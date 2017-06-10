Джеймс: до матча кто-то сказал, что «Уорриорз» готовят шампанское

В четвёртом матче финальной серии плей-офф форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс не только помог команде прервать беспроигрышную серию «Голден Стэйт Уорриорз», оформив трипл-дабл, но и традиционно отметился в ряде зрелищных моментов.



– Что произошло в том эпизоде в третьей четверти, когда вы сам себе набросили мяч на аллей-уп от щита?

– Это ведь была быстрая атака. Я думал, что справа от меня бежит Кайл Корвер (на самом деле это был Кевин Лав. – Прим. «Чемпионата»), а два игрока «Голден Стэйт» успели вернуться в защиту. Я хотел вытянуть на себя одного из них, чтобы создать Кайлу возможность для броска из угла. Но мне показалось, что его позицию накрыли, а я в этот момент был уже в воздухе. Чтобы не допустить прыжка с мячом, я бросил его в щит, а потом поймал и вколотил данк.



– Сможете ли вы, Тристан Томпсон, Джей Ар Смит выйти на следующий матч на выезде с таким же настроем, какой продемонстрировали в первой четверти?

– Мы собираемся посмотреть запись четвёртого поединка и найти возможности усилить игру. «Кливленд» не действовал в своём стиле в первых двух встречах. И если это повторится вновь, то серия будет завершена. Нужно играть так, как было дома. Мы должны оказывать силовое давление на грани допустимого, а также организовать движение мяча. В четвёртом матче мы отдали 27 передач — это стало ключевым фактором победы.

В четвёртом матче мы отдали 27 передач — это стало ключевым фактором победы.

– В первых трёх поединках финала «Кавальерс» показал слабую реализацию трёхочковых, а в четвёртом отправил в цель 24 броска из-за дуги. Насколько это повлияло на команду?

– Это наш баскетбол. «Кливленд» поставил немало рекордов с тех пор, как сформировалась такая манера игры. У нас есть исполнители, которые растягивают оборону соперника, и есть те, кто способен забивать. На этот раз Кайри Ирвинг, Кевин Лав, Смит и другие продемонстрировали эти навыки.



– Говорили ли вы с партнёрами о том, что недопустимо завершать сезон поражением в финале 0-4?

– Не слышал таких разговоров. Зато кто-то рассказал, будто «Уорриорз» готовятся к празднованию на нашей площадке после поединка и собираются открыть шампанское в наших раздевалках. Думаю, такая инициатива исходила от Дрэймонда Грина. Похоже на него.



Но я лишь сказал партнёрам, что нужно жить одной предстоящей встречей. Что у нас есть возможность создать себе другую возможность. И так далее. Мы заслужили победу в третьем матче, но упустили её. На этот раз мы строго придерживались плана на игру все 48 минут.

– Насколько важно, что все без исключения игроки «Кавальерс» внесли свой вклад в победу?

– Самое важное, что в двух последних поединках мы играли в свой баскетбол. Действовали в силовой манере, не допускали потерь и двигали мяч. В предыдущей встрече на ключевом отрезке соперник забивал, а мы нет. Так бывает в НБА.

Но именно то, что «Кливленд» на домашнем паркете играл в своём стиле, привело к победе.



– Не возникает ли у вас ощущения дежавю от счёта серии 1-3? Вы взяли инициативу в свои руки?

– Нет, инициативой владеет «Голден Стэйт». А мы просто хотим продлить серию ещё на один матч. Стремились к этому после третьего поединка. Стремимся и сейчас. Но теперь придётся сделать это на арене, где соперника встречают очень недружелюбно. Как и у нас в Кливленде.



– Ирвинг сумел набрать 40 очков после сложнейшей предыдущей встречи. Вы ожидали от него такого?

– Кайри особенно сильно играет в матчах, где может решиться судьба титула. Независимо от того, мы близки к триумфу или соперник. Он просто создан для таких ситуаций. Я это говорил неоднократно, но повторю ещё раз. Ирвинг меня ничем не удивил. Он просто особенный.



– Как вам удаётся выходить из таких сложных положений?

– Не знаю. Мне не нравится оказываться в них. Слишком большой стресс. И это повторяется уже который год. Однако у нас в команде есть неисправимые оптимисты. «Уорриорз» обладают чемпионским ДНК, но и мы тоже. И мы, и они проверены в боях. И никто не хочет проигрывать всухую. Особенно в финале. Все ненавидят дважды подряд уступать дома. Многие наши игроки думали об этом, выходя на площадку.



– Вы себя хорошо чувствуете физически?

– В понедельник я буду в полном порядке.



– Пару лет назад команду заряжал энергией Андерсон Варежао. Что изменилось сейчас, когда на его месте оказался Тристан Томпсон?

– Тристан – очень важный элемент «Кливленда». Он сыграл важную роль в успехах команды в последние три года. «Голден Стэйт» отлично поработал над тем, чтобы выключить его из игры, особенно в отношении подборов в нападении. Томпсону в нынешней серии приходится непросто. Но он не сдаётся и в четвёртом поединке взял 10 подборов и отдал 5 передач.

Тристан – очень важный элемент «Кливленда». Он сыграл важную роль в успехах команды в последние три года.

– Вы относитесь к Тристану как к младшему брату. Беседовали с ним лично перед игрой?

– Да. Не буду вам рассказывать, о чём именно, но он знал, чего я от него жду. И не подвёл.

– После третьего матча вам приходилось убеждать себе, что «Кавальерс» могут победить?

– Нет. И перед четвёртым поединком я делал всё как всегда: поспал, провёл утреннюю тренировку, съездил домой, отдохнул, поел и приехал на арену. Не вижу смысла дополнительно накручивать себя. Не могу утверждать, что именно спокойствие стало причиной победы, но так я чувствую себя уверенным, независимо от ситуации.



– Чувствуете ли вы себя физически и эмоционально опустошённым?

– Именно так. Это говорит о том, что я сделал всё от меня зависящее. Я чувствую себя так уже после второй встречи подряд. И морально готов выложиться на полную снова.



– Как вы ведёте себя во время длительных перелётов?

– Стараюсь немного вздремнуть. Кроме того прохожу восстановительные процедуры. Пытаюсь использовать время в полёте для отдыха. В предстоящем перелёте мне будет не так просто уснуть, поскольку в голове ещё свежи эмоции от игры и организм не в лучшем состоянии.

– Как вы оцените свою эволюции по сравнению с самой первой финальной серией в карьере?

– Тогда я провалился. Больше такого не допущу.



– Обсуждаете ли вы с партнёрами реакцию на финал в социальных сетях?

– Нет, я их не читаю. Так что и обсуждать нечего. С телефона даже удалены все приложения, чтобы я не нажал случайно. Я знаю, что всем нравится обсуждать меня и мою игру. Но я этого не люблю.



– Не отвлекали ли вас стычки на паркете?

– А ведь так и должно было быть. Обе команды хотели вписать себя в баскетбольную историю и делали всё для победы. Это будет продолжаться и в дальнейшем.

Если бы я задумался по ходу встречи о статистике, то 50 очков за четверть набрал бы «Голден Стэйт».

– Во время игры вы задумывались о том, что «Кливленд» набрал почти 50 очков за четверть и более 80 за половину?

– Нет. Если бы я задумался о таком по ходу встречи, то 50 очков за четверть набрал бы «Голден Стэйт». Нельзя отвлекаться от баскетбола. Мы были полностью сосредоточены и потому набрали 49 очков. А если бы я реализовал ещё один штрафной бросок, то стало бы 50. Так что мне есть к чему стремиться в пятом матче.