5 блок-шотов. Но ещё более важно, что именно он чаще всего брал ответственность на себя в критические моменты, когда «Кливленд» был близок к тому, чтобы перехватить инициативу. И всегда делал это успешно.

Цифры

Впервые за время существования НБА сразу два игрока оформили трипл-даблы в одном матче финала. Для Джеймса этот трипл-дабл стал восьмым за карьеру в финальных сериях. Таким образом, он сравнялся по этому показателю с Мэджиком Джонсоном на первом месте в истории лиги. 132 очков в поединках решающей стадии плей-офф никто не набирал в течение последних 40 лет. В 1987 году «Лос-Анджелес Лейкерс» записал в актив 141 во встрече финала с «Бостон Селтикс».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Голден Стэйт Уорриорз Кливленд Кавальерс Кевин Дюрант Леброн Джеймс Стив Керр Стивен Карри
Новости. Баскетбол
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12:42 Лю: «Кливленд» должен лучше действовать в обороне
12:20 Корстин: Алексей Швед доказал, что может перевернуть ход серии
12:02 Керр: в прошлом году «Голден Стэйт» тоже выигрывал 2-0, но упустил титул
11:36 Стивен Карри оформил первый в карьере трипл-дабл в финале плей-офф
11:24 Дрэймонд Грин: игра Дюранта помогает «Голден Стэйт» побеждать в финале
11:07 Данк Джеймса и аллей-уп Дюранта на Макги – в топ-5 дня в НБА
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14:45 Дрэймонд Грин: ожидаю, что «Кливленд» будет активнее использовать Джей Ар Смита
13:50 К. Дюрант: даже когда К. Томпсон не забивает, он играет важную роль в нападении
13:33 Стивен Карри: научился многим упражнениям у Кевина Дюранта и Стива Нэша
12:56 Лю: нельзя давать Дюранту атаковать без сопротивления
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