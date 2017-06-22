Сильный Пол. Джордж идёт по стопам Джеймса и Дюранта

Чемпионский титул – самое ценное, что может быть в карьере баскетболиста НБА, и любые персональные достижения без него кажутся не такими уж выдающимися. Эта аксиома прочно сидит в сознании и самих игроков, и болельщиков, а лига и СМИ делают всё, чтобы окружать её ещё большим ореолом абсолютной истины. Именно поэтому при всём уважении к вечному ассистентскому рекорду Джона Стоктона и двум званиям MVP Стива Нэша они всегда будут стоять на ступень ниже Коби Брайанта, у которого, кстати, всего одна такая индивидуальная награда. А таких более чем талантливых исполнителей, как Трэйси Макгрэйди, и вовсе относят к другому сословию.

По той же причине Леброн Джеймс в 2010-м, а Кевин Дюрант в прошлом году приняли решения о смене команд, которые недоброжелатели будут им припоминать и после окончания карьер. Но, несмотря на все вылившиеся на них потоки критики, Джеймс и Дюрант вряд ли жалеют о сделанном. Особенно когда разглядывают свои перстни или вспоминают, как бегал по всей лиге на закате карьеры Гэри Пэйтон и слишком поздно спохватился Карл Мэлоун.



На этом фоне намерение Пола Джорджа в расцвете сил перейти в команду, всерьёз претендующую на чемпионство, выглядит уже практически обыденно. Ведь он, как и его предшественники на этом пути, может с чистой совестью сказать, что сделал достаточно попыток с «Индианой», чтобы разувериться в возможностях организации обеспечить его достойной группой поддержки. Руководство «Пэйсерс» действительно старалось разными способами усиливать и перестраивать состав, но потолком для команды всё равно оставался финал Восточной конференции.

Намерение Пола Джорджа в расцвете сил перейти в команду, всерьёз претендующую на чемпионство, выглядит уже практически обыденно.

При этом Джордж, в отличие от Леброна и Кевина, уходит из своей альма-матер по-джентльменски. Он заранее предупредил организацию о своих планах, дав ей целый год на то, чтобы получить за себя весомую компенсацию. А «Индиана», которая наверняка не останется у разбитого корыта, как «Кливленд» (или изрядно треснувшего, как «Оклахома-Сити»), сразу же активно занялась поисками вариантов обмена. Ведь руководство отлично понимает, что чем меньше времени остаётся до 1 июля 2018 года, тем ниже становится ценность форварда на рынке. К тому же что перед самым драфтом всегда возникает больше возможностей для выгодной сделки.



Выбор вариантов значительно ограничивает само желание Джорджа играть за реального претендента на титул, отсекающее большую часть команд НБА. А среди оставшихся наиболее вероятными выглядят три кандидата.

«Кливленд»

«Кавальерс» стали одной из первый организаций, куда «Пэйсерс» обратились, когда Пол сообщил им о своём решении. Вчистую проигранный финал красноречиво говорит о необходимости перемен в Огайо, а не принесшие в итоге успеха попытки усилиться по ходу сезона лишний раз подчеркивают это. Обмен Джорджа на Кевина Лава кажется достаточно привлекательным для «Кливленда». Лав очевидно является самым слабым звеном в звёздном трио, которое некоторые разочарованные его игрой болельщики и специалисты уже понизили до дуэта. Организация уже рассматривала вариант его обмена на Кармело Энтони, а в данном случае можно будет получить исполнителя, идущего по восходящей, а не нисходящей своей карьеры.

Конечно, Тайрону Лю придётся немного поломать голову, как совместить на площадке Пола и Леброна, которые формально играют на одной позиции. Но у самого Джеймса наверняка есть своё видение решения этой проблемы, которым он с радостью поделится с наставником. «Индиана» в таком случае тоже не останется внакладе. Не блистающий сейчас Кевин, оказавшись в роли лидера команды, вполне может стать похожим на себя времён выступлений за «Миннесоту». А окружённый более сильными партнёрами способен добиться лучших результатов, чем в «Тимбервулвз».

