Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Реновация «Ки Арены» может вернуть команду НБА в Сиэтл
Фото: Reuters
Текст: Дмитрий Планидин

9 лет одиночества. Почему Сиэтл – главный претендент на клуб НБА

Группа бизнесменов обещает провести необходимую реновацию арены, в очередной раз вселив надежду в один из самых спортивных городов США.
18 июня 2017, воскресенье. 16:00. Баскетбол

Между бесчисленными разговорами о последних тренировках топовых проспектов, которые уже через несколько дней облачатся в дорогие костюмы, чтобы пожать руку Адаму Сильверу, и комментариями о недавно завершившемся финале в инфополе появилась ещё одна традиционная тема для данного временного отрезка.

Миллиардер и миноритарный владелец «Бостона» Дэвид Бондерман на пару с известным далеко за пределами Голливуда продюсером Джерри Брукхаймером присоединились к группе бизнесменов из Сиэтла, собирающихся в очередной раз поставить этот город на первое место в числе претендентов на команду НБА. Разбираемся, почему у крупнейшей агломерации северо-запада США нет серьёзных конкурентов.

История

Передислокация – процесс, который неизменно сопровождал не только баскетбольные клубы, но и многих представителей крупных американских профессиональных лиг. История одной лишь НБА уместила в себе более 20 переездов, а с учётом остальных спортивных гигантов США эта цифра увеличится в разы. Некоторые франчайзы и вовсе меняли своё местоположение несколько раз, как, например, клуб из столицы Калифорнии, прошедший эволюционный путь от «Рочестер» и «Цинциннати Роялс» до «Канзас-Сити» и «Сакраменто Кингз», или главный спортивный актив Стива Балмера, начинавший в Буффало под вывеской «Брэйвз» и транзитом через Сан-Диего добравшийся до Лос-Анджелеса уже в виде «Клипперс».

За несколько десятилетий в Сиэтле успело поиграть немалое количество звёзд, на которых воспитывалось не одно поколение местных болельщиков.

Причины, по которым клубы путешествовали по стране и даже пересекали границу, как это было в случае с «Ванкувер Гриззлиз», многочисленны, начиная от слабой популярности до личных желаний владельца. Отсутствие истории, а точнее, истории успеха – в числе первых. С этим у «Суперсоникс» никогда не было проблем: «Сиэтл» регулярно участвовал в плей-офф, трижды выходил в финал и даже завоёвывал титул в 1979 году.

Узнаваемые герои

За несколько десятилетий в Сиэтле успело поиграть немалое количество звёзд, на которых воспитывалось не одно поколение местных болельщиков. Наследие с узнаваемыми героями разных эпох – неизменная составляющая любого большого клуба, и в этом плане НБА не отличается от любой другой крупной спортивной лиги.

Всё началось с MVP американской баскетбольной ассоциации Спенсера Хэйвуда, поле ухода которого лидерами команды стали семикратный участник Матча звёзд Джек Сикма и MVP победного финала и трёхкратный чемпион НБА Деннис Джонсон, который чуть позже впишет своё имя и в историю «Селтикс».

После небольшого безвременья в середине 80-х в команде появились два молодых таланта, которых через пятилетку узнает весь мир. С именами Гэри Пэйтона и Шона Кемпа связан второй расцвет клуба из Сиэтла, и если бы не возвращение Майкла Джордана, то парочка звёзд с Западного побережья вполне могла принести городу ещё один титул. Впрочем, и без чемпионского кубка те «Соникс» оставили огромный след не только в истории лиги, но и в сердцах миллионов болельщиков.

С уходом Пэйтона эпоха романтизма окончательно канула в лету, а на смену пришла суровая реальность с посредственными результатами.

С уходом Пэйтона эпоха романтизма окончательно канула в лету, а на смену пришла суровая реальность с посредственными результатами. И всё-таки жители Сиэтла успели стать свидетелями ещё одного успешного сезона и появления очередной звезды. Рэй Аллен при посильной помощи Рашарда Льюиса помог добыть «Суперсоникс» 52 победы и даже пройти первый раунд в 2005-м.

Неприятное послевкусие

В 2007-м судьба сделала «Сиэтлу» очередной подарок в лице Кевина Дюранта, который «свалился» до второго номера благодаря невероятной уверенности руководства «Портленда» в будущем Грега Одена. Через три выбора «Соникс» пополнили свой состав Джефом Грином – основа для возвращения на вершину была готова буквально за 15 минут. Но будущего у этой команды в Городе цветов не оказалось. После одного сезона с Дюрантом клуб был передислоцирован в Оклахома-Сити по причине конфликта между новыми владельцами (как раз из Оклахомы) и местными властями.

Остальные владельцы практически единогласно поддержали группу новых инвесторов – против проголосовали только Марк Кьюбан и Пол Аллен. Последнее препятствие было устранено летом 2008-го после подписания соглашения с властями Сиэтла, изначально планировавшими задержать франчайз у себя до 2010 года. Редкий случай, когда команда покинула город, в котором пользовалась значительной популярностью, оставил ощущение неприятного послевкусия не только у местных жителей, но и у многих игроков, тренеров и функционеров.

С тех пор разговоры о том, что Сиэтл заслуживает возвращения в большой баскетбол, не прекращаются каждое межсезонье, и даже Дэвид Стерн, при которым и был осуществлён переезд, в последнем интервью также причислил себя к сторонникам популярной идеи. Она предсказуемо получает новые жизненные силы при любом упоминании о возможном расширении лиги или очередной передислокации, что и подтвердил кризис 2011-2013 годов, связанный с «Сакраменто Кингз» и их проблемной ареной.

