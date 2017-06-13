Дюрант: говорят, что пробил мой звёздный час, но это общий успех

Став главным героем финальной серии плей-офф НБА, лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант после решающего матча вспомнил всех, кому он обязан своим успехом.

– Вы говорили, как хотели стать чемпионом и что это желание было одной из главных причин перехода в «Голден Стэйт». Что вы чувствуете сейчас?

– Помню первый день в тренировочном лагере. Тогда я пришёл и не знал, чего ожидать. Не знал, как буду тренироваться и играть с новыми партнёрами. Вообще ничего не знал о команде. Просто хотел влиться в неё и при этом остаться самим собой. С самого начала я старался следовать этому принципу. По ходу чемпионата у меня случались спады, когда я корил себя. Но они стали лишь частью сезона, в котором были и приятные моменты. Меня всегда поддерживали Стивен Карри и Дрэймонд Грин. Помню, в Сакраменто, после того как мы проиграли «Мемфису», ведя 20 очков, Грин отвёл меня в сторону после обеда и сказал, чтобы я не изменял себе: «Не беспокойся ни о чём. Будь собой. Работай, и всё придёт».

В тот момент у меня не всё клеилось. Но когда рядом партнёры, которые готовы подбодрить тебя, то этого достаточно, чтобы справиться с трудностями. Здорово быть частью такой команды.



– О чём вы думали перед самой финальной сиреной?

– Когда до конца оставалось 55 секунд, я подошёл к центральной линии, присел и попытался осознать происходящее. А Дрэймонд сказал: «Давай, играй до конца». И Андре Игуодала его поддержал. А я ответил: «Осталось же 50 секунд. Братишка, мы становимся чемпионами».



На протяжении всей финальной серии я жил одним текущим моментом. И такой подход шёл мне на пользу. По ходу своей карьеры я неоднократно оглядывался в прошлое или пытался заглянуть в будущее. Но сейчас я жил одним днём, одной минутой. И вместе мы достигли цели. Каждый игрок внёс свой вклад. И Патрик Маккоу в пятом матче, и Заза Пачулия, выходя в стартовой пятёрке. Он отлично сыграл. А Карри, который не очень ярко выглядел в предыдущем поединке, на этот раз рвал и метал. 15 штрафных, 10 передач, 34 очка. Говорите, что хотите, но он был на высоте во всей серии.



Называйте нас суперкомандой. Игуодала со скамейки набрал 20 очков. И раньше в одной команде собиралось несколько звёзд, но они ничего не добивались. А мы верили друг в друга, были готовы идти на жертвы и потому стали чемпионами.

– Насколько помогали вам по ходу сезона ваши родственники и близкие?

– Каждый день я чувствовал поддержку и верил, что смогу добиться всего, чего захочу, не только в баскетболе, но и в жизни. По ходу сезона многие обсуждали мой уход из «Оклахома-Сити» и говорили, что я должен был делать, а что – нет. Но брат, мама, папа, все мои друзья всегда были на моей стороне. И я продолжал работать, чтобы они знали, что их переживания не напрасны.



– Что было для вас самым трудным в сезоне? Травма или бесконечные обсуждения и провокации?

– Самым трудным было влиться в «Голден Стэйт» и понять, как я сумею помочь стать сильнее Карри, Клэю Томпсону, Грину, Шону Ливингстону, Игуодале, Джавэйлу Макги, всей команде. Это было для меня важнее всего. Доказать недоброжелателям, что они неправы, в «Инстаграме» и «Твиттере», конечно, здорово. Но меня такие вещи не беспокоили. Я просто каждый день работал, чтобы реализовать свой потенциал по максимуму.



Можете говорить всё что угодно, но никто не любит баскетбол и не готов работать на износ так, как я. Снаружи может происходить многое, но внутри меня живёт вера, уважение и любовь к игре. Поэтому я знал, что однажды добьюсь своего. Нужно лишь оставаться верным своим принципам и трудиться. Больше нечего сказать.

Снаружи может происходить многое, но внутри меня живёт вера, уважение и любовь к игре. Поэтому я знал, что однажды добьюсь своего.

– Какое значение имела для вас поддержка партнёров?