Тайрону Лю придётся немного поломать голову, как совместить на площадке Пола и Леброна, которые формально играют на одной позиции.

Вот только самого Джорджа переход в «Кливленд» не особенно вдохновляет, о чём он уже дал понять. Возможно, форварда не радует перспектива второй-третьей скрипки при Джеймсе и Кайри Ирвинге. А быть может, в его видении будущего «Кавальерс» они уже начали катиться по наклонной.

«Бостон»

Молодые «Селтикс» явно движутся вверх и к тому же обладают куда более авторитетным тренером. И Брэд Стивенс, несомненно, как минимум одобрял прощупывание почвы для обмена Джорджа перед февральским дедлайном. Более того, настойчивый интерес к персоне Гордона Хэйворда показывает, что именно позицию лёгкого форварда наставник хотел бы усилить звёздным игроком. А вожак «Индианы» на данный момент сильнее лидера «Юты». Сам Пол пока не высказывал конкретного отношения к возможности выступать за «Бостон», но веских причин для категоричного отказа от такого варианта у него быть не должно.

Проблема заключается скорее в том, что ситуация в платёжной ведомости «Селтикс» более благоприятна для охоты за свободным агентом, чем для звёздного обмена. Кардинально перекраивать тщательно подобранный состав Дэнни Эйндж наверняка не захочет. Одного Эла Хорфорда будет слишком мало для «Пэйсерс», а вместе с третьим выбором драфта этого года или одним из будущих высоких пиков (например следующего года от «Бруклина») – уже слишком много для «Бостона». Хотя полностью исключать вероятность появления взаимовыгодной конструкции с участием третьей организации не стоит.

«Лейкерс»

Одна из двух самых титулованных команд НБА в прошлом сезоне заняла третье с конца места в регулярном чемпионате. Но оценивающего не столько настоящее, сколько перспективы, Джорджа это явно не смущает. И именно Калифорния является наиболее желанным вариантом для него самого. А сами «Лейкерс» под руководством активно взявшегося за дело Мэджика Джонсона прямо сейчас делают всё возможное, чтобы стать ещё привлекательнее.

Команда уже обладает многообещающим тренером и россыпью молодых перспективных баскетболистов. И хотя после обмена Д'Анджело Расселла в «Бруклин» их временно стало на одного меньше, предстоящий драфт это исправит. Зато вместе с молодым разыгрывающим в «Нетс» отправился и огромный контракт Тимофея Мозгова. И теперь через год, когда закончится срок действия договора переехавшего в обратном направлении Брука Лопеса, в распоряжении калифорнийцев будет достаточно средств в платёжной ведомости, чтобы дать максимальные соглашения и Джорджу, и ещё одной суперзвезде. А свободными агентами следующим летом станут Джеймс, Расселл Уэстбрук, Деандре Джордан и Демаркус Казинс. Да, за самого Пола помимо 27-го и 28-го выборов драфта-2017 придётся отдать либо Джордана Кларксона, либо Джулиуса Рэндла. Но ведь один из них, а также Брэндон Ингрэм, Ларри Нэнс, Ивица Зубац и Лонзо Бол (или другой молодой талант) никуда не денутся, а лишь станут более опытными и умелыми. А Джордж, будучи самым старшим из них, всё равно останется на два года моложе Стивена Карри и Дюранта. И даже если сейчас «Индиана» запросит за своего лидера больше, потенциал «Лейкерс» всё равно выглядит впечатляющим. А кроме того, Пол, вполне вероятно, будет примой этого коллектива.

Привлекательность обменов перед драфтом состоит в том, что их участники могут затем выбирать из всего списка молодых игроков с учётом своих потребностей, а не только из состава партнёра по сделке. Но даже если «Пэйсерс» не удастся решить вопрос с компенсацией за Джорджа сейчас, летом у заинтересованных организаций будет ещё достаточно времени договориться о взаимовыгодном варианте. И не исключено, что этот обмен повлияет на будущее всей НБА.