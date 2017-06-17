«Армейский» Аякс. Самый русский американец покинул ЦСКА

Карьера американского баскетболиста в Европе, как правило, представляет собой извилистый маршрут, с множеством остановок. Они очень часто находятся в разных странах и меняются каждый год. Для заокеанских профессионалов провести более двух сезонов в одной команде – уже выдающийся результат. А пять лет без смены прописки и вовсе являются показателем фантастического постоянства, являющегося огромной редкостью даже для суперзвёзд, которых стремятся удержать любой ценой. Ролевому игроку о подобном долголетии приходится только мечтать.

В богатой на легионеров высшего уровня истории ЦСКА из американцев добиться статуса символа команды смогли, пожалуй, только Джон Холден и Траджан Лэнгдон. Однако оба они большую часть карьеры были игроками стартовой пятёрки. Аарону Джексону по прозвищу Аякс удалось стать в «армейской» Москве своим в качестве пусть и звёздного, но всё же ролевого игрока. А потому в его пятилетке вполне справедливо считать год за два.



К тому же Джексон не просто считался формально запасным. Он всё это время находился за спиной у Милоша Теодосича. И рядом с одним из самых талантливых и ярких разыгрывающих нашего времени бледно выглядели даже признанные мастера. Как, например, лучший ассистент Еврокубка и плей-офф Единой лиги ВТБ нынешнего сезона Стефан Маркович на Евробаскете-2015 или недавний объект охоты грандов Неманья Недович на Олимпийских играх — 2016. Аарон же не только давал отдохнуть Теодосичу или Нандо де Коло без ущерба для командной игры. Он мог на время взять на себя функции лидера и умел, чувствуя игру, в нужный момент забить, а в другой – отдать передачу и сверхнадёжно отработать в защите. А важную роль в этом играла способность выступать на двух позициях.

С 2012 года, когда 26-летнему Джексону перспектива поработать в ЦСКА с Этторе Мессиной показалась привлекательнее возможности попытать счастья в Летней лиге НБА, в его карьере было немало разных периодов. Так, весной 2014 года из-за травмы Теодосича он получил прекрасную возможность проявить себя во всей красе в плей-офф Евролиги против «Панатинаикоса», но сыграл посредственно. А летом того же года руководство «армейцев» после подписания де Коло некоторое время выбирало между Аароном и Джереми Парго. Тогда решающим стал голос нового главного тренера — Димитриса Итудиса, и вряд ли он пожалел о том решении. Особенно с учётом того, что Парго сейчас обретается в Китае.

Но болельщикам ЦСКА, конечно, более памятны другие эпизоды. В первую очередь это победа в Евролиге в 2016 году, вклад в которую Джексона был не самым заметным, но достаточно важным. Или впечатляющее выступление в плей-офф Лиги ВТБ в 2015-м, когда Аарон был эффективнее, чем участники суперзвёздного дуэта в задней линии. И, несомненно, рекордные семь перехватов в полуфинале «Финала четырёх» Евролиги-2014/15 с «Олимпиакосом». Пусть тот рекорд и остался с горьким привкусом. А уж зрелищных моментов с участием защитника можно вспомнить множество только на протяжении минувшего сезона.



Несмотря на все заслуги, Джексон вряд ли сможет занять в пантеоне ЦСКА место в одном ряду с Холденом и Лэнгдоном. В первую очередь из-за того, что двое последних и завершили карьеру в красно-синей форме, а Аарон этим летом начнёт писать новую главу в биографии. Такое решение, безусловно, не обрадовало подавляющее большинство болельщиков «армейцев». Но 31-летний защитник в течение пяти лет жертвовал личными амбициями ради успеха команды и довольствовался положением ролевого игрока, хотя чувствовал в себе потенциал лидера, причём лидера на уровне Евролиги. Он понимал, что даже вероятный отъезд Теодосича в НБА вряд ли существенно повлияет на его место в системе игры команды. А потому Аарон имел полное право, приближаясь к окончанию пика карьеры, попробовать себя там, где в нём будут видеть ключевого исполнителя.

Даже с учётом вероятных немалых финансовых запросов (на которые он имеет полное право), Джексон стал одним из самых лакомых кусочков на европейском рынке свободных агентов. И если сорвётся вариант с «Анадолу Эфес», который устами своего генерального менеджера объявил о близости заключения контракта, недостатка в других предложениях не будет. Баскетболисты с таким сочетанием мастерства, опыта и умения быть полезным команде всегда были на вес золота. А дополнительную привлекательность кандидатуре Аарона придает тот факт, что он не натурализован, а значит, в межсезонье будет отдыхать, а не участвовать в международных турнирах. Хотя мало кто из участников Евробаскета-2017 отказался бы от такого усиления.

Но где бы Джексон в итоге ни продолжил карьеру, можно не сомневаться: в Москве, куда он ещё непременно пожалует в качестве гостя, многие болельщики встретят его тепло, хоть Аарон теперь и будет выступать в форме соперника.