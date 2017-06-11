Клуб имени Бэйлора. Кто из звёзд проигрывал в финале чаще других

Для лидера «Кливленда» Леброна Джеймса финал-2017 стал седьмым кряду и восьмым в карьере. Несмотря на это, лучший баскетболист планеты пока может похвастаться лишь тремя чемпионскими перстнями. История НБА знает ещё как минимум пять примеров, когда легендарные игроки лиги четыре и более раз завершали финал постсезона ни с чем.

Карим Абдул-Джаббар (6-4)

Карим Абдул-Джаббар провёл в сильнейшей баскетбольной лиге мира 20 лет. Сейчас центрового, который 19 раз участвовал в Матче звёзд, по праву считают одним из лучших игроков в истории. Карим до сих пор удерживает рекорд по количеству очков, набранных за карьеру. Его знаменитый «небесный крюк» помог «Бакс» и «Лейкерс» завоевать в сумме шесть чемпионских титулов. Однако на пути к успеху Абдул-Джаббар четырежды оступился в финале плей-офф.



Первую неудачу легендарный центровой потерпел ещё будучи игроком «Бакс». Тогда его команду остановил «Бостон», вырвавший победу в семи матчах. Следующее поражение случилось уже от «Филадельфии», которая обыграла «Лейкерс» в 1983 году. Затем последовало неудачное сражение с «Селтикс» в 1984-м, а через пять лет «Детройт» испортил Кариму завершение триумфальной карьеры, обыграв калифорнийский клуб со счётом 4-0.

Мэджик Джонсон (5-4)

Ирвин «Мэджик» Джонсон стал чемпионом НБА за максимально короткий срок, завоевав титул в дебютном сезоне. Кроме того, именно Джонсон был признан MVP финала. За свою не слишком продолжительную карьеру, которая была вынужденно прервана из-за заражения ВИЧ, Мэджик 12 раз участвовал в Матче звёзд, трижды признавался самым ценным игроком регулярного сезона и плей-офф, а также неоднократно становился лидером лиги по результативным передачам и перехватам.

Если Уэсту удалось украсить чемпионским перстнем хотя бы один палец на своей руке, то его одноклубнику Элджину Бэйлору повезло меньше.

Всего Джонсон отыграл в НБА 13 сезонов и за это время сумел девять раз вывести «Лейкерс» в финал, где потерпел четыре поражения. Первые три неудачи случились вместе с уже упомянутым Каримом (1983, 1984, 1989). Последнее поражение Мэджик потерпел на закате своей баскетбольной эпохи от Майкла Джордана и его «Чикаго», которые не позволили калифорнийскому клубу выиграть больше одного поединка в финале-1991.

В последнее время Леброна Джеймса всё чаще сравнивают с Майклом Джорданом. Некоторые считают, что Король уже обогнал Его Воздушество. Другие полагают, что форвард пока сделал недостаточно для того, чтобы встать на один уровень с величайшим баскетболистом всех времён. По части проигранных финалов Джеймс уже давно опережает Джордана, который ни разу не оказывался в роли проигравшего.



После четырёх лет в лиге Леброну наконец удалось вместе с «Кливлендом» добраться до главной серии плей-офф. Но уже спустя четыре игры команда из штата Огайо отправилась на летний отдых, так как «Сан-Антонио» Грега Поповича не оставил ей ни единого шанса. Устав проигрывать «Бостону», который мешал Джеймсу ежегодно добираться до финала, форвард принял знаменитое «Решение» и отправился в «Майами». С Леброном в составе флоридской команде удалось сыграть в четырёх финальных сериях кряду, результатом которых стали две победы и два поражения. Возвращение в родной «Кливленд» не помогло Леброну сразу же завоевать третий перстень – на пути Короля в 2015-м встал «Голден Стэйт».

Уилт Чемберлейн (2-4)

С ростом 2,16 м и весом 125 кг Уилт Чемберлейн был одним из самых доминирующих игроков в истории НБА. Чемберлейн принял участие в 13 Матчах звёзд, 4 раза признавался самым ценным игроком «регулярки», 7 лет подряд лидировал в лиге по очкам в среднем за игру, а также отыграл 11 сезонов с лучшим в НБА показателем подборов. Но, как и в случае с Джеймсом, не всегда индивидуальное доминирование приносит победы.

С ростом 2,16 м и весом 125 кг Уилт Чемберлейн был одним из самых доминирующих игроков в истории НБА.

Уилту удалось завоевать два чемпионских титула, победив в финалах 1967 и 1972 годов. Поражения случились в 1964, 1969, 1970 и 1973 годах. Первую неудачу знаменитый центровой потерпел в составе «Сан-Франциско Уорриорз», которых обыграл «Бостон», следующие три поражения — когда Чемберлен представлял самый успешный клуб Лос-Анджелеса.

Джерри Уэст (1-8)

Многие критикуют Джеймса за невысокий процент побед в финалах, но Джерри Уэст точно не входит в их число. Он всегда защищал Леброна, возможно, отчасти из-за того, что сам не раз оказывался проигравшим. Разыгрывающий, чей силуэт изображён на логотипе НБА, попал в лигу в 1960 году. Карьера Уэста пришлась на эпоху доминирования «Бостон Селтикс», так что ему удалось завоевать всего один чемпионский титул.

Уэст в составе «Лейкерс» потерпел восемь поражений в финалах. Шесть раз команда из «Лос-Анджелеса» проигрывала «Бостону» и ещё два – «Нью-Йорку». Стоит отметить, что в активе Джерри есть уникальная награда – защитник был признан MVP финальной серии, несмотря на то что его клуб потерпел поражение. Сейчас мало кто вспоминает неудачи Уэста в финалах, предпочитая больше говорить о его индивидуальных достижениях, и порой кажется, что эти проигрыши никак не отразились на величии и наследии звёздного разыгрывающего.

Элджин Бэйлор (0-8)

Если Уэсту удалось украсить чемпионским перстнем хотя бы один палец на своей руке, то его одноклубнику Элджину Бэйлору повезло меньше. Элджин, как и Джерри, восемь раз принимал участие в главной серии плей-офф, однако так и не сумел стать чемпионом. 11-кратный участник Матчей звёзд семь раз уступал доминирующему в 60-х «Бостону» и однажды позволил стать чемпионом «Нью-Йорку».

Всего Джонсон отыграл в НБА 13 сезонов и за это время сумел девять раз вывести «Лейкерс» в финал, где потерпел четыре поражения.

Бэйлор завершил карьеру в 1971-м, а спустя год «Лейкерс» завоевал то самое единственное чемпионство Уэста. Несмотря на это, Элджин получил заслуженное признание. В 1977 году Бэйлор был включён в баскетбольный Зал славы, а через 19 лет форвард, который набирал в среднем за игру по 27,4 очка и собирал 13,5 подбора, оказался в числе 50 величайших игроков в истории НБА.