Фанатская база

Сиэтл – город, где обожают спорт в любых его проявлениях, что, собственно, и является главным аргументом в его пользу. Местные жители регулярно выводят «Сихоукс» в число самых посещаемых команд НФЛ, а футбольные «Саундерс» уже давно являются лидерами по данному показателю в МЛС. Даже бейсбольные «Маринерс», не выходившие в плей-офф с 2001 года, регулярно привлекают порядка 30 тысяч на каждый домашний матч.

Сиэтл – город, где обожают спорт в любых его проявлениях, что, собственно, и является главным аргументом в его пользу.

Также не стоит забывать, что НБА уже давно завоевала все ключевые рынки, а с переездом «Нетс» в Бруклин ещё и имеет по два своих «представительства» в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Из агломераций, у которых ещё нет команды НБА, по населению Сиэтл опережает только калифорнийская связка Риверсайд – Сан-Бернардино – Онтарио, не планирующая заманивать к себе баскетбольный клуб.

Для Сиэтла не будет иметь значения и способ возвращения в НБА (переезд очередного проблемного франчайза или расширение лиги), так как его просто некому сместить с первой строчки в списке претендентов. Даже самые привлекательные со всех точек зрения города, в числе которых Лас-Вегас, Ванкувер и Мехико-Сити, заметно уступают в активности по привлечению необходимых ресурсов для появления команды, а конкретных предложений из тех мест и вовсе не поступало. Словом, у группы Бондермана и Брукхаймера есть отличная возможность стать местными героями ещё до первого стартового вбрасывания на обновлённой «Ки Арене».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 0
Теги
Сиэтл Суперсоникс
Новости. Баскетбол
18 июня 2017, воскресенье
17:01 Женская сборная России разгромила Казахстан на чемпионате мира по баскетболу 3х3
15:29 Родман завершил визит в КНДР
15:13 В «Далласе» обсуждают возможность обмена Рубио и выбор на драфте Нтиликина
14:58 Абдул-Джаббар: переход в НБА после года в университете вредит баскетболу
14:55 Брат Джинобили: если Ману будет способен помочь «Спёрс», он продолжит карьеру
14:19 Эмбиид приготовил для Фултца место в раздевалке «Филадельфии»
12:48 Беглова: до последнего момента не верили, что проиграем Бельгии
12:22 «Бостон» выберет на драфте Джейсона Тэйтума или Джоша Джексона
11:44 Таунс: работаю над тем, чтобы добавить в свой арсенал секретный элемент
11:17 Стив Керр: я такой идиот! Забыл упомянуть Стивена Карри в речи на параде
11:01 Фредетт реализовал 92 из 100 трёхочковых за 6 минут на благотворительной акции
10:15 Ричард Джефферсон: не знаю, продолжу ли играть в следующем сезоне
09:58 Фултц: готов играть в любой команде, которая меня выберет
09:29 «Бостон» договорился об обмене первого пика драфта в «Филадельфию» на третий
00:29 Россия проиграла Сербии на чемпионате мира по баскетболу 3х3
00:15 Абдул-Джаббар — о поведении Лавара Болла: это похоже на мелкую торговлю
17 июня 2017, суббота
22:59 Васин: у России по-прежнему хорошие шансы на выход из группы
22:25 Россия выиграла у Пуэрто-Рико на чемпионате мира по баскетболу 3х3
21:07 «Анадолу Эфес» заинтересован в услугах Марковича и Роуленда
20:04 Фульц пройдёт просмотр в «Филадельфии»
19:09 Барцокас — кандидат на пост главного тренера «Химок»
18:07 Сборная России потерпела первое поражение на Евробаскете, уступив Бельгии
17:22 «Анадолу Эфес» предложил двухлетний контракт Аарону Джексону
16:21 Носиони объявил о завершении карьеры
16:04 Лиллард: Джеймс проиграл 5 финалов? Многие ни разу не участвовали даже в одном
15:35 Джеймс: только Шакил О'Нил и Иисус Христос могут забить через меня в «посте»
14:57 Ватутин: искренне жаль, что у Фрилэнда не получилось заиграть в ЦСКА
14:47 Хорст: «Милуоки» хочет создать команду чемпионского калибра
14:25 Фрилэнд: благодарю ЦСКА за возможность защищать цвета великого клуба
14:10 Кларксон: я найду общий язык как с Лонзо Боллом, так и Маркеллом Фултцом
13:30 Карри, Джеймс и Дюрант – в топ-10 передач финальной серии плей-офф НБА
13:30 Абдул-Джаббар: Лавар Болл вредит баскетболу
12:23 Джеймс, Дюрант и Игуодала – в топ-10 данков финальной серии плей-офф НБА
12:01 Ричард Джефферсон ещё не принял решения насчёт своего будущего
11:07 «Голден Стэйт» продолжит отмечать чемпионство в Лас-Вегасе
11:00 Джон Хорст стал новым генеральным менеджером «Милуоки»
10:39 «Лейкерс» может обменять второй пик и Рэндла в «Бостон»
10:14 Джордж: «Индиана» способна составить конкуренцию «Кливленду» на Востоке
09:44 Представители «Лейкерс» остались довольны повторным просмотром Лонзо Болла
09:40 «Бостон» близок к обмену первого пика в «Филадельфию»
01:02 Игуодала, вероятно, останется в «Голден Стэйт»
00:20 «Фенербахче» завоевал титул чемпиона Турции
16 июня 2017, пятница
23:30 «Валенсия» обыграла «Реал» и стала чемпионом Испании
23:04 «Црвена Звезда» разгромила ФМП и вновь стала чемпионом Сербии по баскетболу
23:01 «Зенит» объявил о смене руководителя команды и уходе спортивного директора
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
© championat.com, 2000–2017