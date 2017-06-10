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«Кливленд» обыграл «Голден Стэйт» в четвёртом матче финала
Фото: Reuters
Текст: Дмитрий Планидин

Не в моём доме! «Кливленд» побеждает, Леброн обходит Мэджика

Ядерная первая половина, 40 очков Кайри Ирвинга и очередной трипл-дабл Джеймса вернули финальную серию в Окленд.
10 июня 2017, суббота. 11:30. Баскетбол

Ответ на один из вопросов на последней послематчевой пресс-конференции, адресованный Леброну Джеймсу, помог выяснить ход мыслей лидера команды, которая оказалась загнанной в угол, без особых шансов из него выбраться. Журналист интересовался, станет ли очередная критическая ситуация в финале (в прошлом году «Кливленд» уступал по ходу серии 1-3) и то, что болельщики вновь будут говорить о невозможности положительного исхода, дополнительной мотивацией для Леброна и его партнёров.

Джеймс хладнокровно и без особой задержки ответил, что он уже давно не обращает внимания на то, что говорят люди, и его задача по-прежнему заключается в подготовке своего тела и разума к следующей игре. Идти от матча к матчу, от владения к владению – пожалуй, лучшей стратегии «Кавальерс» перед четвёртой игрой для большинства уже завершённой серии было не найти.

Ощущение, что она точно не завершится после второго кливлендского матча, не покидало на протяжении всех 48 минут, несмотря на все старания «Голден Стэйт» оставаться в пределах дистанции для затяжного рывка. Гандикап в 15-20 очков образовался ещё в первой четверти, в которой гостей ждал настоящий шквал атак соперника. Лю предупреждал, что не собирается снижать темп своего нападения, и не обманул даже при 0-3 в серии.

«Кливленд» не побоялся пойти в открытый размен с лучшим нападением лиги, желая доказать, что имеет не меньшей потенциал для «большого взрыва». И он произошёл. Кайри Ирвинг и Леброн Джеймс, набравшие в предыдущем матче почти 70% от всех очков команды, на этот раз получили достойную огневую поддержку. В первую очередь это касалось Кевина Лава, который вспомнил, что является одним из лучших трёхочковых специалистов среди четвёртых номеров лиги.

Сами лидеры команды гораздо эффективнее распределили нагрузку между собой. Джеймс дал Кайри ещё больше свободы для манёвра, сосредоточившись на организации нападения и несколько снизив своё количество попыток с игры. В итоге уже после первой половины на счету Кайри было 27 очков, Джеймс к большому перерыву отдал 8 результативных передач, а Лав реализовал 4 трёхочковых. Сами же первые 24 минуты стали для «Кавальерс» историческими со всех точек зрения. «Голден Стэйт» также преодолел свою норму, но 68 очков команды Керра казались детской шалостью в сравнении с 86 в исполнении хозяев паркета.

Разумеется, поддерживать рекордный темп по набору очков, больше напоминавший о Матче звёзд, чем об игре финальной серии, «Кавальерс» не смогли, но это и не являлось их главной задачей. Куда больше Тайрона Лю волновали «сплэш-братья», промолчавшие всю первую половину и Кевин Дюрант, как раз ускорившийся в концовке второй четверти.

НБА - плей-офф. Финал. 4-й матч
10 июня 2017, суббота. 04:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
137 : 116 (49:33, 37:35, 29:28, 22:20)
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
Кливленд Кавальерс: Ирвинг - 40, Джеймс - 31, Лав - 23, Смит - 15, Джефферсон - 8, Дерон Уильямс - 5, Шамперт - 5, Томпсон - 5, Корвер - 3, Деррик Уильямс - 2, Таварес, Фрай, Джонс, Фелдер
Голден Стэйт Уорриорз: Дюрант - 35, Грин - 16, Карри - 14, Томпсон - 13, Ливингстон - 10, Пачулия - 6, Уэст - 6, Кларк - 5, Игуодала - 4, Макги - 4, Маккоу - 3, МакАду, Луни, Джонс, Барнс

Однако разбудить своих подопечных Стив Керр так и не смог. У Стэфа не пошло с самого старта, который принёс ему 0 из 5 с игры. Карри умело находил своих партнёров точными передачами, но собственное нападение двукратному MVP давалось с трудом. Не сумел поймать свой ритм и Клэй Томпсон, также мучившийся с защитой «Кливленда» и поиском оптимальных возможностей для своих фирменных бросков. У «Уорриорз» оставались Дюрант и Грин, но первый забивал либо стопроцентные мячи, либо не забивал ничего, компенсируя не лучший процент с игры дополнительными штрафными, а стараний второго в борьбе за подбор было явно недостаточно, чтобы нивелировать эффект Джеймса и Тристана Томпсона.

Нельзя сказать, что «Голден Стэйт» быстро расстался с идеей об идеальном плей-офф и не навязывал борьбу. Борьбы и эмоций как раз было предостаточно, как и «технических», один из которых заработал и Стив Керр. «Уорриорз» выдавали неплохие отрезки, но как только подходили на дистанцию 12-13 очков, тут же вынимали очередную «трёху» в исполнении кого-то из снайперов «Кливленда».

Пожалуй, последняя возможность вернуться в игру у гостей была после двух трёхочковых Томпсона и Маккоу при «-11» за 9 минут до финальной сирены. Но и здесь пожарная команда «Кливленда» сработала идеально. Ирвинг мгновенно реализовал свой шестой дальний бросок, затем забил любимый флоутер, после чего под кольцо «Голден Стэйт» просочился Ричард Джефферсон при содействии Леброна Джеймса, чуть позже забившего средний. 137:116 – серия возвращается в Окленд.

Герои

Лидеры «Кливленда» выдали второй сумасшедший матч кряду, и на этот раз их старания не оказались тщетны. Леброн оформил очередной трипл-дабл в финальной серии и по их общему количеству вышел на чистое первое место в историческом топе, обойдя Мэджика Джонсона с 8. Статистическая линия Джеймса сегодня выглядела следующим образом: 31 очко (11 из 22 с игры), 11 передач, 10 подборов, 1 перехват.

С точки зрения эффективности в бросковой части игры Кайри даже превзошёл своего товарища по команде, выйдя за пределы 50% (15 из 27). Также стоит отметить, что 21 очко из 40 Ирвинг набрал благодаря броскам с периметра.

Цифры

37% – общий показатель реализации Стивена Карри, Клэя Томпсона и Кевина Дюранта. Также «Уорриорз» записали на свой счёт всего лишь 11 (28,2%) трёхочковых против рекордных 24 (53,3%) у «Кливленда».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Голден Стэйт Уорриорз Кливленд Кавальерс Кайри Ирвинг Кевин Дюрант Леброн Джеймс
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