Чемпионство по расписанию. Как ЦСКА праздновал победу в Единой лиге ВТБ

Финальная серия ЦСКА и «Химок» выдалась короткой, но яркой. Борьбы толком не получилось, но это было прогнозируемо. Жёлто-синие оставили все силы и эмоции в Санкт-Петебурге после успеха в пятом матче полуфинала, ход которого перевернуло чудо, чьё имя — Алексей Швед.



Решающее противостояние не задалось у химчан с первого матча – бросок у Шведа не шёл, да и остальные с трудом находили ритм. Та же картина наблюдалась и во второй встрече. К сожалению, «Химки» не сподобились на повторение волшебства полуфинала: уже через 5 минут после начала третьего поединка стало ясно – на паркете баскетбольного центра Московской области доминируют гости. 3:22 об этом говорили более чем наглядно.

«Армейцы» не подпускали соперника ближе чем на 20 очков, но, несмотря на это, неистовые химкинские болельщики до конца гнали свою команду вперёд: хором вздыхали после неудачного аллей-упа Вячеслава Зайцева на Маркела Брауна, всплёскивали руками, когда мяч после броска Шведа отказывался заходить в кольцо, взрывались овациями после точных штрафных Дмитрия Соколова. Но сути это не меняло – ЦСКА уверенным галопом нёсся к очередному чемпионству.



Димитрис Итудис начал поздравлять игроков скамейки, ещё когда на паркете вовсю шла игра, за полторы минуты до финальной сирены. Было видно, что грек доволен стараниями подопечных и итоговым результатом.



Встреча завершилась разгромной победой ЦСКА, но «Химкам» не откажешь в желании – перед родной публикой жёлто-синие выкладывались в каждом эпизоде, понимая, что изменить что-либо кардинально им уже не удастся.

Если у вас не открывается это видео, его можно посмотреть здесь.

Самое «вкусное» началось после финальной сирены. «Армейцы» уже в который раз кряду завоёвывают чемпионство в гостях (пусть в этот раз и формально, на трибунах было приличное число фанатов красно-синих), но это не мешает им всё с той же неподдельной радостью принимать трофей из рук руководителей лиги.

Если у вас не открывается это видео, его можно посмотреть здесь.

MVP плей-офф был признан французский разыгрывающий ЦСКА Нандо де Коло. В третьем матче он стал самым результативным в составе обеих команд, набрав 20 очков.

Если у вас не открывается это видео, его можно посмотреть здесь.

Триумфаторы не забыли о поклонниках и разделили с ними минуты счастья.

Если у вас не открывается это видео, его можно посмотреть здесь.

Игроки поспешили в раздевалку отпраздновать чемпионство по-взрослому. Оттуда на протяжении 15 минут доносились радостные крики, временами переходящие в дружный рёв. Дверь несколько раз открывалась, и журналистов вроде бы запускали внутрь, но всякий раз Итудис находил новые слова для команды, и представителей СМИ снова просили подождать.



Когда тренер закончил с речами, а журналисты ворвались в раздевалку, от масштабного празднования остались слабые отголоски: залитый шампанским пол, лежащие повсюду чемпионские сигары и обессилевшие игроки, терпеливо ждавшие своей участи.



Пока один из героев финальной серии — Семён Антонов — отвечал на бесконечные вопросы, Кайл Хайнс вовсю радовался жизни, и этот эпизод стал, пожалуй, единственным ярким моментом пребывания в раздевалке.

Если у вас не открывается это видео, его можно посмотреть здесь.

Игроки нехотя соглашались говорить о будущем, отмечая, что подумают о контрактах позже. Сезон был длинным – все мечтают об отдыхе, а остальное может и подождать.



Когда поток вопросов иссяк, а последние брызги шампанского были смыты в душе, уставшие, но счастливые «армейцы» разбрелись кто куда: Итудис с семьёй фотографировался в ставшем чемпионском зале, Хайнс играл на паркете с маленькой дочерью, часть игроков проследовала к выходу, где их ждала толпа неистовствовавших фанатов, а чуть дальше — автобус, который повезёт их навстречу новому сезону. Но это уже совсем другая история.