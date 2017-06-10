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ЦСКА обыграл «Химки» во втором матче финала, Теодосич набрал 23 очка
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Дмитрий Планидин

Сербская ярмарка. ЦСКА не оставил шансов «Химкам» во втором матче

Лучшая задняя линия Европы не подвела Димитриса Итудиса и во втором матче финала Единой лиги ВТБ. ЦСКА немного не дотянулся до сотни.
10 июня 2017, суббота. 19:30. Баскетбол

Ещё до стартового свистка стало известно, что Душко Иванович не сможет рассчитывать на своего основного центрового – Марко Тодоровича, который продолжал испытывать последствия травмы паха, полученной в мясорубке с «Зенитом». Стоит ли говорить, какой это удар для подмосковной команды, постоянно имеющей проблемы под щитами. На фоне ЦСКА, который присутствовал на паркете в течение только первых 33 минут, они проявились более явно, и 29-40 по подборам – не самый страшный результат для «Химок».

Единая лига ВТБ
10 июня 2017, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
99 : 79 (24:15, 35:28, 17:12, 23:24)
Химки
Химки, Россия
ЦСКА: Теодосич - 23, де Коло - 20, Антонов - 18, Джексон - 6, Хиггинс - 6, Хряпа - 5, Хайнс - 5, Фридзон - 5, Огастин - 4, Курбанов - 4, Лазарев - 2, Кулагин - 1
Химки: Швед - 21, Зайцев - 9, Вяльцев - 8, Хаммел - 8, Роулэнд - 7, Соколов - 7, Браун - 7, Моня - 6, Ильницкий - 4, Бунгу-Коло - 2, Патеев, Лиходей

Куда страшнее выглядело отсутствие привычного количества попаданий от Алексея Шведа. Один из лучших игроков чемпионата был привычно активен, но эффективным его выступление не назовёшь, что стало результатом пристального внимания к защитнику со стороны Димитриса Итудиса. Шведу пришлось добирать своё с линии, но, даже с учётом 12 пробитых штрафных, привычный для нас «двадцатник» он не набрал.

За счёт чего же была достигнута вполне приличная итоговая разница «-6»? Как раз за счёт последних 7 минут, в которых ЦСКА откровенно бросил играть в баскетбол. Финальный рывок «Химок» 29-7 выглядел впечатляюще в статистическом протоколе, но на площадке градус борьбы уже давно был снижен до комнатной температуры.
Изменения в стартовом составе коснулись не только «Химок». Андрей Воронцевич потянул мышцу и не был заявлен на игру. Но всё это меркло по сравнению с дилеммой Ивановича. Черногорцу пришлось выпускать стартовую пятёрку, в которой отсутствовал даже четвёртый номер. Сергею Моне пришлось играть против Кайла Хайнса, а Робби Хаммелу следовать за Виктором Хряпой. Труднее на первых минутах пришлось именно Моне. Он не только тратил колоссальное количество энергии в защите, но и чаще других страховал партнёров. Результат не заставил себя ждать – два быстрых фола.

Но «армейцы» не старались во что бы то ни стало грузить номинальных «больших» соперника, неплохо двигая мяч в нападении, если по какой-то причине под кольцо не удавалось прорваться де Коло. Впрочем, и малая пятёрка химчан доставляла своей мобильностью немало неприятностей. Несколько трёхочковых Хаммела в быстром нападении напомнили Итудису, что в его защите всё-таки есть прорехи. А вот Алексей Швед по-прежнему не попадал, продолжая «топить» свой процент в серии.

Не менее болезненным для Ивановича стал второй фол Хаммела, который случился в глупейшей ситуации – при борьбе за подбор во время пробития штрафного его же партнёром. Мирные 10:10 довольно быстро превратились в 22:12 после появления на паркете Милоша Теодосича, ассистировавшего Хиггинсу и собственноручно отправившего в кольцо «Химок» 5 очков. Серб мог выдать ещё один шедевр, пустив в сольный проход Нандо де Коло за 4 секунды до конца четверти, но француз не забил тяжелейший бросок – 24:15.
«Химкам» нужен был эмоциональный выплеск, и они получили его, когда на площадке появился чисто российский состав.

Алексей Швед забил первый четырёхочковый в серии, Станислав Ильницкий здорово отборолся на щите, спровоцировав Виталия Фридзона на разговор с арбитром и последовавший «технический», а чуть позже благодаря отличному движению мяча Егор Вяльцев забивал трёхочковый в гордом одиночестве (29:25). Итудису этого было достаточно.

«Армейцы» наконец-то включились в защите, в нескольких владениях заставив Шведа достучать мячом до последних секунд. Но Алексей всё равно нашёл возможность ответить на точные трёхочковые Теодосича и не мазавшего Антонова (41:33). Команды окончательно раскрепостились, соскучившись по открытому баскетболу. Зайцев вытворял чудеса на чужом щите, а Теодосич набирал очередные очки в рейтинге у генеральных менеджеров НБА, с которыми он совсем скоро вступит в прямые переговоры. Серб был практически безупречен (в пассиве — только один промах и потеря), и концовка первой половины в этом плане ничего для Милоша не изменила: 18 очков и 5 передач заметно выделялись на фоне остальных участников матча – 59:43.

После перерыва ЦСКА окончательно решил покончить с интригой именно в третьей четверти, упершись в защите. Если сначала химчане получали свистки в свою пользу, то в середине игрового отрезка исчезли и штрафные. Первый мяч с игры гости забили только на исходе шестой минуты: Робби Хаммел эффектно исполнил путбэк, после чего первый точный трёхочковый на свой счёт записал Маркел Браун. А вот Алексей Швед вновь исчез с радаров – фрустрация игрока была заметна не только по действиям на обоих концах площадки, но и по выражению лица. Пополнить запас очков Алексей в третьей четверти не смог.

Сделав акцент на защиту, ЦСКА не особо заботился о разрыве. Запаса, который обеспечил Теодосич (серб стал самым результативным игроком поединка) ещё в начале четверти, вполне хватило, чтобы удерживать необходимый гандикап, который к тому же не сокращался. В самой концовке Аарон Джексон, заменивший Милоша в роли главного ассистента, и вовсе увеличил его до 20 очков, реализовав оба штрафных, – 76:55.
Повторить сценарий первого поединка и создать иллюзию борьбы «Химкам» не удалось. Итудис предусмотрительно оставил на паркете Теодосича и де Коло и только после того, как увидел, что химчанам уже попросту некем добавлять, убрал с паркета француза и начал ротировать состав.

Швед продолжал стучаться в закрытую дверь, и в некоторых моментах ему всё-таки открывали, но первые в серии 20 очков он оформлял, по сути, в «мусорное» время. Душко Иванович уже практически никак не реагировал на ошибки подопечных, мирно прохаживаясь вдоль лицевой, но ближе к финальной сирене последовал примеру коллеги — Итудиса — и присел на скамейку. Черногорец прекрасно понимал: с таким баскетболом даже одна победа в финале будет сродни чуду – 99:79.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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БК Химки ПБК ЦСКА Алексей Швед Милош Теодосич Единая лига ВТБ
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