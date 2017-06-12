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Кайри Ирвинг и Леброн Джеймс
Фото: Reuters
Текст: Ринат Салахетдинов

Ирвинг: когда в команде будущий член Зала славы, получить мяч проблематично

Перед пятым матчем финала НБА Кайри Ирвинг проанализировал ошибки «Кливленда» и рассказал, как команда намерена побеждать и дальше.
12 июня 2017, понедельник. 16:15. Баскетбол

Поначалу финальная серия с «Голден Стэйт» у Кайри Ирвинга, как и у всего «Кливленда», не слишком задалась. Однако постепенно (третий матч был напряжённым и мог завершиться как победой одних, так и других) «Кавальерс» вышли из пике и продлили противостояние, разгромив соперника в четвёртой встрече. В преддверии очередного матча, который пройдёт под лозунгом «побеждай или вылетай», Ирвинг рассказал о предыдущих ошибках команды, порассуждал о лучших игроках «Уорриорз» и поделился рецептом победы в пятом поединке серии.

– После четвёртого матча Леброн Джеймс отметил вашу игру, сказав, что вы особенно сосредоточены, когда отступать некуда. Чем объясните подобное явление?
– Финал – это время, когда нужно показывать, из чего ты на самом деле сделан. Никто не хочет оказаться на краю вылета, но когда такое случается – стоит собраться и продемонстрировать свой максимум. Отдельно отмечу своих одноклубников – в критический момент они сохраняли спокойствие, а это очень и очень важно. Поражения в первых трёх матчах никак на меня не повлияли. Я вышел и использовал весь свой арсенал.

Я старался сделать всё возможное, чтобы заставить Карри и Клэя Томпсона выполнять сложные броски.

– В четвёртом матче вы сумели сдержать Стивена Карри, позволив ему бросить лишь 14 раз. Какова оборонительная тактика команды и что нужно сделать, чтобы повторить подобный фокус в пятом матче?
– Конечно, я старался сделать всё возможное, чтобы заставить Карри и Клэя Томпсона выполнять сложные броски. Каждый из нас старался вывести их из равновесия. Мы играли в контактный баскетбол, пытаясь измотать соперника. В предыдущем матче нам это удалось, надеюсь, получится и в следующих.

– Как вам удалось держаться на равных с Карри, который, похоже, был просто повсюду?
– Он очень сильно влияет на нападение своей команды. Нужно играть с ним как можно плотнее, но даже это не гарантирует успеха. И Стэф, и Томпсон, и Дюрант могут найти свой бросок буквально за пару попыток, и их будет уже не остановить. Мы должны ограничить количество собственных ошибок и не давать им выполнять открытые броски.

– Вы не в первый раз оказываетесь на пороге вылета. Насколько большой уверенностью в себе нужно обладать, чтобы, например, исполнить решающий бросок на последних секундах притом, что в вашей команде есть Леброн? Насколько его уверенность в вас и вашем броске развилась за последнее время?
– Конечно, когда между тренерами и игроками команды полное доверие, принимать сложные решения становится гораздо легче. Но эта уверенность – часть моего «я». Эта уверенность была со мной с самого начала. При этом нужно уметь жить с теми решениями, что ты принял. Например, после третьего матча я поехал домой и долго размышлял о своём промахе. О том, какие у меня были ещё варианты. Но момент уже остался в прошлом, и вскоре все мои мысли были лишь о четвёртом матче.

– После второго матча вы сказали, что посмотрите записи матчей, чтобы понять, как можно эффективнее атаковать, когда вас опекает Томпсон. Насколько это помогло в последних двух встречах?
– В первых двух матчах игроки «Голден Стэйт» частенько загоняли меня в ловушки – я чувствовал, что исполняю удобный бросок, а на самом деле, это было не так. Было много эпизодов, когда я мог бы сыграть гораздо полезнее. К тому же, стоит отдать должное Клэю – он великолепно защищается. Он лучше узнаёт меня, я – его. Поэтому я постарался действовать по-новому – больше играть на команду. И, как мне кажется, у меня получилось преподнести ему сюрприз.

Понятно, что каждый играет свою роль. Я должен бросать, и делать это уверенно, а также ограничить количество потерь.

– После второго матча Стив Керр сравнил Томпсона с лабрадором, бегающим за мячом. А мяч находится в ваших руках. Как вы думаете, насколько важным становится ваше личное соперничество в рамках всей серии?
– Понятно, что каждый играет свою роль. Я должен бросать, и делать это уверенно, а также ограничить количество потерь. Клэй отлично знает свою роль – он постоянно где-то рядом, «висит» на мне. По-моему, за весь финал я ни разу не проходил под кольцо без сопротивления – или меня кто-то бьёт, или я на кого-то натыкаюсь. Но это и есть финал – борьба каждую секунду. И мне это нравится.

– Тайрон Лю отметил, что команда играла слишком мягко в первых трёх матчах, изменив подход в четвёртом. Согласны с этим?
– В финале всем приходится непросто психологически. Та команда, которая первой приспособится – побеждает. На старте серии «Уорриорз» адаптировались быстрее. А мы только к четвёртой встрече раскачались. Теперь мы понимаем всю сложность ситуации, но нам ничего не остаётся, кроме как выходить на пятый матч и делать то же самое.

– Чего ожидаете от защиты соперника против вас лично в пятом матче? Многое ли изменится?
– Готовность к неожиданностям – часть финалов. Моя работа – продолжать играть агрессивно, помогать одноклубникам в каждом владении, обеспечивать движение мяча. Что будет делать соперник, я не знаю. Но я точно буду готов ко всему.

– Что вы будете делать, если «Голден Стэйт» попытаются закрыть вас по максимуму, оставить без мяча?
– Я давно понял одно – в баскетболе нужно уметь наслаждаться малым. Даже от игры без мяча можно получить огромное удовольствие. Весь вопрос – в подходе. Ведь, когда ты разыгрывающий, а в твоей команде играет будущий член Зала славы – получить мяч в некоторые моменты становится проблематично. Но я на это не жалуюсь. Что касается первых трёх матчей – я часто допускал глупые ошибки, владея мячом. В дальнейшем надеюсь атаковать, использовать провалы в обороне «Уорриорз», которые обеспечат удачные действия моих одноклубников. Я знаю – возможности будут. А когда они появятся – я не подведу.

Я давно понял одно – в баскетболе нужно уметь наслаждаться малым. Даже от игры без мяча можно получить огромное удовольствие.

– В четвёртом матче вы постоянно говорили – или сами себя подбадривали, или одноклубников. Насколько вам это помогает?
– На старте серии мы не могли совладать с предложенным «Голден Стэйт» темпом. В прямом смысле. Я перехожу из обороны в атаку и пытаюсь заказать комбинацию, но у меня дыхание сбивается – настолько сложно против этих ребят защищаться. Но когда игра идёт владение за владением, коммуникация становится ещё важнее, и когда она налажена – всё получается само собой.

– Что вы говорите себе, когда вы забиваете мяч? Что-то мотивирующее?
– Стараюсь подбодрить себя, накопить эмоции для следующего игрового эпизода.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Голден Стэйт Уорриорз Кливленд Кавальерс Кайри Ирвинг
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