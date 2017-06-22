Лешковцева: пока не верю, что я лучшая в мире. Пусть и в формате 3х3

10 дней назад главный тренер женской сборной России по баскетболу Александр Васин отцепил от состава команды Анну Лешковцеву и Анастасию Логутову – обе «проиграли конкуренцию на своих позициях». 21 июня девушки стали чемпионками мира в новой олимпийской дисциплине – баскетболе 3х3. И пока 18-летняя Мария Вадеева в одиночку пыталась вытащить сборную из болота, лучшая по результативности среди всех российских участниц национального чемпионата Лешковцева одну за другой приговаривала команды соперниц на площадках Нанта. Она стала самым результативным игроком чемпионата мира и заслуженно получила титул MVP турнира. Анна ответила на вопросы «Чемпионата» сразу после триумфального завершения чемпионата мира.

«В финале мы дожали Венгрию своим напором»

– Принимайте поздравления! Какие эмоции испытываете? Вдумайтесь — чемпионки мира!

– Я счастлива. Спасибо болельщикам, моей семье и мужу. Он ездит с нами на соревнования, поддерживает на каждой игре, он – наш талисман.



Мы изначально настраивались на максимальный результат, с 2014 года ждали возможности получить ещё один шанс побороться за титул (тогда россиянки стали серебряными призёрами мирового первенства). Знали, что способны на большее. Прибавляли от матча к матчу — и вот результат.



– Показалось, что сборная Венгрии не смогла составить вам достойную конкуренцию в финале, тем более вы уже обыгрывали их на групповой стадии. Насколько сложно далась победа в решающем поединке?

– Девчонки молодцы, боролись до последнего. Первую половину матча они провели достойно, держались. Потом, может быть, устали. А может, мы своим напором их дожали. Они немного отступили, а мы воспользовались шансом и выиграли.

– Было бы вам интереснее сыграть в финале с командой Украины? Венгерские баскетболистки прошли их в полуфинале во многом благодаря шальной трёхе.

– Конечно интересно. Хотелось бы в деле посмотреть, что они собой представляют. Хотя на самом деле соперник был не так важен. Важнее было каждую игру стремиться к победе. А кто соперник – это уже не столь значимо.



– Первые комментарии читателей под новостью о победе: «А где американки?». Проведите ликбез.

– На самом деле, я и сама не знаю. В баскетболе 3х3 какая-то странная система. На прошлом чемпионате мира не выступали мы, но играли американки. В этом году всё наоборот.



– А что вообще у них с составом? Можете представить, что на Олимпиаде столкнётесь с «дрим-тим», в которой будет играть кто-нибудь вроде Таурази?

– Всё может быть. Олимпиада ещё далеко, аж в 2020 году. Поэтому посмотрим ближе к делу.



– Раз уж заговорили об Олимпиаде… Чувствуете в себе силы выступить в Токио?

– Безусловно, силы и желание сыграть на Играх есть. Надеюсь, в предстоящие три года здоровье не подведёт и позволит показать свой максимум.

Безусловно, силы и желание сыграть на Играх в Токио есть. Главное, чтобы здоровье не подвело.

– Насколько на игру команды влияет стабильность состава? Вы играете вместе на протяжении долгого времени. Лучше чувствуете друг друга? Или вопрос в психологии?

– На самом деле, классно, что у нас одна и та же обойма сохраняется от турнира к турниру. Бывают моменты, когда без слов друг друга понимаем, достаточно глазами подать сигнал, и всё становится ясно.

– И никаких наставлений от тренеров.

– Ну почему? Перед матчами тренер рассказывает нам о сопернике, даёт много полезной информации. А по ходу поединков да, не может подсказывать. Стоит только повернуть голову в его сторону, как сразу можно получить технический. Мы опытные, какие-то моменты по ходу матчей сами понимаем. Да и слышно, что он кричит (смеётся). Смотреть на него нельзя, но слушать-то можно. Маленькие хитрости.

– Какой формат ближе – 5х5 или 3х3? Завтра позвонят и предложат на хороших условиях окончательно перейти в 3х3. Согласитесь?

– Не знаю, возможно ли это, недавно я подписала новый контракт с МБА. Ну а если в теории. Я бы как минимум обдумала такое предложение. Всё возможно в этой жизни. Я бы в первую очередь посоветовалась с семьёй.



– Вы были признаны MVP чемпионата мира. Осознаёте, что вы лучшая баскетболистка планеты?

– Пока не осознаю полностью, но это очень круто. Я не ожидала признания и очень благодарна девочкам. Они большие молодцы, и каждая из них заслуживает награды не меньше. Я их всех люблю.

Я не ожидала, что стану MVP и очень благодарна девочкам. Они большие молодцы, и каждая из них заслуживает награды не меньше.

– Добавите статуэтку в личную коллекцию?

– Куда там? Ребёнку отдам. Он уже ждёт маму с медалью чемпионата мира.

«Очень жаль, что у девочек не получилось на Евробаскете»

– Следили за выступлением женской сборной России на Евробаскете?

– Естественно, следила. Переживала.



– И какое впечатление оставила игра команды?

– Мы были в этом коллективе, знали, как сильно девочки хотят побеждать и попасть на чемпионат мира. Очень жаль, что у них не получилось, чего-то не хватило.



– Со стороны судить проще. Чего конкретно не хватило команде? Эксперты в один голос заявляют, что в поражении виноват в первую очередь тренер.

– Я не хочу брать на себя такую ответственность и выступать в роли судьи. Что пошло не так – виднее тренеру. Думаю, он будет с командой разбираться. Могу сказать только одно: сожалею, что девчонки не сумели выйти в четвертьфинал.

– Вас отцепили от состава в числе последних. Не осталось обиды или какого-то чувства недосказанности?

– Конечно, мне хотелось сыграть на Евробаскете. Но, как известно, что ни делается – всё к лучшему. Сейчас я абсолютно счастлива. Могу только поблагодарить руководство команды, что дали мне шанс проявить себя.

Конечно, мне хотелось сыграть на Евробаскете. Но, как известно, что ни делается – всё к лучшему.

– Поблагодарить за то, что дали шанс стать чемпионкой мира в другой дисциплине?

– Ну, даже и не знаю (смеётся). Вроде того.



– Какие планы на ближайшее будущее?

– 22 июня мы играем отборочные матчи на чемпионат Европы 3х3. Если всё пройдёт по плану, немного отдохнём и отправимся на турнир. Он состоится уже в июле.