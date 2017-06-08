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«Голден Стэйт» одержал третью победу в финале, Дюрант набрал 31 очко
Фото: Reuters
Текст: Дмитрий Планидин

Дюрант – в шаге от MVP финала, «Голден Стэйт» – от титула

Самый равный матч финала превратился в одностороннее избиение в концовке. «Голден Стэйт» первым в истории добрался до отметки 15-0.
8 июня 2017, четверг. 11:20. Баскетбол
НБА - плей-офф. Финал. 3-й матч
08 июня 2017, четверг. 04:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
113 : 118 (32:39, 29:28, 33:22, 19:29)
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
Кливленд Кавальерс: Джеймс - 39, Ирвинг - 38, Смит - 16, Лав - 9, Корвер - 8, Шамперт - 2, Джефферсон - 1, Таварес, Дерон Уильямс, Фрай, Джонс, Деррик Уильямс, Томпсон, Фелдер
Голден Стэйт Уорриорз: Дюрант - 31, Томпсон - 30, Карри - 26, Грин - 8, Игуодала - 7, Уэст - 7, Ливингстон - 6, Маккоу - 2, Макги - 1, Пачулия, МакАду, Луни, Джонс, Кларк, Барнс

Сценарий

Ценность третьего поединка, особенно в ситуации, сложившейся в прошлом году при схожих начальных условиях, было сложно переоценить. Собственно, на этом моменте и зациклился основной блок вопросов к главным героям финала. Желание вернуть упущенное в репликах игроков «Кливленда» и предсказуемая осторожность, и даже некая опасливость из уст представителей калифорнийского клуба – на этом фоне по-настоящему выделялся пацифистски настроенный Леброн Джеймс.

Лидеру «Кавальерс» действительно было о чём подумать после очередного старта 0-2. Постоянно повторяющаяся мантра о том, что «нам нужно играть лучше», прежде всего относилась к защите, которая складывалась, как карточный домик, под колоссальной массой вариативности атаки «Голден Стэйт». Фактически «Уорриорз» предоставляли сопернику выбор из двух зол: либо вы даёте нам лишние мгновения и метры на периметре, либо ставите на кон свои связки и колени, но мы наказываем вас из «краски». Невероятные 122,5 очка подтверждали – третьей опции у подопечных Тайрона Лю не было.

Как и не было особого пространства для роста атакующего потенциала. Требовать большего от Леброна, и так пробившего все исторические максимумы по эффективности в плей-офф, было просто невозможно, Кевин Лав выжимал все «соки» из считанных комбинаций, которые прописаны именно для него. Оставались лишь Кайри Ирвинг, чьё уникальное чувство броска растворилось во втором матче, и Джей Ар Смит, за всю серию реализовавший один бросок из шести с игры.

«Кливленд» попытался исправить все баги системы единовременно, и началась эта работа как раз с Джей Ара, разогревшего «Кью» пару «трёхами» в дебюте матча. Дальше мяч предсказуемо застрял в руках Леброна, который устроил мини-спектакль, уместив в первые 9 минут 16 очков. Но всё это было на том конце тоннеля. У своего кольца «Кавальерс» по-прежнему испытывали колоссальные трудности с расшифровкой броуновского движения мяча «Уорриорз» – уже в первой четверти на их счету числилось 12 результативных передач.

Небольшой разрыв в 3-5-7 очков сохранялся на приличном отрезке первой половины – успевали меняться лишь главные герои, а порой происходили и вовсе невероятные вещи. Чего стоит только данк (!) в исполнении Кайла Корвера. К Леброну наконец-то присоединился Кайри Ирвинг, а разбросавшийся Клэй Томпсон немного освободил пространство для Кевина Дюранта и Стивена Карри, выдавших свои мини-спурты перед большим перерывом и совместно оформивших рекордные для финалов 12 «трёх» в первой половине. Команды в очередной раз стремительно преодолели унизительную планку для любой обороны в финале – 60+ очков за 24 минуты (61:67).

Хозяева достаточно быстро сократили минимальное отставание в третьей четверти, но никак не могли выйти вперёд именно на этом заколдованном для них отрезке в серии. Проклятье пало благодаря совместным усилиям Леброна и Кайри, пугавших очередным выступлением 40+40, правда, на тот момент имевших 32 и 33 очка соответственно. На последнюю передышку между четвертями «Кавальерс» уходили уже при «+7» – теперь время работало на них.

Но, несмотря на смену пейзажа, игра всё равно «повисла на балансе». Каждый раз, когда «Кливленд», казалось, делал последний шаг, чтобы оторваться, «Голден Стэйт» находил ответчика с нужным докладом. Бесконечная карусель обещала остановиться с очередной «трёхой» Джей Ар Смита за 3 минуты и 9 секунд до финальной сирены, и так оно и вышло, только не по сценарию 20 тысяч, собравшихся в «Кью».

«Кавальерс» задохнулись, устроив одно из самых зрелищных самоубийств в финальных матчах. Хозяева не только смазали 8 заключительных бросков, но и сделали всё для кинжального камбэка «Уорриорз». Чудовищная ошибка в переходной защите привела к лёгкому лэй-апу Карри, «изоляция» Дюранта с Томпсоном закончилась комфортным флоутером последнего, а чуть позже нежелание Джеймса чуть раньше выйти на периметр к всё тому же Дюранту вывело «Голден Стэйт» вперёд. Калифорнийцы заканчивали матч на штрафной линии, так и не позволив распечатать своё кольцо в последние три минуты. 118:113 – теперь отобрать титул у «Голден Стэйт» может только что-то внеземное.

Герой

Впрочем, как и MVP финала у Кевина Дюранта. Кей Ди проводит не только лучшую финальную серию – так здорово долговязый форвард не выглядел ни в одной из битв в плей-офф. 14 из 31 очка Кевин набрал именно в заключительной четверти, а 7 последних вложил в ключевой рывок своей команды (11-0) на финише поединка.

Цифры

77 – столько на двоих набрали Леброн Джеймс и Кайри Ирвинг, что никак не перекроет другой и куда менее приятной статистики – 5 последних промахов, во многом предопределивших коллапс «Кливленда» в клатче.

Топ-5

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Голден Стэйт Уорриорз Кливленд Кавальерс Кайри Ирвинг Кевин Дюрант Леброн Джеймс
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