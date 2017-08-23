Беги, Кайри, беги. «Кливленд» выбросил белый флаг

С того момента, как стало известно о желании Кайри Ирвинга сменить команду, его судьба, а также, как следствие, будущее «Кливленда» стали главными интригами лета в НБА. «Кавальерс» традиционно для таких ситуаций оказались в незавидном положении, поскольку выгодно обменять игрока, открыто заявившего о желании уйти, крайне тяжело. Ещё более осложнял положение хаос в руководстве организации, результатом которого стало назначение на пост генерального менеджера неопытного и неавторитетного Коби Олтмэна. В результате в состоявшейся сделке из трёх её основных участников без труда можно выделить одного очевидно проигравшего.

«Кливленд»

Даже с учётом всех объективных неблагоприятных факторов в Огайо выбрали, пожалуй, один из худших возможных вариантов. Дело даже не в том, достаточную ли компенсацию получил «Кливленд». Просто «Кавальерс» сознательно пошли на усиление главного конкурента в Восточной конференции, а такой шаг нельзя оправдать ничем. Это равносильно покупке скатерти, чтобы будущим летом постелить её Леброну Джеймсу на дорожку до аэропорта, и заказу к трапу самолёта оркестра с «Прощанием славянки». Если кто-то ещё сомневался в планах Короля, то теперь уже вряд ли представляет его будущее в родном штате.

«Кавальерс» сознательно пошли на усиление главного конкурента в Восточной конференции, а такой шаг нельзя оправдать ничем.

К тому же обмен слишком неравноценный. «Кливленд» ослабил одну из ключевых позиций в составе, не усилив другие. Излишне объяснять, что Ирвинг сейчас сильнее Айзеи Томаса, и вряд ли это изменится, поскольку первый моложе. Очного соперничества в минувшем плей-офф у них по большому счёту не получилось из-за травмы Томаса. Но достаточно вспомнить, что Ирвинг побеждал в финале «Голден Стэйт». А противостояние Айзеи с Рэджоном Рондо привело к тому, что после двух домашних матчей «Бостон» уступал 0-2. И скорее всего, проиграл бы серию, если бы не травма разыгрывающего «Чикаго». К тому же через год Томас станет неограниченно свободным агентом в поисках максимального контракта, освободив при этом всего $ 6 млн в платёжной ведомости.



Договор Джея Краудера (ещё три года за $ 22 млн) очень выгоден для организации. Но и его считать усилением нельзя, поскольку он выступает на одной позиции с Джеймсом. Конечно, Тайрон Лю найдёт варианты их совместного использования, но оно не будет максимально эффективным для Краудера, который перерос уровень резервиста даже команды, претендующей на титул. А если рассматривать Джея в контексте ухода Леброна, то это уже разговор о команде, потолком которой будет второй раунд плей-офф.

Болельщикам из Огайо остаётся уповать на безудержный прогресс Анте Жижича и полный провал «Бруклина» в регулярном чемпионате, который преобразует полученный выбор на драфте в будущую суперзвезду. Но всё это лишь ложка мёда в цистерне дёгтя.

Небольшой подвох заключается только в том, что раньше наставник «Бостона» никогда не работал с суперзвёздами.

«Бостон»

Для «Селтикс» в этом обмене трудно найти минусы, но многие эксперты, конечно, назовут таковыми проблемы с распределением ролей в атаке между Ирвингом и Гордоном Хэйвордом, который играет совсем в ином стиле, чем Джеймс. В ответ на это можно предложить посмотреть любой матч «Уорриорз» в плей-офф, чтобы убедиться, что можно найти возможность успешно совмещать на площадке даже Кевина Дюранта со Стивеном Карри. Вопрос состоит только в тренерской квалификации. Но, кроме Стива Керра и Грега Поповича, в лиге сейчас не найти более компетентного специалиста, чем Брэд Стивенс. Небольшой подвох заключается только в том, что раньше наставник «Бостона» никогда не работал с суперзвёздами (Томаса таким он сделал сам), а теперь в его распоряжении окажутся сразу две таких. Причем придётся считаться ещё и с амбициями Кайри.

Уход Краудера можно не считать потерей вообще, поскольку после подписания Хэйворда от него и так хотели избвиться, и «Кливленд» в этом отношении фактически преподнёс подарок. Жижич вряд ли получал бы много игрового времени на фоне насыщенности передней линии «Бостона», а выборы драфта Дэнни Эйндж затем и собирал, чтобы использовать в таких случаях. И сейчас ему уже явно не нужны перспективные новички.

Ирвинг

Кайри получил то, что хотел, в полной мере. Он ушёл в команду из мегаполиса с богатой историей, которая с большой вероятностью на несколько лет сменит «Кавальерс» в роли финалиста от Востока. И скорее всего, будет там первой скрипкой, поскольку Хэйворд наверняка согласится уступить ему эту роль ради общих побед. Так что теперь всё зависит от самого Ирвинга. Остаётся лишь избегать травм и следовать указаниям Стивенса.