«Это даже лучше, чем я ожидал». Игроки «Голден Стэйт» – о чемпионстве

«Голден Стэйт» поквитался с «Кливлендом» за чудовищное поражение в прошлогоднем финале НБА. Калифорнийцы, усилившиеся Кевином Дюрантом, сокрушили «Кавальерс» в пяти матчах и в пятый раз стали чемпионами ассоциации. А так игроки «Уорриорз» и другие баскетболисты лиги отреагировали на триумф в решающей серии сезона.
Дюрант вышел в финал во второй раз в карьере и впервые стал чемпионом. Но едва ли не сильнее самого игрока его успеху радовалась мама Ванда.
Стивен Карри: «Слава богу!»
Любимая жертва для шуток Шакила О’Нила Джавейл Макги тоже впервые стал чемпионом. «Я единственный в истории чемпион НБА с косичками. Вы только вдумайтесь», – написал центровой.
Заза Пачулия: «Чемпион мира».
Иен Кларк: «Чемпионы».
Форвард-ветеран Дэвид Уэст, также выигравший свой первый перстень: «Это даже лучше, чем я ожидал».
Мэтт Барнс: «Такое не купишь ни за какие деньги».
Дрэймонд Грин поблагодарил спонсоров.
Патрик Маккоу был не слишком оригинален.
А вот как на чемпионство «Голден Стэйт» отреагировали другие игроки лиги.
Коби Брайант: «Поздравляю».
Пол Пирс: «Теперь начнётся устрашающее правление Кей Ди и Золотой Империи. Сочувствую остальным командам».
Джоэл Эмбиид: «Кей Ди – мужик».
Дуэйн Уэйд: «Поздравляю «Уорриорз» и Кевина Дюранта. Он играл в финале, как настоящий монстр».
Дуайт Ховард: «Самый впечатляющий путь для обеих команд».
Стивен Нэш: «Этот парень (Стив Керр) заслужил всего. Невероятный человек, прошедший через многие трудности. Здоровья, друг мой».