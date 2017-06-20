Выше Бола. Кто уйдёт под первым номером на драфте-2017

19 июня сделка между «Бостоном» и «Филадельфией» стала реальностью. Дэнни Эйндж пожертвовал первым пиком ради двух выборов в первых раундах в 2018 и 2019 и спустился на две ступеньки вниз по лестнице нынешнего драфта. «Сиксерс» уверены, что заплатили достаточную цену за актив, который уже в ближайшем будущем должен принести им немалые дивиденды. В том, что этим активом является бывший защитник Вашингтонского университета Маркелл Фульц, уже почти никто не сомневается. Разбираемся, что же такого особенного в будущем новичке «Филадельфии».

Первый подобный обмен за последние 20 лет

Чаще всего первый пик драфта представляет собой уникальную возможность заполучить будущую звезду на долгие годы. Случаи, когда происходило обратное, можно отнести к двум категориям. Первая относится к фронт-офису команды, которая переоценивает потенциал новичка или попросту промахивается с его скаутинговой выкладкой (Кваме Браун, Андреа Барньяни, Энтони Беннет). Вторая включает в себя по-настоящему засушливые годы, когда выбрать настоящую звезду попросту невозможно, как это было в 1973 и 2000.

В какой из этих списков попадёт Фульц, ещё предстоит узнать, но факт остаётся фактом: Дэнни Эйндж прошёл мимо возможности выбирать первым, сразу же попав в довольно эксклюзивную компанию. Последний раз сделка с участием первого номера драфта состоялась в 2014 году, но уже после самой церемонии: «Кливленд» отправил Эндрю Уиггинса в «Миннесоту» в обмен на Кевина Лава. А непосредственно в ночь драфта последний раз с первым пиком расставались в 1993-м. «Орландо» не нуждался в услугах Криса Уэббера, который никак не вписывался в композицию с Шаком, отправив того в «Голден Стэйт» в обмен на выборы первого раунда следующих драфтов.



Однако в нашей истории помимо некоей апатии уже бывшего обладателя первого пика присутствовала и явная заинтересованность другой стороны. «Филадельфия» к этому времени уже собрала коллекцию из Джоэла Эмбиида, Бена Симмонса и Дарио Шарича, как раз испытывая потребность в динамичном защитнике, которого, по сути, уже нашла. «Процесс» Сэма Хинки продолжает свой интересный путь.

Топовый игрок из ужасной команды

Игрок, уходящий под первым номером, не всегда выступал за участника «Финала четырёх» NCAA, не говоря уже о чемпионской команде. Но всё-таки в итоговый турнир, который сейчас насчитывает уже 68 команд, большинство из них проходило. Фульцу предстоит разрушить устоявшуюся традицию, так как его «Вашингтон» в минувшем сезоне был очень плох. Настолько плох, что смог одержать всего 9 побед и пролетел мимо всех четырёх студенческих турниров.



Подавляющее большинство лидеров подобных команд и близко не походят даже к 60-му пику, тогда как Фульцу подобный провал не мешал возглавлять массу скаутских рейтингов – факт, который говорит сам за себя. Впрочем, и сам Маркелл сделал всё возможное, чтобы быть максимально заметным на фоне посредственных партнёров. Защитник занял почётное 6-е место в списке лучших скореров NCAA, набирая 23,2 очка за игру. Однако атакующей мощью талант Фульца не ограничивается. Для «Вашингтона» Маркелл стал своим Адетокунбо, показав уникальную статистическую линию: 23,2 очка, 5,9 передачи, 5,7 подбора, 1,6 перехвата и 1,2 блок-шота. Мимо такого набора действительно сложно пройти.

Единогласный первый номер у скаутов

Лавар Бол, о котором знает уже чуть ли не каждый поклонник НБА, сделал всё возможное, чтобы полностью заполонить (а точнее, засорить) собой инфополе предстоящего драфта, с целью продвижения своего старшего сына Лонзо. Громких высказываний Лавара только за этот сезон хватило бы на целую книгу, и то, что «Лейкерс» является единственным приемлемым вариантом для его сына, далеко не худшее из этой коллекции. Однако если определённой части публики Бол-старший и смог промыть мозги, то на многочисленных скаутов подобная болтовня не произвела никакого впечатления.

Нет, Лонзо действительно заслуживает должного внимания с точки зрения показанной игры, да и в его выборе под вторым номером также особых сомнений не возникает. Но в бесчисленных рейтингах на протяжении всего года первую строчку он неизменно уступал – имя героя вы уже знаете.

Фульц обладает всеми необходимыми качествами современного защитника НБА, который уже не может быть привязан к позиции первого или второго номера. При росте 195 сантиметров он обладает внушительным размахом рук (208 см) и без особого труда разгоняет своё 90-килограммовое тело. Прибавьте к этому атлетизм выше среднего уровня, способность создавать идеальные позиции для бросков как для себя, так и для своих партнёров, широкий атакующий диапазон (включая надёжную «трёху»), неплохую защиту против игроков обеих позиций, отсутствие эго, и на выходе получите лучшего игрока драфта.

С кем уже сравнивают молодого таланта? В роли самого частого прототипа выступает Джеймс Харден, правда, в части атакующей игры дотянуться до «Бороды» Фульцу будет нелегко. Более реалистичным сравнением выглядит Д`Анджело Расселл, который пришёл в лигу именно в качестве талантливого гибрида или комбогарда, способного исполнять функции как разыгрывающего, так и атакующего защитника.



По продуктивности на студенческом уровне Фульца вполне можно поставить в один ряд с Дуэйном Уэйдом и Брэндоном Роем – одними из лучших вторых номеров нулевых. Однако учитывая схожие индивидуальных показатели игроков, также не стоит забывать, что «Маркетт» Уэйда и «Огайо Стэйт» Роя показывали абсолютно другие результаты.



В любом случае «Филадельфия» получит уникального созидателя, который при нынешнем наборе исполнителей может раскрыть все свои лучшие качества уже в первом сезоне. С учётом нынешней тенденции на размывание игровых позиций и всё больших требований к универсальности отдельно взятого игрока связка Фульца и Симмонса, способного без труда играть пойнт-форварда, обещает принести «Сиксерс» тонну креатива, а нам ещё одну взрывоопасную и невероятно интересную молодую команду.