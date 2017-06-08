Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Виктор Хряпа
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»
Текст: Тимур Шакиров

Касание чемпиона. Самое невероятное спасение в истории Евролиги

Чтобы снова стать героем, иногда требуется не один год. Капитан ЦСКА Виктор Хряпа шёл к своему триумфальному моменту восемь долгих лет.
8 июня 2017, четверг. 10:30. Баскетбол

Иногда одного движения руки достаточно, чтобы перевернуть ход мировых событий. «Чемпионат» продолжает серию статей c Rexona о таких моментах в истории спорта.

Виктор Хряпа как никто другой знает, насколько важно каждое удачное действие на баскетбольной площадке. Прославленный российский баскетболист и многолетний капитан ЦСКА за свою карьеру видел немало случаев, когда один ключевой момент решал исход поединка. В мае 2016 года этот момент настал для самого Виктора Хряпы.

ЦСКА прилетал в Берлин, где проходил «Финал четырёх» Евролиги, в статусе команды, не побеждавшей в самом престижном европейском турнире на протяжении семи сезонов. Дружине Димитриса Итудиса предстояло сразиться за чемпионский кубок в компании с турецким «Фенербахче», испанской «Басконией» и ещё одним российским клубом «Локомотивом-Кубань».

Именно с краснодарцами «армейский» клуб встретился в полуфинале и в тяжёлом поединке одержал победу, сделав предпоследний шаг к седьмому титулу. Параллельным курсом следовал «Фенербахче», чудом спасшийся в основное время в игре с «Басконией», но всё-таки справившийся с неуступчивыми басками. Сложно было ожидать более справедливого исхода – в финале действительно оказались две сильнейшие команды.

Несмотря на то что турецкая команда никогда до этого в своей истории не побеждала в Евролиге, болельщики самого популярного клуба Стамбула были вправе надеяться на успех, ведь уже тогда пост главного тренера занимал самый титулованный специалист в Европе Желько Обрадович. Великий серб руководил не менее звёздными игроками, например такими как Богдан Богданович, Луиджи Датоме и Бобби Диксон.

Хватало звёзд и в составе ЦСКА, но ни Милош Теодосич, ни Нандо де Коло до «Финала четырёх» в Берлине никогда не поднимали над своей головой заветный кубок. То же можно было сказать про подавляющее большинство остальных игроков в красно-синей форме. Единственными исключениями из правила стали Кайл Хайнс и, конечно же, триумфатор Мадрида Виктор Хряпа.

Первая половина матча сулила «армейцам» значительное прибавление в стане европейских чемпионов. Команда Димитриса Итудиса прочно удерживала инициативу в своих руках и вела после перерыва с невероятной разницей «+20». Ничего не предвещало беды и в начале третьей четверти – приличное расстояние сохранялось, а ЦСКА уверенно держал дистанцию.

ЦСКА прилетал в Берлин, где проходил «Финал четырёх» Евролиги, в статусе команды, не побеждавшей в самом престижном европейском турнире на протяжении семи сезонов.

Однако за 10 минут до финальной сирены в игре «армейцев» что-то надломилось, турки поймали кураж и начали стремительно сокращать приличный гандикап. В середине заключительного отрезка команды разделяли уже 10 очков, а ещё через три минуты всего лишь одно. Главный снайпер «Фенербахче» Бобби Диксон вошёл в ритм, забил 8 очков подряд и сравнял счёт, после чего два точных штрафных Костаса Слукаса поставили ЦСКА на грань катастрофы.

На спасение у «армейцев» оставалась всего 21 секунда. Турки плотно отзащищались против каждого игрока ЦСКА, вынудив Нандо де Коло совершать неудобный трёхочковый. Француз со своей задачей не справился, мяч с отскоком от щита приземлился на переднюю дужку, после чего продолжил своё путешествие. На мгновение показалось, что для московского клуба на этом всё закончилось, но Виктор Хряпа думал иначе.

Хватало звёзд и в составе ЦСКА, но ни Милош Теодосич, ни Нандо де Коло до «Финала четырёх» в Берлине никогда не поднимали над своей головой заветный кубок.

За доли секунды капитан ЦСКА сотворил по-настоящему легендарный момент, в одном прыжке с нескольких метров добавив мяч в корзину за 1,9 секунды до истечения основного времени. В итоге «армейцы» не только сохранили своё кольцо в неприкосновенности и перевели игру в овертайм, но и отпраздновали победу в дополнительной пятиминутке, завоевав свой седьмой титул Евролиги. Сам Хряпа не вошёл даже в пятёрку самых результативных игроков встречи, набрав всего 10 очков, а тот отскок оказался для него единственным подбором в нападении. Однако именно бросок форварда навсегда вошёл в историю как самое невероятное спасение в финалах Евролиги.

