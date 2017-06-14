«Это даже лучше, чем я ожидал». Игроки «Голден Стэйт» – о чемпионстве

Дюрант с мамой, мини-Карри, счастье Уэста и Макги и реакция остальных игроков «Голден Стэйт» на победу над «Кливлендом» в финале НБА.

«Голден Стэйт» поквитался с «Кливлендом» за чудовищное поражение в прошлогоднем финале НБА. Калифорнийцы, усилившиеся Кевином Дюрантом, сокрушили «Кавальерс» в пяти матчах и в пятый раз стали чемпионами ассоциации. А так игроки «Уорриорз» и другие баскетболисты лиги отреагировали на триумф в решающей серии сезона.

Дюрант вышел в финал во второй раз в карьере и впервые стал чемпионом. Но едва ли не сильнее самого игрока его успеху радовалась мама Ванда.

Стивен Карри: «Слава богу!»

Любимая жертва для шуток Шакила О’Нила Джавейл Макги тоже впервые стал чемпионом. «Я единственный в истории чемпион НБА с косичками. Вы только вдумайтесь», – написал центровой.

Заза Пачулия: «Чемпион мира».

Иен Кларк: «Чемпионы».

Форвард-ветеран Дэвид Уэст, также выигравший свой первый перстень: «Это даже лучше, чем я ожидал».

Мэтт Барнс: «Такое не купишь ни за какие деньги».

Дрэймонд Грин поблагодарил спонсоров.

Патрик Маккоу был не слишком оригинален.

А вот как на чемпионство «Голден Стэйт» отреагировали другие игроки лиги.

Коби Брайант: «Поздравляю».

Пол Пирс: «Теперь начнётся устрашающее правление Кей Ди и Золотой Империи. Сочувствую остальным командам».

Джоэл Эмбиид: «Кей Ди – мужик».

Дуэйн Уэйд: «Поздравляю «Уорриорз» и Кевина Дюранта. Он играл в финале, как настоящий монстр».

Дуайт Ховард: «Самый впечатляющий путь для обеих команд».

Стивен Нэш: «Этот парень (Стив Керр) заслужил всего. Невероятный человек, прошедший через многие трудности. Здоровья, друг мой».