«У вас на груди написано кое-что». Сборная проиграла трижды кряду

В рамках прошедшего в Германии товарищеского турнира Super Cup сборная России провела три матча, потерпев в них три поражения. На этот раз соперники уже не были мальчиками для битья, как на турнирах в Санкт-Петербурге и Казани (уровень немцев несколько повысило «домашнее» судейство) – команды Германии, Сербии и Польши поочерёдно обыграли подопечных Сергея Базаревича, оставив его самого и болельщиков сборной в раздумьях. Что это было – простые недоработки в ничего не значащих встречах или серьёзные сигналы, говорящие о неготовности национальной команды к Евробаскету?

Товарищеские турниры в России показали – нашей команде есть над чем работать как на площадке, так и за её пределами. Немного насторожили слова Базаревича после поражения от израильтян – главный тренер сообщил, что атмосфера в команде уж слишком позитивная, а это, как оказалось, не всегда хорошо. Именно в этом он видел причину неудачи.

Поражения от немцев и поляков были схожими, разве что в стартовой игре с хозяевами турнира судьи и правда чуть больше благоволили Германии.

Некоторая расслабленность в действиях россиян чувствовалась и в матчах турнира в Гамбурге. Создалось впечатление, что до Евробаскета ещё минимум полгода. А ведь уже через полторы недели нашим парням предстоит провести первую встречу континентального первенства, которая станет во многом определяющей.

Поражения от немцев и поляков были схожими, разве что в стартовой игре с хозяевами турнира судьи и правда чуть больше благоволили Германии, как и отметил Базаревич. Но ведь в Стамбуле в этом плане тоже придётся несладко! Ну и отдельно стоит отметить, какое позитивное влияние на игру немцев (и разрушительное на нашу оборону) оказал Деннис Шрёдер.

Можно сколько угодно говорить, что турнир был товарищеским, а эти поражения ничего не значат, но ведь определённые проблемы с мотивацией подопечных увидел и сам главный тренер. Вот как выглядела речь Базаревича во время одного из первых тайм-аутов в поединке с Польшей: «Вышли так, побаловаться, туда-сюда побегать. Давай, ё-моё, у вас тут (на груди. – Прим. Ред.) написано кое-чего. Ни ответственных бросков, ***. Ни защиты, ***. Ничего, ***. Какую тактику здесь рисовать, если мы не хотим, ***?! Хотим или нет?!» – вопрошал Базаревич.

Заряд бодрости этот спич придал, но ненадолго – игроки продолжили действовать несобранно, что и привело к итоговому поражения от Польши, которая, к слову, выступала не в сильнейшем составе.

Не располагал всеми основными игроками и Саша Джорджевич. Днём ранее Сербия играла против россиян без Милоша Теодосича. Уже после матча стало известно: разыгрывающий не примет участия в Евробаскете. За него отдувался друг и будущий соперник по НБА – защитник «Сакраменто Кингз» Богдан Богданович. Он не показал ничего сверхъестественного, но и этого хватило сербам, чтобы победить без видимых проблем. И вновь наша команда не выглядела заряженной, игроки действовали несколько обречённо. Не совсем понятно, как с таким настроем противостоять той же Сербии уже не в товарищеском матче, а на самом ЧЕ.

Нет, конечно, всё не так ужасно и беспросветно. Но использовать арсенал по назначению пока не слишком получается. У нас есть Алексей Швед, который пока далёк от идеальных кондиций и, будем надеяться, осознает всю серьёзность ситуации уже в ближайшее время. Есть чемпион НБА Тимофей Мозгов, способный навязать борьбу под кольцом любому сопернику, но не имеющий адекватной замены. Есть неплохое движение мяча, но оно зачастую ни к чему не приводит. Игроки охотно выполняют пожелание Базаревича сделать лишний пас, но за этими передачами порой не видно мысли. Словом, нужно что-то менять. И это что-то кроется не в части баскетбольных навыков, а в психологическом состоянии команды. Нужна встряска, и затягивать с ней не нужно.

Другого мнения придерживается баскетбольный комментатор Владимир Гомельский. По его словам, всерьёз беспокоиться из-за поражений сборной на Super Cup не стоит: «Я бы не стал драматизировать и говорить, что есть проблемы с мотивацией. Базаревич экспериментирует. Ещё не все игроки достигли оптимального состояния. Это даже полезно перед началом Евробаскета. Super Cup дал определённую пищу для размышления. Время ещё есть. Швед не феерично провёл этот турнир, но он и за «Химки» не в каждом матче отжигает. Скорее всего, Алексей ещё просто не вкатился в сезон. А отсутствие игровой практики во всей второй половине сезона сказалось на уверенности Мозгова в себе. Тимофею обязательно надо почувствовать, что команда в нём нуждается. Надеюсь, это придёт. В защите-то он очень хорошо играл на этом турнире».

Разделяет мнение Гомельского и бывший главный тренер сборной Сергей Елевич. «Переживать по поводу поражений не надо, ведь сборная играет под нагрузками. Когда я был на турнирах в Санкт-Петербурге и в Казани, замечал, что команда пыталась наладить оборонительные действия, наиграть комбинации с пик-н-роллами, против двойных заслонов, и что-то уже тогда получалось. Поэтому надо просто смотреть, что будет дальше.

У нашей сборной отличный тренерский штаб. Ещё когда команда только собралась, я видел очень хорошую атмосферу, которая позволяет нам надеяться нам на благоприятный исход на Евробаскете. Меня тревожит только то, что из центровых у нас один Мозгов. Эта позиция может быть уязвимой, потому что в одиночку Тимофей не вытащит. Даже похожего центрового у нас нет. Андрей Воронцевич и Никита Курбанов всё же играют подальше от щита. Первые две игры на Евробаскете с Турцией и Сербией будут очень тяжёлыми. Хотя бы одну из них необходимо выигрывать. Если всё будет получаться, мы вправе рассчитывать на успех. Тренерскому штабу нужно создать коллектив, который будет биться на каждом сантиметре площадки. Уверен, что тогда исход будет положительным», – отметил Елевич.

Уже после матча с россиянами стало известно: Теодосич не примет участия в Евробаскете.

До старта группового этапа Евробаскета национальной команде осталось провести всего один матч – против финнов, которых в рамках подготовки к ЧЕ мы уже обыгрывали. У Базаревича и его штаба всё меньше времени, чтобы найти идеальные сочетания, которые смогут дать результат через полторы недели. Наша команда, безусловно, сильна по именам, и в квалификации членов сборной сомневаться не приходится. До начала чемпионата Европы остаётся ответить на единственный и, пожалуй, самый главный вопрос: «Хотим или нет?».