9 лет одиночества. Почему Сиэтл – главный претендент на клуб НБА

Между бесчисленными разговорами о последних тренировках топовых проспектов, которые уже через несколько дней облачатся в дорогие костюмы, чтобы пожать руку Адаму Сильверу, и комментариями о недавно завершившемся финале в инфополе появилась ещё одна традиционная тема для данного временного отрезка.



Миллиардер и миноритарный владелец «Бостона» Дэвид Бондерман на пару с известным далеко за пределами Голливуда продюсером Джерри Брукхаймером присоединились к группе бизнесменов из Сиэтла, собирающихся в очередной раз поставить этот город на первое место в числе претендентов на команду НБА. Разбираемся, почему у крупнейшей агломерации северо-запада США нет серьёзных конкурентов.

История

Передислокация – процесс, который неизменно сопровождал не только баскетбольные клубы, но и многих представителей крупных американских профессиональных лиг. История одной лишь НБА уместила в себе более 20 переездов, а с учётом остальных спортивных гигантов США эта цифра увеличится в разы. Некоторые франчайзы и вовсе меняли своё местоположение несколько раз, как, например, клуб из столицы Калифорнии, прошедший эволюционный путь от «Рочестер» и «Цинциннати Роялс» до «Канзас-Сити» и «Сакраменто Кингз», или главный спортивный актив Стива Балмера, начинавший в Буффало под вывеской «Брэйвз» и транзитом через Сан-Диего добравшийся до Лос-Анджелеса уже в виде «Клипперс».

За несколько десятилетий в Сиэтле успело поиграть немалое количество звёзд, на которых воспитывалось не одно поколение местных болельщиков.

Причины, по которым клубы путешествовали по стране и даже пересекали границу, как это было в случае с «Ванкувер Гриззлиз», многочисленны, начиная от слабой популярности до личных желаний владельца. Отсутствие истории, а точнее, истории успеха – в числе первых. С этим у «Суперсоникс» никогда не было проблем: «Сиэтл» регулярно участвовал в плей-офф, трижды выходил в финал и даже завоёвывал титул в 1979 году.

Узнаваемые герои

За несколько десятилетий в Сиэтле успело поиграть немалое количество звёзд, на которых воспитывалось не одно поколение местных болельщиков. Наследие с узнаваемыми героями разных эпох – неизменная составляющая любого большого клуба, и в этом плане НБА не отличается от любой другой крупной спортивной лиги.



Всё началось с MVP американской баскетбольной ассоциации Спенсера Хэйвуда, поле ухода которого лидерами команды стали семикратный участник Матча звёзд Джек Сикма и MVP победного финала и трёхкратный чемпион НБА Деннис Джонсон, который чуть позже впишет своё имя и в историю «Селтикс».

После небольшого безвременья в середине 80-х в команде появились два молодых таланта, которых через пятилетку узнает весь мир. С именами Гэри Пэйтона и Шона Кемпа связан второй расцвет клуба из Сиэтла, и если бы не возвращение Майкла Джордана, то парочка звёзд с Западного побережья вполне могла принести городу ещё один титул. Впрочем, и без чемпионского кубка те «Соникс» оставили огромный след не только в истории лиги, но и в сердцах миллионов болельщиков.

С уходом Пэйтона эпоха романтизма окончательно канула в лету, а на смену пришла суровая реальность с посредственными результатами.

С уходом Пэйтона эпоха романтизма окончательно канула в лету, а на смену пришла суровая реальность с посредственными результатами. И всё-таки жители Сиэтла успели стать свидетелями ещё одного успешного сезона и появления очередной звезды. Рэй Аллен при посильной помощи Рашарда Льюиса помог добыть «Суперсоникс» 52 победы и даже пройти первый раунд в 2005-м.

Неприятное послевкусие

В 2007-м судьба сделала «Сиэтлу» очередной подарок в лице Кевина Дюранта, который «свалился» до второго номера благодаря невероятной уверенности руководства «Портленда» в будущем Грега Одена. Через три выбора «Соникс» пополнили свой состав Джефом Грином – основа для возвращения на вершину была готова буквально за 15 минут. Но будущего у этой команды в Городе цветов не оказалось. После одного сезона с Дюрантом клуб был передислоцирован в Оклахома-Сити по причине конфликта между новыми владельцами (как раз из Оклахомы) и местными властями.



Остальные владельцы практически единогласно поддержали группу новых инвесторов – против проголосовали только Марк Кьюбан и Пол Аллен. Последнее препятствие было устранено летом 2008-го после подписания соглашения с властями Сиэтла, изначально планировавшими задержать франчайз у себя до 2010 года. Редкий случай, когда команда покинула город, в котором пользовалась значительной популярностью, оставил ощущение неприятного послевкусия не только у местных жителей, но и у многих игроков, тренеров и функционеров.



С тех пор разговоры о том, что Сиэтл заслуживает возвращения в большой баскетбол, не прекращаются каждое межсезонье, и даже Дэвид Стерн, при которым и был осуществлён переезд, в последнем интервью также причислил себя к сторонникам популярной идеи. Она предсказуемо получает новые жизненные силы при любом упоминании о возможном расширении лиги или очередной передислокации, что и подтвердил кризис 2011-2013 годов, связанный с «Сакраменто Кингз» и их проблемной ареной.

Фанатская база

Сиэтл – город, где обожают спорт в любых его проявлениях, что, собственно, и является главным аргументом в его пользу. Местные жители регулярно выводят «Сихоукс» в число самых посещаемых команд НФЛ, а футбольные «Саундерс» уже давно являются лидерами по данному показателю в МЛС. Даже бейсбольные «Маринерс», не выходившие в плей-офф с 2001 года, регулярно привлекают порядка 30 тысяч на каждый домашний матч.

Сиэтл – город, где обожают спорт в любых его проявлениях, что, собственно, и является главным аргументом в его пользу.

Также не стоит забывать, что НБА уже давно завоевала все ключевые рынки, а с переездом «Нетс» в Бруклин ещё и имеет по два своих «представительства» в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Из агломераций, у которых ещё нет команды НБА, по населению Сиэтл опережает только калифорнийская связка Риверсайд – Сан-Бернардино – Онтарио, не планирующая заманивать к себе баскетбольный клуб.

Для Сиэтла не будет иметь значения и способ возвращения в НБА (переезд очередного проблемного франчайза или расширение лиги), так как его просто некому сместить с первой строчки в списке претендентов. Даже самые привлекательные со всех точек зрения города, в числе которых Лас-Вегас, Ванкувер и Мехико-Сити, заметно уступают в активности по привлечению необходимых ресурсов для появления команды, а конкретных предложений из тех мест и вовсе не поступало. Словом, у группы Бондермана и Брукхаймера есть отличная возможность стать местными героями ещё до первого стартового вбрасывания на обновлённой «Ки Арене».