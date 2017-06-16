Египетский Робин Гуд. Настоящий MVP финала НБА или киберпреступник?

1 июня за 15 минут до начала первого матча финала НБА между «Голден Стэйт» и «Кливлендом» 25-летний Мустафа из египетского Порт-Саида открыл глаза и поднялся с кровати.



Часы показывали 2:45, все остальные обитатели дома его родителей крепко спали. Он бы тоже с удовольствием поспал, но тысячи людей по всему миру его ждали. Он знал это и не мог их подвести.



На протяжении минувшего регулярного чемпионата и плей-офф НБА Мустафа вёл пиратские трансляции матчей на своём канале. В общей сложности он бесплатно показал более тысячи игр.

Трансляции Мустафы считаются едва ли не эталоном среди конкурентов. На его стриме нет надоедливой рекламы, сколько-нибудь значимой задержки видео, а качество картинки неизменно высокое – 720p.



Прямо перед стартовым спорным Мустафа обращается к зрителям: «Если вам нравится трансляция, ставьте лайк». За пару минут комментарий получает максимальное количество лайков и выходит в топ ветки.



«Чувак, да ты Мессия», – пишет один из зрителей.



«Я назову первенца в твою честь», – обещает другой.

«Да, знаю, это незаконно, но ведь всем плевать, – говорит Мустафа. – Даже если они захотят мне помешать, им придётся преодолеть полмира, чтобы меня поймать».



Мустафа провёл первую трансляцию пять лет назад, ещё во время обучения в университете. Теперь он стал легендой Интернета. Зрители на Reddit заваливают его полными восхищения благодарственными комментариями.



«Я родился в Сан-Франциско, но сейчас живу в Нагасаки. Тут в 10 вечера невозможно найти открытый спорт-бар. Пришёл домой в отвратительном настроении. Поймал твою трансляцию на телефоне, посмотрел вторую половину. Уснул счастливым, спасибо тебе», – пишет один из «клиентов» Мустафы.

«Это своего рода зависимость. Как только проводишь первую трансляцию, потом уже невозможно остановиться», – смеётся парень.



Во время финала НБА пиковая посещаемость страницы с трансляцией составила 275 тыс. человек. Солидный показатель. Но вместо того, чтобы увешивать всё рекламой, которой пестрят остальные трансляции, Мустафа придерживается принципов минимализма. Белый фон, окно плеера и небольшое сообщение с информацией для тех, кто хочет поддержать его деньгами. И поверьте, его поддерживают.

Трансляции Мустафы считаются едва ли не эталоном среди конкурентов. На его стриме нет надоедливой рекламы.

Только за последний год Мустафа заработал порядка $ 15-20 тыс. – это те самые пожертвования от зрителей. «Я и сам не могу объяснить это явление. Деньги приходят чаще всего от американцев», – говорит он. Просто для справки – люди, работающие в Порт-Саиде по его специальности (медицинский инжиниринг) получают в среднем $ 150 в месяц.



«Иногда я сожалею о том, чем занимаюсь. Не зря ведь я потратил столько времени и сил на учёбу. Но у меня просто нет другого выхода – нужно на что-то жить», – признаётся Мустафа.



Деньги уходят только на покупку новых доменов и издержки по их содержанию. Мустафа объясняет: он ведёт трансляции, обходя защиту Neulion, официального онлайн видео-провайдера НБА. Как только он или другой стример взламывает систему, можно просто брать у них картинку, при этом все расходы оплачивает ничего не подозревающий Neulion. А так как зрители трансляций Мустафы ничего не платят за просмотр матчей, он попросту ворует деньги у НБА. На вопросы, касающиеся подробностей того, как именно он взламывает защиту Neulion, Мустафа отвечать отказывается.

По его мнению, лига, получающая миллиарды долларов прибыли, не имеет права требовать с простого зрителя по $ 200 за доступ к просмотру матчей через официальные сервисы. «Иногда я радуюсь тому, что лишаю их денег», – признаётся Мустафа.

Ранее в этом году британцы проводили исследование, результаты которого показали: 54 процента любителей спорта в возрасте от 18 до 24 лет хотя бы однажды смотрели пиратские трансляции матчей, при этом треть из них делают это на регулярной основе.



Для большинства болельщиков, которые не могут позволить себе League Pass, пиратские трансляции – единственный способ следить за выступлениями любимой команды. Самый известный сайт, предлагающий обширные списки пиратских трансляций по самым разным видам спорта, – Reddit. Вы, наверное, спросите, а не хочет ли НБА пресечь деятельность Мустафы и ему подобных. «Нет. И я вообще сомневаюсь, что они будут этим заниматься. Ведь для этого им придётся найти всех стримеров, а это практически невозможно», – объясняет один из модераторов Reddit.



Мустафа рассказал, что несколько месяцев назад получил электронное письмо от Neulion с требованием прекратить трансляции. И на этом все. Отвечая, не боится ли он, что НБА захочет-таки его достать, Мустафа смеётся: «Здесь? В Египте? Нет».



НБА и Neulion на просьбы прокомментировать ситуацию с пиратскими трансляциями никак не отреагировали.



С одной стороны, цена за League Pass и правда кажется завышенной, особенно для любителей баскетбола из стран третьего мира. С другой – лига делает продукт уникального качества (именно поэтому НБА и пользуется такой популярностью) и имеет право требовать с клиентов ровно столько денег, сколько посчитает нужным. Поэтому и Мустафа с «коллегами» – персонажи неоднозначные. Для одних – герои, для других – мошенники. Смотря по какую сторону баррикад вы находитесь.