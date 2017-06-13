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«Голден Стэйт» стал чемпионом НБА
Фото: Reuters
Текст: Дмитрий Планидин

Совсем другой «Голден Стэйт». Чемпионский парад пройдёт в Окленде

Кевин Дюрант оставил все свои кошмары позади, завоевав первый титул и звание MVP финала. «Голден Стэйт» обошёл легендарных «Лейкерс» — 16-1.
13 июня 2017, вторник. 09:35. Баскетбол
НБА - плей-офф. Финал. 5-й матч
13 июня 2017, вторник. 04:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
129 : 120 (33:37, 38:23, 27:33, 31:27)
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Голден Стэйт Уорриорз: Дюрант - 39, Карри - 34, Игуодала - 20, Томпсон - 11, Грин - 10, Маккоу - 6, Ливингстон - 5, Уэст - 4, Пачулия, МакАду, Макги, Луни, Джонс, Кларк, Барнс
Кливленд Кавальерс: Джеймс - 41, Ирвинг - 26, Смит - 25, Томпсон - 15, Лав - 6, Джефферсон - 4, Корвер - 3, Таварес, Дерон Уильямс, Фрай, Джонс, Деррик Уильямс, Шамперт, Фелдер

Ровно год назад Леброн Джеймс и Кайри Ирвинг навсегда вписали свои имена в историю, выдав один из лучших пятых матчей за все 70 лет существования финальной серии НБА. Именно с игры, в которой Кайри и Леброн набрали на двоих 82 очка, начался невероятный камбэк «Кливленда», также ставший беспрецедентным. Но всё это было ровно 365 дней назад. В этот летний оклендский вечер перед командой Тайрона Лю предстал совсем другой «Голден Стэйт».

Разговоры о злосчастных 3-1 стали настоящим хитом перед пятым поединком нынешнего финала. «Кавальерс» уже доказывали себе и миллионам фанатам по всему миру, что ничего невозможного нет, и сценарий двух поединков в Огайо обнадёживал тех, кто сопереживал Леброну и компании и до конца верил в очередное чудо. Однако те же два матча показали, что «Кливленд» уже работает на максимальных оборотах, и любое дополнительное сверхусилие переведёт все датчики в режим «перегрузки».

У «Уорриорз», в отличие от своего конкурента, запас прочности был, и во многом он был обеспечен за счёт нового элемента системы. Появление Кевина Дюранта в решающей серии в значительной степени изменило баланс сил, и только ленивый не говорил в последние две недели, насколько больше пространства для ошибок теперь есть у смертоносной машины Стива Керра. Хороших, даже не идеальных, выступлений двух из трёх главных звёзд «Голден Стэйт» вполне хватило бы, чтобы претендовать на победу в серии. В этот вечер Кевин Дюрант и Стивен Карри решили, что их минимумом будет что-то очень близкое к совершенству.

Примерно такие же планы были и у Леброна Джеймса, который, забегая вперёд, стал первым в истории игроком, набравшим серийный трипл-дабл в финале. Его партнёры не проломились под давлением бездонного моря децибелов «Оракла» и довольно комфортно чувствовали себя в первой четверти. Настолько комфортно, что не только выиграли первый отрезок, но и практически добрались до сумасшедшей для финалов отметки в 40 очков за четверть. Лидеры же гостей поочерёдно отгрузили в кольцо соперника по дюжине очков – Тайрон Лю вряд ли мог желать большего.

Но «Уорриорз» только разогревались, и несколько смачных данков Джеймса на старте второй четверти лишь раззадорили игроков в белой форме. Почти сразу с маленьким реваншем в своём сольном проходе подоспел Андре Игуодала, а дальше… Дальше, поймав ритм, «Голден Стэйт» вновь предложил сопернику возможность выбрать свой яд: открываете «краску» или читаете молитву при каждом броске с периметра.

Моментально образовавшийся игровой перевес стал ещё более очевидным с добавлением эмоциональной составляющей. Как только «Уорриорз» завершили свой рывок 27-4, Дэвид Уэст сцепился с Тристаном Томпсоном после собственного подбора, а чуть позже вместе с 19 тысячами услышал, что «технарь» достался не только Томпсону, но и Джей Ар Смиту. Великолепная четверть в исполнении Дюранта и Карри (21 очко на двоих) была немного подпорчена тем же Смитом, забившим нереальный баззер метров с девяти, но двузначный перевес остался «в живых» –71:60.

В предыдущих матчах в Окленде именно третья двенадцатиминутка позволяла «Голден Стэйт» создавать решающий задел, но в этот раз «Кавальерс» уже не могли допустить даже малейшей ошибки и сделали всё возможное, чтобы уйти на последний перерыв имея хотя бы 50% шансы на успех. Джеймс, уже оформивший к тому моменту дабл-дабл, и Ирвинг, лишь немного отстававший по набранным очкам (24 против 27), продолжали тащить команду на себе, прихватив с собой Джей Ар Смита, всё ещё забивавшего сумасшедшие «трёшки» – 98:93.

И тут на сцену вышел человек, которого даже Джеймс не мог затмить в последних четвертях серии. Кевин Дюрант без каких-либо сомнений начал отрезок со среднего прямо поверх рук Леброна, затем нашёл передачей на периметре Игуодалу, а в следующей атаке поддержал партнёра своей «трёшкой» с отклонением от Кевина Лава. «Кливленд» оказался на грани.

Джеймс уже практически перестал на кого-то оглядываться, каждый раз забираясь под кольцо, и забивал снова, снова и снова. Но в то же время на его «заднем дворе» творился настоящий хаос. «Краска» «Кавальерс» начала «прошиваться» на раз-два, и только ленивый не радовал публику открытым данком или лэй-апом. Несмотря на все старания Леброна и очередной безумный трёхочковый Смита, двукратное отставание никак не хотело сокращаться.

«Кливленд» прожил ещё несколько минут, пока Джеймс и Ирвинг не смазали свои броски. За 50 секунд до конца Стеф уже без всякой опаски «танцевал» напротив Кайри, и пусть его трёхочковый не шёл ни в какое сравнение с прошлогодним «гвоздём» Ирвинга, именно он заставил опустить головы практически всех игроков «Кавальерс». Ещё минуту спустя Дюрант уже не мог скрыть своих эмоций, прыгая от радости в центре площадки. Финальная сирена — и первым поздравить с дебютным титулом к Кевину направляется Леброн. Пять лет спустя два лучших форварда современности поменялись местами. Реванш оказался неизбежным, чемпионский парад возвращается в Окленд.

Герой

Уже после третьего матча кандидат на самую престижную индивидуальную награду лиги от «Голден Стэйт» был определён, и только чудо могло отнять трофей у Дюранта. Кевин оказался полезен на обоих концах площадки, но наибольший отпечаток в сознании всех людей, пристально следивших за этим финалом, разумеется, оставит его игра в «клатче». В голых цифрах величие форварда выглядело следующим образом: 35,2 очка, 8,4 подбора, 5,4 передачи, 1,6 блок-шота.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Голден Стэйт Уорриорз Кливленд Кавальерс Кайри Ирвинг Кевин Дюрант Леброн Джеймс Стивен Карри
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