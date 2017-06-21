Замкнутый круг. Путешествие Мозгова из Манхэттена в Бруклин

Европейский период

Уже вряд ли кто-то вспомнит название первой команды Тимофея, и в этом нет ничего удивительного. В полулюбительском санкт-петербургском «Ленво» Мозгов отыграл всего два сезона, после чего транзитом через самарский фарм-клуб ЦСК ВВС попал в клуб, который и помог ему собрать необходимое резюме для поездки за океан. За два года в «Химках» Тимофей прошёл путь от глубокого скамеечника до незаменимого игрока ротации, пахавшего на подборе не хуже Хорхе Гарбахосы, Мачея Лампе, Роберта Явтокаса и Паулюса Янкунаса.

Ещё одной витриной для американских скаутов стала сборная России, в которой центровой играл ещё более важную роль. Евробаскет-2009 стал настоящим прорывом для Тимофея: по количеству очков и подборов он уступил только своему одноклубнику Келли Маккарти, а в защите единолично отвечал за сохранность «краски». Успех в Польше и продуктивный дебют на уровне Евролиги открыли Мозгову путь в НБА ещё до чемпионата мира в Турции, где Тимофей только подтвердил адекватность выписанного фронт-офисом «Нью-Йорка» аванса ценой почти в $10 млн, став лучшим бомбардиром команды. Кстати, Мозгов неплохо смотрелся и против самой «дрим-тим» в памятном четвертьфинальном матче.

«Нью-Йорк» (2010-11) – 34 игры, 4 очка, 3,1 подбора

Зашкаливающий для белого европейского центрового атлетизм, семь полных футов, помогавших перекрывать значительную часть трёхсекундной, и огромное желание выполнять всю черновую работу уже в первом сезоне позволили Тимофею рассчитывать на 10-12 минут игрового времени в «Нью-Йорке» Д`Антони. Тимофей сносно справлялся со своими обязанностями, а когда травмы заставили тренерский штаб перетряхивать ротацию, Мозгов оказался весьма полезен, показав свой лучший баскетбол в январе 2011-го, и даже добрался до старта.

Почти весь сезон-2011/12 Тимофей провёл в старте и получил ещё больше свободы после обмена Нене Хиларио в «Вашингтон».

И весьма кстати. «Денвер» активно искал покупателя на Кармело Энтони и нашёл его в лице «Никс». Но что самое интересное, камнем преткновения в переговорах стал итоговый комплект игроков, который должен был отправиться в горы Колорадо. «Наггетс» настаивали, чтобы там обязательно оказался Мозгов, и в итоге добились своего. Тимофей вошёл в число тех, кто получил от сделки явную выгоду – «Денвер», готовившийся построить амбициозный долгосрочный проект, завязанный на молодом таланте, явно подходил центровому.

«Денвер» (2011-15) – 213 игр, 6,8 очка, 5,2 подбора

Почти весь сезон-2011/12 Тимофей провёл в старте и получил ещё больше свободы после обмена Нене Хиларио в «Вашингтон». Однако вскоре на горизонте появилась другая проблема – перенасыщенность передней линии. В обратном направлении из столицы проследовал Джавэйл Макги, а к тому моменту в команде находился ещё и Коста Куфос. Джордж Карл долго метался между пятыми номерами и в итоге принял решение в пользу грека и Макги – в сезоне 2012/13 Мозгов остался третьим лишним.

Бывший главный тренер сборной России идеально вписал давнего знакомого в свою игровую концепцию, а тот полностью отвечал его требованиям в защите, став настоящим подарком для Тристана Томпсона.

После 57 побед в «регулярке» «Денвер» напоролся на уже готовый к прорыву «Голден Стэйт» и благополучно закончил борьбу в первом раунде. Судьба Карла была предрешена, впрочем, как и всего «Денвера» как проекта-контендера. Андре Игуодала перешёл в «Уорриорз», Данило Галлинари выбыл на длительный срок, а результаты «Наггетс» откатились на 10 лет назад. Для Мозгова же, наоборот, настала пора восстанавливать резюме, чем центровой и занимался следующие полтора сезона, которые стали для него самыми продуктивными с начала заокеанской карьеры.

