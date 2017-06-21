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«Лейкерс» обменяли Тимофея Мозгова в «Бруклин»
Фото: www.instagram.com/lakers/
Текст: Ринат Салахетдинов

Мозгов – в «Бруклине»! Что известно об обмене россиянина

Межсезонье только началось, а у нас уже есть первая трансферная «бомба» – Тимофей Мозгов обменян из «Лейкерс» в «Бруклин».
21 июня 2017, среда. 03:57. Баскетбол

Нынешнее межсезонье богато на слухи о возможных громких обменах. Пола Джорджа сватают в «Лейкерс» с тем, чтобы он стал новым Коби Брайантом, Леброна Джеймса – туда же, но чуть позднее, чтобы стать поближе к Голливуду и выиграть для Лос-Анджелеса ещё парочку титулов. После поражения в последнем финале кто-то шутит, что для завоевания очередного перстня Королю нужен Тимофей Мозгов.

Если серьёзно, 64-миллионный контракт россиянина как раз ставил крест на планах Мэджика Джонсона и компании построить в Лос-Анджелесе очередную чемпионскую династию. И новый президент «Лейкерс» не стал тянуть кота за хвост – рванула первая «бомба» межсезонья: Мозгов и Д’Анджело Расселл отправляются в «Бруклин» в обмен на Брука Лопеса и 27-й пик грядущего драфта.

Новость стала сюрпризом, даже несмотря на то, что пару недель назад Джонсон отмечал: от обмена не застрахован никто, кроме Брэндона Ингрэма, на которого организация рассчитывает в долгосрочной перспективе. Учитывая, что на старте сезона Люк Уолтон давал Мозгову явно меньше времени, чем тот заслуживал, а во второй половине и вовсе перевёл его в запас, жаловаться россиянину, по большому счёту, не на что.

Первым о сделке по традиции сообщил известный инсайдер НБА Эдриан Войнаровски. Он же пояснил, почему этот обмен нужен обеим командам. «Лейкерс» избавились от $ 54 млн оставшегося контракта Мозгова, «Нетс» получили молодого талантливого защитника в лице Расселла. «Бруклину» нужно было избавиться от истекающего контракта Лопеса», – написал Войнаровски. Соглашение с центровым, подписанное в 2015-м, истекает по окончанию сезона-2017/18, за год он заработает $ 22,64 млн.

С обменом Мозгова разобрались – очевидный шаг, на который руководство калифорнийцев пошло, не моргнув глазом. Но как же Расселл, на которого в 2015-м «Лейкерс» потратили 2-й пик драфта? Учитывая, что они всерьёз нацелились на выбор разыгрывающего Лонзо Болла на грядущей ярмарке талантов, держать в команде двух молодых игроков, каждому из которых для прогресса нужна постоянная практика, и правда не имеет большого смысла. Войнаровски уверен – это первый шаг в попытке собрать в Калифорнии новую суперкоманду.

«Для «Лейкерс» это заблаговременный шаг в погоне за Джорджем и Джеймсом. Под 2-м номером предстоящего драфта они выберут Лонзо Болла», – поясняет Войнаровски.

В плюсе остаётся и сам Д’Анджело, считает инсайдер: «Кенни Аткинсон – идеальный тренер для Расселла на данном этапе карьеры». Разыгрывающий неплохо проявил себя в минувшем сезоне, набирая в среднем по 15,6 очка и отдавая по 4,8 передачи за матч. При этом с переездом в Бруклин главным неудобством станет разве что смена климата, а в баскетбольном плане он вряд ли почувствует большую разницу. Оказывается, «Нетс» давно следили за его выступлениями и всерьёз рассчитывает на него, как на один из главных элементов грядущей перестройки.

Вслед за Войнаровски со ссылкой на инсайдеров новость об обмене дал ESPN. Агент Мозгова Максим Шарифьянов подтвердил «Чемпионату» информацию о сделке, но более подробные комментарии обещал дать позднее. «Нас обменяли. Пока больше вроде и нечего сказать», – написал Шарифьянов.

Обмен выглядит совершенно логичным для обеих команд. Таким образом калифорнийцы освободят себе порядка $ 60 млн под потолком зарплат летом 2018 года, когда Джеймс и Джордж станут свободными агентами. «Бруклин» получит $ 30 млн под потолком уже сейчас.

Единственным действующим лицом обмена, чья судьба не столь понятна, остаётся Мозгов. С одной стороны, с уходом Лопеса он гарантированно получает место в стартовой пятёрке «Нетс» и столь необходимую игровую практику. С другой – как сам Тимофей признавался в недавнем интервью «Чемпионату», минувший сезон в «Лейкерс» научил его главному – никогда не расслаблять булки. Так что подвоха можно ждать и в, на первый взгляд, пророссийском «Бруклине».

Будем надеяться, переезд на Восточное побережье не слишком повлияет на психологическое состояние Мозгова. Этот вопрос особенно важен в контексте грядущего Евробаскета.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Бруклин Нетс Лос-Анджелес Лейкерс Брук Лопес Д'Анджело Расселл Тимофей Мозгов
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