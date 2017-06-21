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Женская сборная России по баскетболу 3x3 впервые в истории взяла золото
Фото: instagram.com/russiabasket
Текст: Дмитрий Планидин

Золотая безупречность. Женская сборная России 3x3 – чемпион мира!

Наша сборная снова оказалась в финале и на этот раз не упустила золото в олимпийском виде спорта, который мы увидим уже в Токио.
21 июня 2017, среда. 23:30. Баскетбол

Событие

С 17 по 21 июня во французском Нанте проходил четвёртый по счёту чемпионат мира по баскетболу 3x3. Изначально турнир далеко не первой величины был значительно повышен в статусе после решения МОК о включении младшего брата баскетбола в олимпийскую программу Токио. Во Францию отправились 20 мужских и 20 женских команд, в число которых вошли и сборные России.

До отчётного чемпионата в копилке национальных сборных уже находилось две медали: на домашнем турнире, который в 2014 прошёл в Москве мужчины добыли бронзу, а девушке уступили доминирующим американкам. Время шло, и интерес к новому динамичному спорту, который благодаря культуре стритбола был даже ближе к обывателю, чем стандартная версия 5x5, неизменно рос, а с ним и уровень команд со всего света.

Предыдущий форум в китайском Гуанчжоу медалей нам не принёс, поэтому любой драгоценный металл в Нанте уже был бы воспринят на ура. Как по заказу, обе наши сборные успешно преодолели групповой этап, оказавшись в числе четвертьфиналистов. Но если мужчины в упорной борьбе уступили Нидерландам (13:15), то девушки гарантировали себе минимум в виде матча за бронзу, уверенно обыграв представительниц Чехии (22:13).

В полуфинале россиянки чувствовали себя ещё более уверенно и не оставили шансов сборной Нидерландов, добыв небывалое по меркам баскетбола 3x3 итоговое двузначное преимущество – 21:9. До золота оставался один шаг и один барьер в виде венгерок, которых наши девушки уже обыгрывали на групповом этапе.

Решающий поединок, несмотря на всю атмосферу праздника, получился невероятно упорным и только после попаданий Столяр и Лугановой за минуту до окончания основного времени стало ясно, что новым чемпионом мира станет именно сборная России. Венгерки отчаянно пытались сократить отставание, но было уже слишком поздно, а финальный баззер-битер ещё больше поднял настроение четырём героиням – 19:12.

Героини

Команда, которая занимала только восьмое место в мировом рейтинге, смогла сотворить если не чудо, то точно настоящую сенсацию, ведь в мужском турнире первое место предсказуемо занял лидеры мирового баскетбола 3x3 из Сербии. Более того, наши девушки ни разу не оступились, одержав победы во всех семи матчах с лучше разницей забитых и пропущенных мячей –великолепный старт в новом олимпийском цикле!

Но на этом истории со сказочным концом не закончились. Безоговорочный лидер нашей команды Анна Лешковцева, имевшая за плечами успешный клубный сезон в МБА, была отцеплена от основной сборной, оставшись без поездки в Прагу. После оглашения итоговой заявки Анна была тут же переведена в команду 3ч3, которая для неё была отнюдь не чужой – в 2014 Лешковцева была частью серебряного состава. На этот раз защитница не упустила возможности взять свой личный реванш и теперь покинет Францию с заслуженным золотом и титулом лучшего игрока турнира!

В пятёрке лучших бомбардиров турнира место нашлось не только лидеру МБА, но и Анастасии Логуновой, которая расположилась сразу же за партнёршей по сборной на четвёртом месте (46 очков). Не стоит забывать и о вкладе в победу Татьяны Петрушиной и Александры Столяр, которая забила возможно самый важный трёхочковый в своей карьере. Через год в Маниле наша команда предстанет уже в совсем другом статусе – действующего чемпиона мира! Ну и о Токио забывать не стоит, ведь общий командный зачёт ещё никто не отменял.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Женская сборная России - Баскетбол
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