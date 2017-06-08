Касание чемпиона. Самое невероятное спасение в истории Евролиги

Чтобы снова стать героем, иногда требуется не один год. Капитан ЦСКА Виктор Хряпа шёл к своему триумфальному моменту восемь долгих лет.

Иногда одного движения руки достаточно, чтобы перевернуть ход мировых событий. «Чемпионат» продолжает серию статей c Rexona о таких моментах в истории спорта.

Виктор Хряпа как никто другой знает, насколько важно каждое удачное действие на баскетбольной площадке. Прославленный российский баскетболист и многолетний капитан ЦСКА за свою карьеру видел немало случаев, когда один ключевой момент решал исход поединка. В мае 2016 года этот момент настал для самого Виктора Хряпы.

ЦСКА прилетал в Берлин, где проходил «Финал четырёх» Евролиги, в статусе команды, не побеждавшей в самом престижном европейском турнире на протяжении семи сезонов. Дружине Димитриса Итудиса предстояло сразиться за чемпионский кубок в компании с турецким «Фенербахче», испанской «Басконией» и ещё одним российским клубом «Локомотивом-Кубань».



Именно с краснодарцами «армейский» клуб встретился в полуфинале и в тяжёлом поединке одержал победу, сделав предпоследний шаг к седьмому титулу. Параллельным курсом следовал «Фенербахче», чудом спасшийся в основное время в игре с «Басконией», но всё-таки справившийся с неуступчивыми басками. Сложно было ожидать более справедливого исхода – в финале действительно оказались две сильнейшие команды.



Несмотря на то что турецкая команда никогда до этого в своей истории не побеждала в Евролиге, болельщики самого популярного клуба Стамбула были вправе надеяться на успех, ведь уже тогда пост главного тренера занимал самый титулованный специалист в Европе Желько Обрадович. Великий серб руководил не менее звёздными игроками, например такими как Богдан Богданович, Луиджи Датоме и Бобби Диксон.

Хватало звёзд и в составе ЦСКА, но ни Милош Теодосич, ни Нандо де Коло до «Финала четырёх» в Берлине никогда не поднимали над своей головой заветный кубок. То же можно было сказать про подавляющее большинство остальных игроков в красно-синей форме. Единственными исключениями из правила стали Кайл Хайнс и, конечно же, триумфатор Мадрида Виктор Хряпа.

Первая половина матча сулила «армейцам» значительное прибавление в стане европейских чемпионов. Команда Димитриса Итудиса прочно удерживала инициативу в своих руках и вела после перерыва с невероятной разницей «+20». Ничего не предвещало беды и в начале третьей четверти – приличное расстояние сохранялось, а ЦСКА уверенно держал дистанцию.

ЦСКА прилетал в Берлин, где проходил «Финал четырёх» Евролиги, в статусе команды, не побеждавшей в самом престижном европейском турнире на протяжении семи сезонов.

Однако за 10 минут до финальной сирены в игре «армейцев» что-то надломилось, турки поймали кураж и начали стремительно сокращать приличный гандикап. В середине заключительного отрезка команды разделяли уже 10 очков, а ещё через три минуты всего лишь одно. Главный снайпер «Фенербахче» Бобби Диксон вошёл в ритм, забил 8 очков подряд и сравнял счёт, после чего два точных штрафных Костаса Слукаса поставили ЦСКА на грань катастрофы.

На спасение у «армейцев» оставалась всего 21 секунда. Турки плотно отзащищались против каждого игрока ЦСКА, вынудив Нандо де Коло совершать неудобный трёхочковый. Француз со своей задачей не справился, мяч с отскоком от щита приземлился на переднюю дужку, после чего продолжил своё путешествие. На мгновение показалось, что для московского клуба на этом всё закончилось, но Виктор Хряпа думал иначе.

Хватало звёзд и в составе ЦСКА, но ни Милош Теодосич, ни Нандо де Коло до «Финала четырёх» в Берлине никогда не поднимали над своей головой заветный кубок.

За доли секунды капитан ЦСКА сотворил по-настоящему легендарный момент, в одном прыжке с нескольких метров добавив мяч в корзину за 1,9 секунды до истечения основного времени. В итоге «армейцы» не только сохранили своё кольцо в неприкосновенности и перевели игру в овертайм, но и отпраздновали победу в дополнительной пятиминутке, завоевав свой седьмой титул Евролиги. Сам Хряпа не вошёл даже в пятёрку самых результативных игроков встречи, набрав всего 10 очков, а тот отскок оказался для него единственным подбором в нападении. Однако именно бросок форварда навсегда вошёл в историю как самое невероятное спасение в финалах Евролиги.

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