Дюрант: увидел, что Джеймс отступает, и решил бросить

В третьем матче финальной серии плей-офф самыми результативными игроками оказались лидеры «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс и Кайри Ирвинг. Однако в критический момент в концовке они не забивали, а вот форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант реализовал, казалось, неподготовленный бросок на ранней стадии атаки.

– В четвёртой четверти произошло немало, но ключевым стал ваш трёхочковый через Леброна Джеймса, после которого «Голден Стэйт» вышел вперёд. Что вы ощущали в тот момент?

– Я просто пытался… но, во-первых, перед этим мы отлично отработали в защите. Кто особенно постарался в том моменте? По-моему, Клэй Томпсон. Но всё началось именно с этого. Корни всех наших успехов лежат в обороне. Мы знаем, что когда берём подбор и начинаем быструю атаку, то становимся очень опасны.

А потом я увидел, что Джеймс отступает, и решил бросить. Момент был очень подходящим. Оставалось 45 секунд, и мы проигрывали 2 очка. Даже если бы я промахнулся, у нас была возможность ещё раз отзащищаться. Но я рад, что попал. Я лишь старался исполнить бросок технично, и он оказался точным. Ещё более важно, что в оставшееся время мы опять дважды не дали «Кливленду» забить. В этом фундамент наших побед. Но в четвёртом матче нужно сыграть сильнее.



– Вы впервые в карьере оказались в одной победе от титула. С какими чувствами выйдете на четвёртый поединок?

– Ещё ничего не решено. Дело не сделано. Такие встречи, в которых может быть определён чемпион, всегда оказываются самыми сложными. Об этом говорили многие игроки разных поколений. Но сам я никогда не оказывался в подобной ситуации.



Несомненно, вся наша команда осознает важность момента. Но нужно принимать в расчёт и болельщиков «Кавальерс». Они будут требовать от своей команды победы. И в третьем матче они показали, как умеют это делать. Атмосфера на арене была потрясающей. Зрители зарядили баскетболистов «Кливленда» своей энергией. Поэтому в четвёртом поединке мы должны быть ещё лучше. И я жду его с нетерпением. Нужно завершить начатое.

– Во второй четверти обстановка на паркете стала напряжённой. Стивен Карри вступил в перепалку с Иманом Шампертом, а потом Дрэймонд Грин получил технический фол. Вы нервничали из-за того, что мог повториться сценарий прошлого сезона, когда у «Голден Стэйт» тоже немного сдавали нервы?

– По-моему, баскетбол – это в принципе напряжённая игра. Обе команды хотят победить. Трибуны передают на площадку свою энергию, которая питает игроков. Иногда это приводит к стычкам. Но это не значит, что между баскетболистами существует неприязнь или серьёзные разногласия. Просто рабочий момент. Дрэймонд получил технический фол, но сосредоточился и продолжил играть. Этот эпизод не имел последствий. Мы не можем позволить себе, чтобы такие фолы, или потери, или промахи оказывали влияние на дальнейшие события. Нужно сразу же концентрироваться на следующем владении. И даже когда что-то складывается не в нашу пользу, мы просто пытаемся идти дальше. Сегодня мы показали, что можем не обращать внимания ни на судей, ни на другие неприятные эпизоды.

Сегодня мы показали, что можем не обращать внимания ни на судей, ни на другие неприятные эпизоды.

– Стив Керр говорил, что Джеймс и Кайри Ирвинг не смогут тянуть «Кливленд» на себе все 48 минут. Чувствовали ли вы в концовке, что они устали?

– Мне так не показалось. Они оба реализовали больше половины бросков с игры. Я не силён в математике, но они оба набрали почти по 40 очков, хотя каждый играл более 40 минут. Леброн и Кайри были хороши, но в концовке мы вынуждали их атаковать с сопротивлением, а потом выигрывали подборы.

– В отличие от многих игроков «Голден Стэйт», вы не играли против «Кливленда» так часто. Чем отличаются ваши ощущения?

– Да, я впервые в такой ситуации. И я не намерен расслабляться. В баскетболе возможно всё. Сейчас я стараюсь не смотреть ни в будущее, ни в прошлое, а живу текущим моментом. Наслаждаюсь каждой минутой. И только когда всё закончится, попробую проанализировать произошедшее.

Корни всех наших успехов лежат в обороне. Мы знаем, что когда берём подбор и начинаем быструю атаку, то становимся очень опасны.

– В третьей четверти вы набрали 1 очко, а в четвёртой – 14. Что изменилось для вас в заключительном отрезке?

– Я не считаю, что третья четверть была провальной. Матч продолжался, и я пытался сохранить позитивный настрой, чтобы, когда тренер выпустит меня на паркет, не подвести партнёров. Я тренируюсь каждый день, чтобы быть уверенным в том, что могу забивать.



Что касается отличий, то в четвёртом периоде мы играли на полную мощность, а в третьем были чересчур расслаблены. Мы вели 6 очков после первой половины, но не должны были сбавлять обороты. Так что, думаю, в концовке мы показали более командный баскетбол, а перед этим «Кливленд» превзошёл нас в этом компоненте. Нужно посмотреть запись, чтобы в следующий раз не допустить такой ошибки.