«Кливленд» (2015-16) – 122 игры, 7,9 очка, 5,4 подбора

Сезон-2014/15 Тимофей начал в качестве безальтернативного стартового центрового, увеличив своё игровое время до рекордных 25 минут за игру. «Денвер» по-прежнему ни на что не претендовал, но 35 матчей в первой половине сезона было достаточно, чтобы показать товар лицом командам-претендентам, нуждавшимся в защитном центровом, который хорошо чувствовал себя в пик-н-роллах, а в некоторых случаях мог создать дополнительную угрозу на средней дистанции. Такой командой оказался «Кливленд» с Леброном Джеймсом и Дэвидом Блаттом, причём наличие второго для Мозгова было куда более важным.

Бывший главный тренер сборной России идеально вписал давнего знакомого в свою игровую концепцию, а тот полностью отвечал его требованиям в защите, став настоящим подарком для Тристана Томпсона. Финал-2015, куда Тимофей попал вместе с «Кливлендом», навсегда будет поглощён словом «если» – без травмированных Ирвинга и Лава у «Кавальерс» были весьма скромные шансы на итоговый успех. Что касается самого Мозгова, то корить самого себя в том финале ему было не за что, а четвёртый матч (28 очков, 10 подборов) ещё долго будет недостижимым ориентиром для отечественных баскетболистов.

За всю «регулярку» Люк Уолтон успел попробовать чуть ли не все возможные сочетания, не стесняясь отправлять на скамейку даже дорогостоящих ветеранов.

С уходом Блатта в паре Мозгов – Томпсон произошла рокировка, и, несмотря на то, что Тайрон Лю по-прежнему доверял Тимофею старт, большая часть нагрузки в игре под кольцом теперь явно выпадала на канадца. В плей-офф пропасть между двумя «большими» стала ещё более явной, и даже 10 минут игрового времени уже были для россиянина праздником. Впрочем, сам Тимофей признавался, что титул для него был важнее значительно уменьшившейся роли.

«Лейкерс» (2016-17) – 54 игры, 7,4 очка, 4,9 подбора

Сумасшествие, связанное с приближавшимся увеличением потолка командных ведомостей, прошлым летом захлестнуло всю лигу: контракты в районе $ 15 млн+ в год начали выдаваться игрокам, которые до недавнего времени могли только мечтать о подобных суммах. Однако именно контракт Мозгова часто оказывался в списке переоценённых, хотя интерес «Лейкерс» к центровому вполне можно было объяснить. Только что пришедшей Люк Уолтон лично на примере Эндрю Богута убедился в том, насколько может быть полезен подвижный защитный пятый номер в команде, ориентированной на ураганный смол-бол.

На деле же Мозгову пришлось столкнуться с организационным хаосом. И если на площадке его могли наблюдать миллионы любителей НБА, то за кулисами абсурдные вещи с участием всей семьи Бассов происходили без особых утечек. Итогом разборок в руководстве стал уход Митча Капчака – человека, собравшего для Коби Брайанта вторую чемпионскую команду, и появление Мэджика Джонсона, давно проявлявшего интерес к должности руководителя.

За всю «регулярку» Люк Уолтон успел попробовать чуть ли не все возможные сочетания, не стесняясь отправлять на скамейку даже дорогостоящих ветеранов. Игра последних явно не впечатлила, и если Мозгов примерно остался при своих (хотя до образца лучших отрезков в «Денвере» и «Кливленде» явно не дотянул), то деградация Луола Денга была заметна невооружённым взглядом. После очередного «сливного» сезона «чёрная метка» могла оказаться в руке любого из ростера «Лейкерс», но именно Тимофей (и здесь контракт сыграл решающую роль) на пару с Д`Анджело Расселлом получил её первым. Очередной реабилитационный период лучший центровой России будет проходить в «Бруклин Нетс».