– Огромное. Никогда раньше не встречал такого человека, как Карри. Недавно я сказал ему: «Когда ты на пике, никто не может с тобой сравниться». И в пятой встрече Стивен был именно таким. Он готов идти на жертвы и поступаться своими амбициями ради команды. Это его настоящие искренние стремления. Карри не надевает на себя масок и не изображает кого-то другого для публики. Он такой на самом деле. Невероятно, что суперзвезда может жертвовать личными интересами, ставя на первое место успех команды. Конечно, Стивен хотел показать себя во всей красе, потому что у него бойцовский характер. Но он делал всё ради общих побед.



– Чемпионский титул – главная награда для вас. Но что ещё дал вам нынешний сезон?

– Я почувствовал это в самом начале сезона, когда мы отправились на первый предсезонный матч в Ванкувер. Товарищество и сплочённость внутри всей организации. Это стало опорой для меня. Я очень ценю всех людей, которые создают это ощущение. А чемпионский титул – лишь вишенка на торте.

– Вы с Карри долго обнимались после завершения поединка. Что вы говорили друг другу?

– За минувший сезон мы сблизились. И во время плей-офф поддерживали друг друга. Поэтому было здорово победить вместе. А Карри отлично сыграл в финале. Многие в нём сомневались. Многие хотели, чтобы он или я провалились, чтобы провалилась вся команда.



Только одно оставалось постоянным – радость, которую нам доставляла игра. Стивену нравится играть, а его энергия питает всю команду. Он – наш лидер. Он говорит, что делать на площадке. Карри заработал 15 штрафных в решающей встрече. Да, он трижды промахнулся с линии, но чтобы сделать такое, нужно быть выдающимся мастером.



– Вы также обнялись и с Леброном Джеймсом…

– Он закончил финал со средними показателями на уровне трипл-дабла. Я так не могу.



– Приятно было победить его команду?

– Безусловно. Но в этой серии было и наше личное противостояние. И я счастлив, что сумел победить Джеймса. Однако я точно знаю, что уже в начале июля он придёт в тренировочный зал, чтобы взять реванш в следующем сезоне. Так что я и на тренировках должен делать больше, чем Леброн.

На паркете мы бились, не щадя друг друга, но после финальной сирены осталось лишь взаимное уважение. В 2012 году, когда сильнее оказался Джеймс, он проявил уважение. И сейчас я ответил тем же. И теперь жду не дождусь новой битвы с ним в следующем сезоне.



– Насколько важно для вас то, что вы сумели сделать «Уорриорз» сильнее?

– Весь сезон я слышал, что перешёл в «Голден Стэйт», чтобы на их плечах добраться до титула. Что я хочу воспользоваться плодами работы других. Но такие утверждения далеки от истины. Я пришёл, чтобы помочь команде стать сильнее. Я старался быть собой, играть агрессивно и идти на жертвы.

Весь сезон я слышал, что перешёл в «Голден Стэйт», чтобы на их плечах добраться до титула.

В течение сезона случались матчи, в которых я атаковал не столь часто, как привык. Однажды Карри реализовал 13 трёхочковых, в другой раз Томпсон набрал 60 очков, а ещё Грин оформил трипл-дабл из подборов, передач и перехватов. Но самое главное, что мы побеждали.



Игуодала каждый день повторял, что всё должно быть в интересах команды. Если каждый настроится так, то мы добьёмся успеха. Я думал об этом и старался чувствовать игру. Безумно приятно выиграть титул с такой командой. Хочу поскорее начать праздновать и делать это всю ночь. А может быть, и всё лето.



– Какую роль играет в вашем торжестве приз MVP финала?

– Очень приятно получить его. Но баскетбол – командная игра, и иногда в ней нужно идти на жертвы. Необходимо давать партнёрам выйти на первый план, однако при этом оставаться агрессивным. Андре повторяет, что пришёл мой звёздный час и я должен наслаждаться им. Но я ответил, что это наш общий успех.



Я что-то много говорю. Позволил себе выпить слишком много пива. Не пил пива с февраля. Так здорово, когда имеешь право выпить перед пресс-конференцией.