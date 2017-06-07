Тодорович: в финале с ЦСКА нам нужно проделать идеальную работу

Финальная серия Единой лиги ВТБ, в которой встретятся ЦСКА и «Химки», стартует уже завтра. В преддверии дебютного матча с корреспондентом «Чемпионата» пообщался один из главных творцов невероятного камбэка химчан в полуфинальном противостоянии с «Зенитом» Марко Тодорович.

«Серия с «Зенитом» была невероятной, но в противостоянии с «Панатинаикосом» всё было ещё безумнее»

– Какие эмоции испытали после победы в Санкт-Петербурге?

– Это была очень тяжёлая серия, но мы знали это изначально. Мы не побеждали «Зенит» в регулярном чемпионате, к тому же не имели преимущества своей площадки, но продолжали верить в себя даже после двух поражений на выезде и показали, что мы сильнее в двух матчах в Химках. В пятой же игре могло произойти всё что угодно, к счастью, всё сложилось в нашу пользу.



– Это была хорошая серия для вас, но хотелось бы услышать оценку собственной игры из ваших уст.

– Действительно, серия сложилась для меня неплохо. Мы прекрасно осознавали, что для победы в серии нам нужно всё равно играть командно. Была проделана отличная работа, и те поражения не смутили нас – мы знали, что нас шанс точно придёт. Что касается лично меня, то после полученной травмы я не был уверен, что вообще смогу помочь команде в пятом матче. Спасибо докторам, тренерскому штабу и всем партнёрам за то, что поддержали меня, и я надеюсь, даже в таком состоянии моя помощь ощущалась.

Полностью я ещё не восстановился. Чувствую себя неплохо, но решение по мне будет приниматься в последний момент.

– Каково ваше состояние сейчас?

– Полностью я ещё не восстановился. Чувствую себя неплохо, но решение по мне будет приниматься в последний момент. Я, безусловно, очень хочу сыграть в первом же матче против ЦСКА. Перед пятой игрой против «Зенита» я вообще не тренировался, но, разумеется, тактически был абсолютно готов. Так что, если тренер посчитает, что я буду полезен на площадке, конечно, я с удовольствием выйду.

– Как Иванович вёл себя по ходу серии с «Зенитом»?

– Он был очень уверен, и эта уверенность передавалась нам, опять же, несмотря на критическую ситуацию после матчей в Санкт-Петербурге. Поймите, что после четырёх неудач кряду очень тяжело перестроиться и вообще поверить, что ты можешь обыграть своего оппонента, но мы справились с задачей, в том числе благодаря тому, что Душко менял тактические схемы по ходу серии, не говоря уже о психологической подготовке.



– Это самая невероятная серия в вашей профессиональной карьере?

– Можно и так сказать. Хотя, когда я выступал за «Барселону», у нас тоже было нечто подобное, только в том случае с «Панатинаикосом» мы проиграли вторую и третью игры. Там пришлось играть перед 25 тысячами греческих фанатов, так что, наверное, было безумнее. Но, возвращаясь к первоначальному вопросу, хочу сказать, что лично для меня эта серия была особенной. Я много играл и по-настоящему чувствовал, что команда нуждается во мне.



– Алексей Швед и вовсе провёл лучшие матчи в карьере.

– На самом деле это невероятный случай, потому что чаще всего в моих командах был главный бомбардир, на которого можно положиться, и он всегда забьёт свои 15 очков. Но здесь у Алексея было даже не 15, а 27 очков за матч. Его игра также придавала нам уверенность в конечном результате. Но я бы не сказал, что он приносил пользу только в атаке. Мне очень понравилось, как он отрабатывал в защите – гораздо лучше, чем в стандартной игре. Поэтому он не просто скор: он всегда может найти тебя отличной передачей, великолепно читает игру, возвращается в защиту.

«Я верю в свою команду, верю в наши тактические схемы»

– Видите ли какие-то слабости в игре ЦСКА перед финалом Единой лиги?

– Конечно, у каждой команды есть слабые стороны, даже у такой, как ЦСКА. Вы просто обязаны их найти, но главное — сделать свою работу как в защите, так и в атаке. У нас есть шанс против них, но нам предстоит проделать чуть ли не идеальную работу. И всё же я верю в свою команду, верю в наши тактические схемы.



– Насколько будет важен фактор дополнительного отдыха для ЦСКА, который сыграл всего три матча, когда вы прошли полный путь?

– Я много думал над этим вопросом по ходу сезона. Единая лига ВТБ дала нам возможность больше сконцентрироваться на Еврокубке. Однако в испанской лиге подобного нет, а там вообще две команды выходили в финал, и «Реал» выступал в «Финале четырёх» Евролиги. Поэтому я считаю, что пауза между «регуляркой» и четвертьфиналами, а потом и между полуфиналами слишком велика. И тут же мы играем 5 матчей в течение 10 дней. Хотя я не думаю, что они будут намного свежее нас. Так или иначе нам не стоит на это ссылаться – впереди главные матчи сезона, в которых все отговорки нужно оставить дома. Мы должны думать только о следующей игре.

– То есть проблем с физикой у «Химок» не будет?

– Да, тем более что физическая форма и психологическое состояние взаимосвязаны. Мы прошли «Зенит», показали, что можем побеждать одну из лучших команд в Европе. Однако мы не впадаем в эйфорию и прекрасно понимаем, что фаворитом в очередной раз будет ЦСКА. Будет очень тяжело во всех отношениях.

Мы не впадаем в эйфорию и прекрасно понимаем, что фаворитом в очередной раз будет ЦСКА.

– Кто станет лучшим игроком серии?

– О, я даже не думаю о подобных вещах, даже сказал бы, что мне всё равно. Главное, чтобы мы победили и завоевали очередной трофей, и тогда лучший игрок будет в составе нашей команды. В конце концов, Алексею всё равно нужно помогать набирать очки, и над этим работает вся команда на обоих концах площадки. Так что, даже если у нас ярче всех проявляет себя Швед, всё равно это результат командной работы. Хотя, повторюсь, сначала – чемпионство!