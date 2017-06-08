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ЦСКА обыграл «Химки» в первом матче финала Единой лиги ВТБ.
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Ринат Салахетдинов

Камбэк, которого не было. ЦСКА обыграл «Химки» в первом матче

Никита Курбанов наглухо закрыл Алексея Шведа, Нандо де Коло и Семён Антонов были в ударе – ЦСКА уверенно повёл в финальной серии Единой лиги
8 июня 2017, четверг. 22:30. Баскетбол
Единая лига ВТБ
08 июня 2017, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
94 : 88 (18:13, 33:25, 27:13, 16:37)
Химки
Химки, Россия
ЦСКА: де Коло - 21, Антонов - 16, Хайнс - 16, Хиггинс - 10, Джексон - 9, Теодосич - 7, Огастин - 6, Курбанов - 4, Фридзон - 4, Хряпа - 1, Кулагин, Воронцевич
Химки: Швед - 18, Роулэнд - 15, Зайцев - 15, Лиходей - 10, Хаммел - 9, Вяльцев - 8, Соколов - 6, Моня - 4, Ильницкий - 3, Браун, Патеев, Тодорович

В решающей серии сезона сошлись действующий чемпион ЦСКА и подмосковные «Химки». Команды пришли к финалу совершенно разными дорогами.

«Дерби Ленинградки» имеет давнюю и богатую историю, хотя в минувшей «регулярке» борьбы в матчах «армейцев» и химчан не получилось – обе встречи остались за красно-синими. В обеих на паркете отсутствовал Алексей Швед. В первом случае помешала внезапная простуда, во втором – рецидив травмы.

Фактически в одиночку вытащив команду с 0-2 в полуфинальном противостоянии с «Зенитом», Швед во всеоружии подошёл к поединкам с ЦСКА. У «армейцев» было больше времени на подготовку к финалу, ведь в своём полуфинале столичная команда не испытала никаких проблем, всухую обыграв краснодарский «Локомотив-Кубань».

О подвиге «Химок», перевернувших ход полуфинального противостояния с «Зенитом», можно писать очень и очень долго. Излишне говорить, что все эмоции (а возможно, и большую часть сил) жёлто-синие оставили в битвах с сине-бело-голубыми.

Старт матча выдался ожидаемым – в нападении ЦСКА действовал уверенно и разнообразно, тогда как «Химки» строили нападение через Шведа. Поначалу игра у него не слишком пошла, ведь защищаться против него Димитрис Итудис поставил не кого-нибудь, а одного из лучших «персональщиков» лиги — Никиту Курбанова. Главной ударной силой «армейской» атаки стали Нандо де Коло и Кайл Хайнс. При 6:0, а потом и при 10:0 в пользу ЦСКА Душко Иванович брал тайм-ауты и пытался донести до подопечных их главные ошибки.

«Армейцы» сбавили темп атак, а «Химки» подобрались к сопернику благодаря дальним попаданиям Егора Вяльцева и Сергея Мони. Ближе к концу четверти вышедший на паркет Дмитрий Соколов дважды продавливал соперников под кольцом. Удачные действия центрового позволили гостям уйти на первый перерыв с не слишком устрашающим отставанием – 13:18.

Кстати, за первую десятиминутку Швед набрал всего два очка, и те с линии штрафных. Курбанов настолько плотно опекал MVP регулярного чемпионата, что тот смазал все четыре броска с игры в стартовой четверти.

С начала второй десятиминутки игроки подмосковной команды стали действовать гораздо активнее, что вскоре отразилось на счёте. Продолжал попадать Вяльцев, под кольцом доминировал Соколов, Швед наконец реализовал первый бросок в матче (и сразу — энд-уан).

При счёте 25:23 в пользу ЦСКА тайм-аут пришлось взять уже Итудису. После этого команды довольно долго простояли в ожидании, пока чинили отказавшее табло. Пауза сбила атакующий настрой «Химок».

Джеймс Огастин неплохо чувствовал себя в противостоянии с бывшей командой. К середине четверти на счету американца было 4 очка и несколько подборов. Первый же бросок с передачи Милоша Теодосича реализовал Семён Антонов. Он же отработал в обороне, накрыв попытку Эрла Роулэнда, а затем успел и в прорыв, завершив быструю контратаку «армейцев» под кольцом – 37:25.

Швед ответил на рывок хозяев данком. А между тем Антонов не думал останавливаться на достигнутом – форвард ЦСКА поймал кураж и отправил в кольцо «Химок» две «трёхи» подряд.

До конца второй четверти Швед набрал ещё два очка (всего 9) и активными действиями развязывал руки одноклубникам. «Химки» «тащили» Вячеслав Зайцев и Робби Хаммел (его «трёха» пришлась очень кстати). У ЦСКА продолжил буйствовать Антонов. Он завершил четверть эффектным трёхочковым баззер-битером – все пять бросков с игры в его исполнении пришлись в цель. Команды отправились отдыхать, ЦСКА сохранил комфортные «+13» – 51:38.

Немаловажным фактором безоговорочного преимущества хозяев был выигранный подбор – 23 против 13. «Армейцы» восемь раз брали отскок на чужом щите.

После большого перерыва ЦСКА решил взвинтить темп. «Химки» с предложенными скоростями справлялись, но проблемы с подбором никуда не делись. Не помогло даже то, что у гостей «полетело» из-за дуги – дальними попаданиями отметились Хаммел и Роулэнд. Усложняло жизнь «Химок» и то, что большую часть четверти у них не было центрового – Тодорович, видимо, был не до конца готов после травмы, полученной в матче с «Зенитом», а Соколов хоть и навёл шороху в «краске» ЦСКА, но схватил четвёртый фол уже в дебюте отрезка и отправился на скамейку.

В результате раз за разом под гостевым кольцом совершенно открытыми оказывались Курбанов, де Коло, Хайнс и снова де Коло. Не забывали хозяева и про броски с дальней дистанции. После очередного рывка ЦСКА на табло горели 75:51. Итудис посадил лидеров на площадку, дав игровое время ближайшему резерву. Швед не совладал с эмоциями после очередной потери и отправился отдыхать. Жирную точку в третьей четверти точным трёхочковым поставил Виталий Фридзон – 78:51.

«Химки» начали заключительную четверть мини-рывком — 4:0, но веское слово в ответ снова нашлось у Антонова. Семён реализовал третью «трёху» и остался безупречным. В проходе отличился Джексон, а Швед продолжил нервничать и получил технический фол. На трёхочковый Хиггинса энд-уаном ответил Швед, но отыграть «+25» за шесть с небольшим минут не под силу никому.

Последние минуты матча превратились в формальность, а Иванович уже наверняка обдумывал, что изменить в игре команды во второй встрече. На паркете появился Дмитрий Кулагин у ЦСКА, Валерий Лиходей у «Химок», словом, тренеры давали возможность проявить себя тем, кто эти шансы получает крайне редко.

В оставшееся время «Химки» воспользовались тем, что «армейцы» слишком откровенно доигрывали встречу, и значительно сократили разницу благодаря дальней артиллерии. Снаряды прилетали как от лидера атак Роулэнда, так и от резервистов Ильницкого и Лиходея. Валерий, кстати, стал безусловным MVP концовки, набрав 10 очков за считаные минуты. Но всё это было иллюзией настоящего камбэка, который всерьёз мог взволновать Итудиса. Финальная сирена зафиксировала победу ЦСКА – 94:88.

Следующий матч финала пройдёт в УСКА ЦСКА 10 июня и начнётся в 17:00 по московскому времени.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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