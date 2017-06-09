Бумеранг. 7 звёзд НБА, взявших реванш в финале с другой командой

Летом 2016-го воля Кевина Дюранта, перенёсшая его из тихой Оклахомы в чемпионскую Калифорнию, навсегда изменила ход баскетбольной истории. Но сделал ли Дюрант что-то по-настоящему уникальное или хотя бы неординарное? Летопись переходов и подписаний прошлых десятилетий даёт на этот вопрос однозначный отрицательный ответ. Чемпионская лихорадка заразила лигу задолго до решения Дюранта и даже его более знаменитого предшественника за авторством Леброна Джеймса.

Уилт Чемберлейн

Первое поражение: 1964 «Сан-Франциско» – «Бостон» 1-4



Реванш: 1967 «Филадельфия» – «Сан-Франциско» 4-2



Уилт стал первым игроком в статусе успешной суперзвезды, сменившим один контендер на другой. Его отношения с любой командой нельзя было назвать гармоничными, и большинство комментариев современников Уилта сводились к его непростому характеру. Переезд тех самых «Уорриорз», которых вы сейчас видите в третьем финале подряд, из Филадельфии в Сан-Франциско в 1962-м в этом отношении ничего не изменил, как и финал 1964 года, в который Уилт затащил команду вместе с ещё одним членом Зала славы Нэйтом Тёрмондом.



Уже тогда от «Бостона» не уходило ничто живое, и «Сан-Франциско» довольствовался лишь одной победой в финале. Но Уилт всё-таки был особенным, и после того, как «Уорриорз» избавились от него по финансовым причинам, он совершил, казалось бы, невозможное уже в оригинальных «Сиксерс». Передряги с руководством и очередным новым главным тренером Дольфом Шейесом не прекращались, но эго Чемберлейна остыло на самой площадке, чего было достаточно, чтобы пройти «Селтикс» и обыграть «Сан-Франциско» с Тёрмондом и молодым Риком Бэрри в финале.

Моузес Мэлоун

Первое поражение: 1981 «Хьюстон» – «Бостон» 2-4



Реванш: 1983 «Филадельфия» – «Лейкерс» 4-0



Свой невероятный потенциал Моузес показал ещё в Американской баскетбольной ассоциации и после великого объединения довольно быстро стал звездой в составе «Хьюстона», получив репутацию убийцы на подборе. 1981-й – лучший год для Мэлоуна в Техасе. Центровой во второй раз стал лучшим подбирающим лиги, вторым после Эдриена Дентли по набранным очкам и вывел «Рокетс» в финал против «Бостона», который до последних двух матчей был вполне конкурентным.



Спустя два года руководство «Хьюстона» посчитало, что предложение «Филадельфии» их главному ограниченно свободному агенту было слишком велико, и отпустило Моузеса в поисках счастья на Востоке. «Сиксерс», только что уступившие «Лейкерс» в финале, получили фантастический апгрейд на своей самой слабой позиции и собрали свой чемпионский пазл.



Мэлоун получит свой третий MVP уже в «Филадельфии» и станет ключевым фактором в реванше, который закончился для «Лейкерс» свипом.

Клайд Дрекслер

Первое поражение: 1990 «Портленд» – «Детройт» 1-4



Реванш: 1995 «Хьюстон» – «Орландо» 4-0



Игрок, которому не посчастливилось прийти в лигу вместе с Майклом Джорданом, на самом деле мог стать чемпионом раньше «Величайшего». «Портленд» оказался первой командой, воспользовавшейся увяданием главных гегемонов 80-х своей конференции и поучаствовавшей сразу в двух финалах за три года. Клайд был лидером обоих составов (и особенно выделялся в версии 1992 года), но ни с «Детройтом», ни спустя два года с «Чикаго» Джордана совладать не смог.



В следующие сезоны «Портленд» не мог преодолеть даже барьер первого раунда, и Клайд, верно служивший команде десятилетие, всё-таки попросил боссов об обмене в контендер. Его просьба была удовлетворена перед дедлайном 1995-го, и Дрекслер отправился не куда-нибудь, а в стан действующего чемпиона к Хакиму Оладжьювону. Несмотря на образование супердуэта, «Рокетс» не смогли забраться выше 6-го места, но уже в самом плей-офф совершили маленькое чудо, став чемпионом с 47 победами в «регулярке».

Шакил О`Нил

Первое поражение: 1995 «Орландо» – «Хьюстон» 0-4



Реванш: 2000 «Лейкерс» – «Индиана» 4-2



В финале-1995 Дрекслер и Оладжьювон не оставили шансов как раз «Орландо» Шакила О`Нила. Шаку потребовался относительно короткой срок, чтобы поднять статус «Мэджик» от новичка-аутсайдера до претендента на чемпионство. Не без помощи Энферни Хардуэя, разумеется. «Орландо» выглядел ещё более впечатляюще в следующем сезоне, несмотря на множество травм, свалившихся на О`Нила, но в финале конференции были остановлены «Буллз» образца 72 побед.

Шаку потребовался относительно короткой срок, чтобы поднять статус «Мэджик» от новичка-аутсайдера до претендента на чемпионство.

