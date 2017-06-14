Антонов: с удовольствием сыграю со Шведом за сборную

Абсолютным фаворитом у журналистов в чемпионской раздевалке ЦСКА стал Семён Антонов – один из главных героев финала Единой лиги ВТБ, по набранным очкам уступивший только MVP плей-офф Нандо де Коло. Форвард поделился первыми эмоциями от чемпионства и ближайшими планами на лето, в которые обязательно входит подготовка к Евробаскету.

– Показалось, что ЦСКА вновь не встретил должного сопротивления со стороны главных конкурентов в национальном чемпионате.

– У всех команд есть недостатки, и мы не исключение. Мы сыграли много тяжёлых матчей, включая поединки Единой лиги. Вспомните хотя бы встречи с «Зенитом», «Локомотивом» и «Автодором». Относимся к любому сопернику с большим уважением вне зависимости от турнира. Главное, что все здоровы после финала. Теперь надо подлечить травмы, особенно тем, кто поедет в сборную, восстановиться и постепенно начинать готовиться к следующему сезону

– В НБА также завершился финал, не следили за матчами?

– Матчи не смотрел, только статистику и счёт. С нашим графиком вставать в 4 утра и смотреть прямой эфир не особо с руки. Тем более я с двумя детьми точно бы не встал.

– Ни за кого не болели?

– «Кливленд». «Голден Стэйт» был фаворитом, потому что у них чуть ли не на каждой позиции по две звезды, если не суперзвезды, а в «Кливленде» только Джеймс, Ирвинг и Лав. По крайней мере было интересно.

Мы сыграли много тяжёлых матчей, включая поединки Единой лиги. Вспомните хотя бы встречи с «Зенитом», «Локомотивом» и «Автодором».

– Тем не менее «Голден Стэйт» всё-таки потерпел одно поражение, а ЦСКА прошёл плей-офф идеально.

– Ну мы же играем серии до трёх побед… На самом деле, главное, что мы чётко выполняли план на игру и справлялись в защите против Шведа. Понятно, что Лёха набирал очки, не знаю, какой сегодня у него был процент, но в первых двух матчах у него он был не очень высоким. Лёха – очень сильный игрок, и я думаю, мы с ним с большим удовольствием поиграем за национальную сборную буквально через месяц.

– Чем отличается ЦСКА от других команд?

– На каждой тренировке каждый день ты должен доказывать, что имеешь право на попадание в заявку, что ты лучше своего партнёра. Посмотрите, сколько классных ребят в этой раздевалке – практически каждый играет за свою национальную сборную. Пробиться в состав не так просто, ростер составляет 15-16 человек, каждый из которых может оказаться полезен и заменить другого в случае травмы.

– Насколько тяжело играть против ЦСКА?

– Знаю это не понаслышке. Тяжело, когда в команде практически нет слабых мест, и ты не знаешь, что же можно предпринять. Тем более в ситуации, когда тебя наказывают практически за каждую ошибку. Сейчас я уже сам убедился, что здесь собраны игроки высочайшего уровня. Сейчас все посмотрят, что мы прошли плей-офф без поражений, и скажут, что всё было легко. На самом деле за этим скрывается огромный объём работы, не только игроков, но и тренерского и медицинского штабов.

– В «Нижнем» вы всё-таки были лидером, а в ЦСКА иногда даже не попадали в заявку. Тяжело было перестраиваться?

– Нет, потому что до перехода я всё взвешивал, разговаривал с тренером и прекрасно осознавал, что меня ждёт и что от меня требуется. На моей позиции играют и Виктор Хряпа, и Андрей Воронцевич, и Никита Курбанов, который может всегда сместиться на «четвёрку». Также есть мобильные Хайнс и Огастин. Я просто выполнял установку тренера, и если он меня выпускал, значит, ему нужен был такой план на игру. Не выпустил – значит была другая задумка. Понятно, что все хотят играть, но мы вместе шли к этой цели, и вот результат. Я счастлив!