Поделитесь своей историей #неподведимомент

Rexona запускает отдельный проект, на котором вы можете поделиться своей историей о том, как вы не постеснялись протянуть руку обстоятельствам и остались в выигрыше. Регистрируйтесь на сайте и получайте призы от Rexona Men.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 1
Новости. Баскетбол
8 июня 2017, четверг
12:33 Джей Ар Смит: «Кливленд» выиграет финальную серию в 7 матчах
12:07 Тимма подписал трёхлетний контракт с «Басконией»
12:06 Окулов: после поражения в Евролиге для ЦСКА очень важна победа в Лиге ВТБ
11:43 Вяльцев: у «Химок» остались силы на финал с ЦСКА
11:35 «Голден Стэйт» установил рекорд финалов, забив 12 трёхочковых в первой половине
11:05 Увлекательная дуэль Кайри Ирвинга и Стивена Карри в Кливленде
10:39 Воронцевич: первостепенная задача ЦСКА – сдержать Шведа и Роулэнда
10:30 Носов: в одиночку Шведу будет очень тяжело вытянуть серию с ЦСКА
10:13 Джеймс вышел на 4-е место в списке самых результативных игроков финальных серий
09:39 Дюрант: «Голден Стэйт» должен сыграть ещё лучше, чтобы победить в 4-м матче
09:29 Джеймс: «Кливленд» сделал достаточно для победы, но «Голден Стэйт» сделал больше
06:50 «Голден Стэйт Уорриорз» повёл 3-0 в финальной серии с «Кливленд Кавальерс»
01:26 Ховард: мне нравится Леброн Джеймс, но отдам предпочтение Дюранту
01:00 Иванович: ЦСКА является фаворитом, но «Химки» будут бороться за свои шансы
00:26 Джеймс: хочу победить «Голден Стэйт» так, как это сделали они
7 июня 2017, среда
23:16 «Маккаби» будет ждать ответа Блатта до понедельника
22:50 «Локомотив-Кубань» запросил «уайлд-кард» у организаторов Евролиги
22:17 Эйндж: тренировка Фульца в «Бостоне» прошла хорошо
21:01 23 очка Вадеевой помогли сборной России победить Украину в товарищеском матче
20:28 Батист стал ассистентом главного тренера «Шарлотт»
19:52 Ханга согласовал переход в «Сан-Антонио»
18:25 Др.Грин ответил Мэджику Джонсону: не понимаю, когда люди сравнивают разные эры
17:29 Официально: Барцокас покинул «Барселону»
16:57 Тодорович: лучший игрок финала? Главное победить в серии
16:17 Тодорович: отговорки о дополнительном отдыхе для ЦСКА нужно оставить дома
15:55 «Уникаха» объявила о продлении контракта с Недовичем
15:07 «Химки» представили проморолик к финалу Единой лиги ВТБ
14:29 Тайрон Лю: не буду менять Джей Ар Смита на Имана Шамперта в стартовом составе
13:18 Тодорович: не соглашусь с теми, кто сказал, что Лига ВТБ закончилась
13:08 Ирвинг: в финальной серии ключевую роль играют третьи четверти
12:53 Стивен Карри: третьи матчи финалов исторически сложные для «Голден Стэйт»
12:26 Джей Ар Смит: мне нужно допускать меньше глупых фолов
12:06 «Сакраменто» готов обменять 5-й и 10-й драфт-пики в «Филадельфию» ради Фокса
11:55 Ховард: работаю над трёхочковым броском, как бы странно это ни звучало
11:30 Клэй Томпсон: в Кливленде «Голден Стэйт» накажут за 20 потерь
11:16 Тристан Томпсон: не считаю, что из-за Кевина Дюранта «Голден Стэйт» стал сильнее
11:13 Кириленко: мне нравится календарь ФИБА, болельщики должны чаще видеть сборную
10:59 Ватутин: ЦСКА не готов отпускать игроков в сборные в середине сезона
10:49 Дрэймонд Грин: рекорды ничего не значат по сравнению с чемпионским титулом
10:13 Джеймс: позиционное нападение не для нас, мы не играем в вязкий баскетбол
09:55 Керр: «Голден Стэйт» стремится к 15-0 и не думает о 16-0
09:28 Лю: «Кливленд» не будет менять стиль из-за того, что играет с «Голден Стэйт»
01:52 Пресс-конференция Дюранта прервалась из-за странных звуков
01:02 Райли: Мэджик Джонсон — величайший игрок всех времён
00:49 Мэджик Джонсон: вероятно, «Лейкерс» 80-х годов обыграли бы «Уорриорз» всухую
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
© championat.com, 2000–2017