Красота дня. Кто делает репортажи с матчей «Голден Стэйт» незабываемыми

«Голден Стэйт» завершил плей-офф-2017 с результатом 16-1, продемонстрировав одно из лучших выступлений в истории НБА. В финальной серии подопечные Стива Керра сокрушили «Кливленд» в пяти матчах. Теперь на трофейной полке калифорнийского клуба — пять чемпионских титулов, два из которых были добыты за последние три сезона. Всё это время поединки сильнейшей баскетбольной команды современности освещала неповторимая Розалин Голд-Онвуд, которая заставит вас смотреть матчи «Уорриорз» гораздо чаще.

Розалин родилась в семье Остина Онвуда и Пэт Голд 28 апреля 1987 года в Нью-Йорке.

Главным её увлечением в детстве был баскетбол. В составе школьной команды она дважды становилась чемпионом штата (2003, 2004). Голд-Онвуд занимает второе место в списке самых результативных игроков в истории средней школы архиепископа Моллоя, а также является лидером по количеству перехватов и результативных передач.

В 2005 году Розалин поступила в Стэнфордский университет, где продолжила заниматься баскетболом. Дебютный сезон Голд-Онвуд провела на позиции разыгрывающего. Второй год она была вынуждена полностью пропустить из-за травмы колена. После возвращения в строй Розалин переквалифицировалась в атакующего защитника.

В последнем сезоне в Стэнфордском университете Голд-Онвуд была признана лучшим игроком оборонительного плана. Розалин закончила высшее учебное заведение со степенью бакалавра в области коммуникаций и степенью магистра социологии.

После окончания учёбы девушка устроилась в американскую компанию Tesla Motors, которая занимается производством электромобилей, однако проработала там недолго.

Следующим местом работы Розалин стало американское телевидение. Она готовит интервью, а также участвует в обсуждении различных баскетбольных тем в качестве аналитика на телеканалах NBC Sports Bay Area, TNT, Pac-12 Network и MSG.

Кроме того, Голд-Онвуд работает репортёром в «Голден Стэйт» с начала чемпионского сезона-2014/15. За три года она стала заметной фигурой в клубе и городе.

Несмотря на большую занятость, Розалин находит время для занятий баскетболом. В 2011-м она даже сыграла за сборную Нигерии, так как её отец является уроженцем этой страны.

О личной жизни журналистки известно не очень много. В апреле этого года ходили слухи о её романе с форвардом «Уорриорз» Кевином Дюрантом, который в данный момент официально ни с кем не встречается.

Голд-Онвуд верит, что своей работой она подаёт пример другим женщинам разных рас, которые при желании могут добиться заметного успеха в спортивных медиа, независимо от цвета кожи.