«Голден Стэйт» был фаворитом, потому что у них чуть ли не на каждой позиции по две звезды, если не суперзвезды, а в «Кливленде» только Джеймс, Ирвинг и Лав.

– У чемпионского кубка с этого года новый дизайн. Вам понравился?

– Я просто не рассматривал предыдущий – видел только со стороны. Этот тяжёленький. Очень здорово, что на нём изображён Сергей Александрович Белов – наш величайший игрок. В хоккее есть кубок Гагарина, у нас теперь кубок Белова. Нам нужно, чтобы баскетбол только набирал популярность.

– Как будете отмечать победу?

– Сегодня-завтра нужно попраздновать, ну и ещё несколько дней, а потом нужно морально готовиться к сборной и к клубному сезону.

– Финал и лично для вас сложился очень удачно.

– Это всё ребята, которые отдавали отличные передачи. В первых двух матчах попадал, а в этот раз почти всё смазал, но старался принести пользу команде в защите. Ребята поддерживали меня даже после всех этих промахов, говорили, чтобы продолжал бросать. На самом деле все броски были логичными, по ситуации, но не пошло. Главное, что мы победили.

– Можно сказать, что команда взяла маленький реванш за неудачу в Стамбуле или это всё-таки турниры, которые следует разделять?

– Это действительно два совсем разных турнира. Понятно, что ЦСКА всегда ставит перед собой максимальные задачи. Должны были защитить оба титула, но, к сожалению, в Евролиге не получилось. Конечно, было тяжело настроиться, и первые два матча в Москве против «Локомотива» это показали. Для многих игроков Евролига идёт на первом месте, и после того как там не получилось, после тяжёлого сезона с новым форматом возвращаться во внутренний чемпионат было нелегко. Но мы собрались и уже в третьем матче в Краснодаре играли с большей уверенностью.

– Это чемпионство придаст вам дополнительной мотивации перед Евробаскетом?

– Конечно, очень здорово, когда на деле доказываешь, что ты чемпион. Но всё равно нужно серьёзно готовиться. У меня впервые сезон заканчивается так поздно, и остаётся всего чуть больше месяца. Нужно не только успеть отдохнуть, но и начать, что называется, подготовку к самой подготовке. Надеюсь, что и Алексей Швед к нам присоединится. В сборную нужно приезжать с хорошим настроением, а если ты будешь вялым и уставшим, то это уже не то. В сборной должны быть те, кто действительно хочет играть. Понятно, что после 2012-го у нас были не очень хорошие результаты, но, думаю, все всё знают. О всех этих судах, проволочках… Но сейчас мы потихоньку из всего этого выбираемся. Совсем скоро наши девчонки поедут на чемпионат Европы, кстати, хотел бы пожелать им удачи.

У нас и группа очень серьёзная. Возьмите ту же Латвию. Порзингис обещал приехать, я лично знаю тренера Багатскиса, так что они тоже туда не сдаваться едут.

Базаревич может создать хорошую команду. Повторюсь, главное, чтобы все были здоровы. Даже если вспомнить прошлый год, то у нас и Лёха Швед получил травму, и Виталик Фридзон. Понятно, что квалификация – это не чемпионат Европы, но тем не менее. У нас и группа очень серьёзная. Возьмите ту же Латвию. Порзингис обещал приехать, я лично знаю тренера Багатскиса, так что они тоже туда не сдаваться едут. Загадывать ничего не буду, потому что в предыдущие годы спрашивали, что да как, а мы и из группы не вышли.

– Уже сейчас смогли бы выделить явных фаворитов?

– Испания, Сербия, и я бы ещё назвал сборную Франции. Пул остаётся тот же. Есть ещё одна сборная с хорошими игроками, которую я бы не хотел называть (улыбается). На самом деле всё зависит от турнирной сетки, кто с кем встретится в плей-офф. Те же французы и испанцы часто встречались до финала. Да, кстати, забыл назвать сборную Литвы. Они должны войти в топ-4, потому что у них есть и представители НБА, и люди, которые играют на высочайшем уровне в Евролиге.