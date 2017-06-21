Греческий казус. Женская сборная России вновь без ЧМ

2012 стал уникальным годом для отечественного баскетбола. Обе национальные сборные оказались в четвёрке сильнейших по итогам олимпийского турнира, а мужчины и вовсе завоевали первую медаль со времён легендарной сборной Сабониса, Марчюлёниса, Тараканова и Панкрашкина. Однако радость от лондонских успехов продлилась около года, пока обе команды не проверили свои силы на Евробаскетах. Результат скорее даже не удивил – просто поверг в шок. Невыход из группы и два пропущенных чемпионата мира моментально отбросили тень на будущее обеих команд, особенно с учётом отбора на Олимпиаду.

К сожалению, самые худшие опасения оправдались, и после 2015 года можно было с уверенностью говорить о первом по-настоящему провальном олимпийском цикле – впервые в новой истории России в олимпийской команде не оказалось ни одного баскетболиста. Абсолютный бардак в федерации, смена поколений и чисто игровые проблемы – всё это сказалось на обоих коллективах. Но если мужчины по-прежнему были беспросветно далеки от не самой высокой цели (очередной вылет на первом групповом этапе), то девушки вполне могли оказаться в числе сборных, пробившихся в квалификацию Олимпиады. И это без Корстин и Хэммон – главных звёзд победных лет.

Неудача с бельгийками отправила сборную России в дополнительный раунд плей-офф, в котором её ждал самый неудобный из всех возможных соперников – команда Греции.

Спустя два года костяк обновлённой сборной сохранился практически в первозданном виде, включая явных лидеров. Место единственного легионера успешно заняла Эпифанни Принс, регулярно входившая в двадцатку лучших бомбардиров WNBA и с первого сезона игравшая ключевую роль в курском «Динамо». Кстати, Принс довольно охотно откликнулась на очередной вызов в сборную, хотя отъезд из женской НБА по ходу сезона всегда связан с определёнными проблемами.

Её бывшая одноклубница Евгения Белякова попробовала свои силы за океаном и даже стала чемпионкой в составе «Лос-Анджелес Спаркс», хотя и не часто выходила за временные рамки, свойственные игроку ротации. Всё в порядке и с Марией Вадеевой, которая в свои 18 лет уже считается лидером сборной и при благоприятном сценарии будет оставаться им на протяжении многих лет. Успехи на клубном уровне, включая титул Евролиги, уже красуются в послужном списке нашего феномена.

Сплав молодости (Раиса Мусина, Жосселина Майга и Ксения Левченко) и опыта (Елена Кириллова, Наталья Виеру и Елена Беглова – участницы команды, занявшей 6-е место на прошлом Евробаскете) создавал необходимый баланс и в то же время позволял главному тренеру Александру Васину рассчитывать на приличную ротацию. Наконец, никто не отменял и клубные связи, а из лучшей команды Европы, коей на данный момент является курское «Динамо», в сборную был отправлен целый легион.

Впервые за долгое время от женской команды ждали по-настоящему хорошего результата, и всего одно поражение в цикле товарищеских матчей только укрепило веру в команду, которой предстояло не только совершить официальный камбэк в европейскую элиту, но и завоевать путёвку на чемпионат мира — 2018.

Группа нашим девушкам попалась вполне проходимая, и никто из связки Латвия – Бельгия – Черногория, мягко говоря, страха не внушал. С латышками и черногорками удалось справиться без особых проблем, а вот в матче с Бельгией пришлось испытать целую гамму негативных эмоций. 19-очковое отставание по ходу встречи, плохая защита против лидеров соперника Уотерс и Массерман, набравших на двоих 43 очка, и потрясающе неэффективная Принс, не забившая две трети своих бросков, – всё это привело к первому поражению команды на турнире, пусть и с приставкой ОТ.

Неудача с бельгийками отправила сборную в дополнительный раунд плей-офф, в котором её ждал самый неудобный из всех возможных соперников – команда Греции. Несмотря на одну победу в трёх матчах группового этапа, гречанки оставили приятное впечатление и в каждой игре могли добиться положительного результата, включая битву с Францией. Пока ещё действующий чемпион Европы сборная Сербии и вовсе не совладала с опасным середняком.

То, что гречанки не собираются пасовать перед очередным фаворитом, стало ясно уже в первой четверти, точнее, в самой её концовке, которую сборная России уступила со счётом 0:10. Подопечные Васина без особого труда догнали соперниц, причём наконец включились в обороне и наладили так часто сбоившую игру на периметре. Трёхочковые Жедик, Принс и Бегловой качнули чашу весов в нашу сторону, а уверенная игра на подборе Вадеевой и Майга вселяли уверенность в том, что в случае форс-мажора команду вытащат очки второго шанса. На большой перерыв в качестве лидеров уходила уже сборная России – 32:28.

Кто бы мог подумать, что следующие 10 минут игрового времени превратятся для россиянок в настоящую катастрофу. Нельзя сказать, что и в первой половине сборная баловала широким спектром атакующих комбинаций, но в третьей четверти не смогла показать абсолютно ничего. Принс, полностью отвечавшая за созидание, продолжила свою сухую серию и ничем не удивила своих соперниц. Но что самое обидное — гречанки начали попадать абсолютно нелогичные трёхочковые и перестали бояться нашего фронткорта, практически сравнявшись по подборам в нападении.

В затяжном спурте поучаствовали абсолютно все лидеры греческой команды – просчитать, кто же нанесёт следующий удар, было практически невозможно. Результатом совместных трудов Кальциду, Спиридополу и Мальци стал рывок 21-4, обозначивший критические для россиянок «-17» за 7,5 минуты до конца.

Подопечные Васина долго приходили в себя, но всё-таки начали движение вперёд, почувствовав близость турнирной смерти. Принс и Белякова так и не нашли свою игру, поэтому начинать погоню пришлось 18-летней Вадеевой, к тому времени уже собравшей монструозный дабл-дабл. Старания центровой получили поддержку со стороны Бегловой и Беляковой, поверившей в свой бросок и реализовавшей четырёхочковый.

Чуть позже Васин выпустил Майга, которая также съела свою порцию отставания. Благодаря проснувшейся защите (гречанки за последние 7 минут набрали всего 7 очков) у наших девушек всё-таки появился небольшой шанс на чудо в концовке, но обидные промахи со штрафной и решающий подбор Кальциду перечеркнули все надежды и мечты сильнейшего за последние 5 лет состава сборной России. Чемпионат мира в Испании пройдёт без нас.