Контракт Шака закончился перед межсезоньем, в котором ему предстояло стать частью второй версии Dream Team, и о своём решении поменять солнечную Флориду на не менее солнечную Калифорнию центровой объявил уже в Атланте. Положительного эффекта в Лос-Анджелесе пришлось ждать так долго, что в случае неудачи в 2000 году новорождённая династия с Коби Брайантом вполне могла просто не дожить до своего совершеннолетия. Но «Лейкерс» прошли «Портленд» в седьмой игре, обыграли в финале «Индиану», после чего оформили три-пит.

Гэри Пэйтон

Первое поражение: 1996 «Сиэтл» – «Чикаго» 2-4



Реванш: 2006 «Майами» – «Даллас» 4-2



В заключительной четверти третьего матча финальной серии 2006 года Гэри Пэйтона наверняка мучил единственный вопрос: «Что я сделал в жизни не так?» Это уже был третий финал для 37-летнего Пэйтона, проживавшего последние мгновения своей карьеры профессионального игрока. В 1996-м его мечты разбил Майкл Джордан, после чего одна из самых романтичных команд 90-х ни разу не дошла даже до решающей серии на Западе. В 2003-м от контракта Пэйтона избавились традиционным путём обмена перед дедлайном. В Милуоки ветеран, разумеется, не задержался и тем же летом вместе с Карлом Мэлоуном дополнил суперсостав «Лейкерс».



Однако от той команды на баскетбольном небосводе чернорабочий «Детройт» оставил лишь слабую вспышку. Коллапс, случившийся в Лос-Анджелесе сразу после поражения в финале, повлиял и на Пэйтона – возрастного защитника без лишних обсуждений отправили в «Бостон». Спустя год Гэри предпримет последнюю попытку догнать чемпионский перстень, присоединившись к старым знакомым Шакилу О`Нилу и Антуану Уокеру в «Майами». И вот уже на берегах Флориды Пэйтону наконец-то улыбнулась удача. В финале 2006 года удачу звали Дуэйн Уэйд.

Первое поражение: 2002 «Нью-Джерси» — «Лейкерс» 0-4



Реванш: 2011 «Даллас» — «Майами» 4-2



К кому у баскетбольного сообщества никогда не возникало вопросов относительно смены команды, так это к Джейсону Кидду. С 2001 по 2008-й Джейсон отдал всё, и даже нечто большее франчайзу из Нью-Джерси, дважды вывел «Нетс» в финал, дождался реинкарнации и подкрепления в лице Винса Картера и всё равно бился о непробиваемую стену до конца. Первая попытка Марка Кьюбана в феврале 2008-го забрать Кидда из чистилища провалилась, и только после пятидневной перезагрузки сделки между «Далласом» и «Нью-Джерси» разыгрывающий оказался в своей родной команде.

К кому у баскетбольного сообщества никогда не возникало вопросов относительно смены команды, так это к Джейсону Кидду.

«Маверикс» были вполне конкурентоспособны с Киддом, но пройти дальше второго раунда без должного апгрейда всё равно не могли. Кьюбан, известный своей постоянной бизнес-активностью, причём не только на спортивном рынке, смог добавить в имевшийся микс Шона Мэриона и Тайсона Чендлера. Полученный коктейль стал хитом 2011 года. «Даллас» не только закрыли путь «Лейкерс» к три-питу на Западе, но и нанесли поражение только что собранному «большому трио» из «Майами».

Первое поражение: 2007 «Кливленд» — «Сан-Антонио» 0-4



Реванш: 2012 «Майами» — «Оклахома-Сити» 4-1



Для Леброна Джеймса поражение в финале-2011 было уже не первым в карьере. Дебютный отрезок Леброна с «Кливлендом» мог получиться по-настоящему легендарным, но в 2007-м «Кавальерс» на руках вынесли из финала Тони Паркер и Тим Данкан, в 2008-м и 2010-м путь к вершине преградили «Селтикс», а в 2009-м – Дуайт Ховард. Но это была лишь одна тёмная сторона медали. Летом 2010-го Джеймсу значительно «помогла» его команда, устроив одну из самых скомканных PR-кампаний в спортивной истории, на выходе которой получилось телевизионное «Решение» и миллионы недовольных фанатов, причём не только «Кливленда».

По иронии судьбы, спустя пять лет шанс на личный реванш Леброн предоставит тому самому юнцу, который во многом повторил его личный путь.

Отчасти именно по этой причине чемпионство «Далласа» праздновалась на такую широкую ногу. Но даже та обидная неудача не внесла никаких структурных изменений в матрицу лиги, а точнее – Восточной конференции. Проделки Пэта Райли годом ранее обеспечили «Майами» такой запас, что возвращение к успеху было лишь делом времени. В итоге на исправление ошибок «Хит» хватило одного года, да и соперник по финалу попался самый подходящий. Неопытные и где-то даже «зелёные» «Тандер» были разобраны в концовках матёрыми волками Джеймсом и Уэйдом.

По иронии судьбы, спустя пять лет шанс на личный реванш Леброн предоставит тому самому юнцу, который во многом повторил его личный путь.