Ждём следующего хода «Лейкерс». Реакция соцсетей на обмен Мозгова и Ховарда

Обмены Тимофея Мозгова и Дуайта Ховарда – самые громкие в это межсезонье. Следим за реакцией соцсетей.

Вслед за первым громким обменом нынешнего межсезонья – Д’Анджело Расселла и Тимофея Мозгова в «Бруклин» на Брука Лопеса и 27-й пик драфта-2107, появилась новость и о другом – возвращение Дуайта Ховарда в родную «Атланту» завершилось провалом, некогда элитного центрового обменяли в «Шарлотт» на мешок картошки в лице Майлза Пламли и Марко Белинелли (обмен пиками второго раунда особой погоды никому не сделает). Следим за реакцией соцсетей на трансферные новости из-за океана.

Мэджик Джонсон может быть доволен – он избавился от тяжкого бремени контракта Мозгова. На очереди – Луол Денг?

«Тот момент, когда обмены в межсезонье интереснее финала НБА».

«Терпеливо ждём следующего хода «Лейкерс».

«Это наша версия обмена Монты Эллиса на Эндрю Богута».

Похоже, большинство болельщиков калифорнийцев восприняли новость об обмене Мозгова с облегчением.

«Нам пришлось расстаться с Расселлом, чтобы разобраться с ужасным контрактом Мозгова».

Ховард уже давно не тот Супермэн, блиставший в когда-то в “Орландо”, и болельщики “Шарлотт” понимают это не хуже фанатов “Атланты”, где Дуайт себя так и не нашёл. Дошло до того, что он грозился поработать над броском из-за дуги в межсезонье. А вот предполагаемая реакция руководства “Хоукс”.

Очень кстати ошибся обозреватель ESPN Марк Спирс, отправивший Ховарда не в «Хорнетс», а в «Бобкэтс», коими «Шарлотт» перестали именоваться ещё в 2013-м. Лучше бы ему отправиться именно в прошлое, ведь в суровом настоящем Дуайт напоминает лишь бледную тень самого себя.

Новость об обмене настигла Ховарда за общением с подписчиками в «Твиттер». Обсуждали они, барабанная дробь… Слухи об обменах в НБА!

«Начался этап карьеры Ховарда под названием: «Меня обменивают на Майлза Пламли».