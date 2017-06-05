Карри: я допускал идиотские потери. Буду исправляться в Кливленде

Второй матч финала НБА получился во многом похожим на первый – интрига была, но в определённый момент игроки «Голден Стэйт» включали форсаж, оставляя соперника далеко позади. Главным героем второй встречи наряду с Кевином Дюрантом стал Стивен Карри. Разыгрывающий оформил первый в карьере трипл-дабл в плей-офф (32 очка, 11 передач и 10 подборов) и внёс огромный вклад в успех «Уорриорз». На послематчевой пресс-конференции Стэф оценил свою игру, рассказал о противостоянии с Леброном Джеймсом и поделился рецептом победы в третьей встрече, которая пройдёт в Кливленде в ночь на 8 июня.

– Вы впервые оформили трипл-дабл в плей-офф и в целом провели отличную игру. Но ведь было что-то, что вам в своих действиях на паркете не понравилось?

– В статистике есть одна «восьмёрка» (речь о потерях. – Прим. «Чемпионата»), которую мне нужно исправить в Кливленде, ведь очки, которые игроки «Кавальерс» наберут после моих потерь у себя дома, заведут толпу и дадут им шанс вернуться в серию. Поэтому мне нужно свести их количество к минимуму, стоит умнее вести себя с мячом. При этом я сделал немало полезных вещей и старался повлиять на ход матча не только своей результативностью. Так что и позитивных моментов немало.

– По ходу третьей четверти произошёл тот редкий случай, когда вас держал Леброн Джеймс. Получаете удовольствие от таких моментов?

– Это баскетбол, и каждое владение может изменить ход встречи. На самом деле не так уж важно, кто стоит между тобой и кольцом. Дело здесь не в противостояниях один на один. Леброн великолепно защищается, поэтому, чтобы набрать очки, всегда приходится прыгать выше головы. Но мы ведь не в стритбол играем, поэтому на таком зацикливаться не стоит.

– Но на забитый из-под кольца мяч после обыгрыша Джеймса вы отреагировали эмоционально.

– Да, ведь это был важный момент матча. Я просто пытался играть со страстью и получить удовольствие от процесса. Постоянные потери психологически на меня давили. А в том эпизоде я почувствовал, что это действительно переломный момент. Дальше был тайм-аут, вот я и позволил себе проявить эмоции.

– И всё же вы выбрали не самый лёгкий путь завершить атаку. Вошли в «краску», вышли обратно на дугу, навернули вокруг Леброна пару кругов и только потом пошли в проход. Сразу решили, что будете действовать таким образом?

– Честно говоря, я торопился, мне казалось, что я смогу просочиться, но потом понял, что правая часть площадки кишмя кишит игроками. Поэтому мне пришлось вернуться, я сделал ложное движение, надеясь, что он купится. А потом обошёл Леброна и забил. Со стороны я, наверное, смотрелся, как курица с отрезанной головой, нарезающая круги вокруг Джеймса. Такой вышла вся игра – мы часто принимали поспешные решения. А всем известно, что чем проще ты действуешь, тем лучше команде.

Леброн великолепно защищается, поэтому, чтобы набрать очки, всегда приходится прыгать выше головы.

– Как оцените игру в атаке Клэя Томпсона? Он был не очень заметен в первом матче.

– Я всегда счастлив, когда у него идёт игра. Но я никогда не беспокоюсь о его броске. Клэй так много делает в обороне, что в атаке ему иногда достаточно просто стоять на дуге и создавать угрозу броска. Я знаю, что после первого матча он не потерял уверенности в себе. Он помог нам выиграть, даже притом что нечасто бросал. Сегодня у него полетело. Надеюсь, он сохранит «патроны» к третьему матчу.

– Когда вы узнали, что на скамейку вернётся Стив Керр, и как много его присутствие значит для команды?

– Я узнал об этом одновременно со всеми вами. Прибыл на арену и услышал хорошие новости. На самом деле на протяжении двух последних недель тренер постоянно был с командой: на предматчевых тренировках и на просмотре видео. Даже во время серии с «Сан-Антонио». Поэтому перед самой игрой не было ничего необычного. Непривычно было видеть его в раздевалке в перерыве. Болельщиков его появление в зале привело в восторг. Как и всех нас. Он правильно расставляет приоритеты: здоровье – важнее всего. Но теперь с ним вроде бы всё в порядке.

– Дрэймонд Грин сказал, что никогда не видел вас таким сосредоточенным, как во втором матче. Сами что думаете?

– Я играл с большой отдачей. Старался быть агрессивным в каждом эпизоде. Думаю, мне ещё есть куда расти. Я уже говорил, куда, отвечая на ваш первый вопрос. А про настрой – так ведь это финал, нужно наслаждаться моментом и пытаться выиграть. Всё просто.

– Что скажете об обороне «Кливленда» по сравнению с первым матчем? И что произошло с вами в третьей четверти?

– Они играли очень агрессивно, давили на нас. Но это было ожидаемо. Неважно, как развивался первый матч, это финал. Было понятно, что они выйдут на вторую игру ещё более мотивированными. Мы неплохо справлялись с ними, особенно в первые восемь минут стартовой четверти. Потом соперник немного поменял состав, пятёрка стала поменьше, поэтому они стали быстрее на обоих концах площадки.

Я допускал по большей части идиотские потери. Отдавал небрежные передачи, прыгал с мячом, не зная, что делать дальше. Такие вещи легко исправить. Просто не торопиться, и всё будет хорошо. Я посмотрю запись матча и сделаю соответствующие выводы. Тем более впереди выезд.

– Что нужно сделать «Голден Стэйт», чтобы выиграть третий матч?

– Мы ожидаем, что соперник будет чаще бросать, ведь им предстоят домашние матчи. Поэтому нам нужно сократить количество потерь и быть активными на подборе. Кроме того, не стоит злоупотреблять фолами и реже отправлять игроков «Кливленда» на линию штрафных. Самим нужно точнее бросать из-за дуги, потому что именно дальние попадания порой оказываются решающими. Мы осознаём, что будет непросто, но полностью готовы к матчу в гостях.

Мы ожидаем, что игроки «Кливленда» будут чаще бросать, ведь им предстоят домашние матчи.

– «Голден Стэйт» называют суперкомандой. Как думаете, вы уже вышли на пик, или игрокам «Уорриорз» есть куда расти? По крайней мере в ближайших двух матчах?

– Мы многое делаем хорошо. Но ни в одном матче у нас не получалось провести идеальную игру сразу в нескольких аспектах. В первой встрече мы не теряли мяча, но не слишком точно бросали, во второй отлично попадали, зато допустили 20 потерь. Нам нужно совместить эти показатели. Хорошо хоть с обороной у нас всё в порядке.

– Опишите отношение команды к противостоянию с «Кавальерс» в первых двух матчах тремя словами.

– Умно, агрессивно, с удовольствием. Чёрт, это ведь четыре слова. Я старался. Я правда старался.