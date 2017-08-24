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Как в соцсетях отреагировали на обмен Кайри Ирвинга в «Бостон Селтикс»
Текст: Олег Толокевич

«Больше никаких титулов для Кайри». Реакция соцсетей на обмен Ирвинга

Провидец Брэдли, разочарованный Кармело и непонимающий Джей Ар Смит – кто и как реагировал на главный обмен межсезонья.
24 августа 2017, четверг. 18:15 Баскетбол

Коби Брайант имел все шансы стать главным героем минувшего дня, но 39-й день рождения Чёрной Мамбы затмил его главный последователь Кайри Ирвинг. Руководство «Кливленда» наконец-то подыскало новую команду для уставшего от Леброна Джеймса звёздного защитника. Теперь Дядюшка Дрю будет выступать за обновлённый «Бостон» вместе с Гордоном Хэйвордом. А вот главный герой «Селтикс» последних лет Айзея Томас без угрызений совести был отправлен в Огайо вместе с Джеем Краудером, Анте Жижичем и ценным пиком следующего драфта. Ранее мы оценили плюсы и минусы для каждой из сторон сделки. Теперь предлагаем ознакомиться с реакцией социальных сетей на, пожалуй, главный обмен этого лета.

Редакция SLAM Online удивилась такому развитию событий. Их реакцию идеально передала следующая гифка:

Ещё больше удивления было в офисе разработчиков баскетбольного симулятора NBA 2K, которым теперь придётся перерисовывать обложку новой игры.

Обозреватель ESPN Мина Кимес всё ещё пытается понять, кто выиграл, а кто проиграл от перехода Кайри в «Селтикс».

Известный журналист Брайан Уиндхорст занят более важными делами и не собирается анализировать громкий обмен. «Я нахожусь в Риме. Сейчас 1:30 утра. Моя жена подумывает над разводом. Я оставляю анализ сделки с участием «Кливленда» и «Бостона» своим способным коллегам. Доброй ночи».

А вот форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Мэтт Барнс уже во всём разобрался. «Думаю, от этого обмена выиграли обе команды. У «Бостона» теперь есть Ирвинг, Хэйворд, Браун и молодой парень из «Дьюка», который, по моему мнению, может стать звездой. «Кливленд» получил Айзею Томаса, который избавился от давления, и Джея Краудера – отличного «третьего номера». Но пойдёт ли теперь Дуэйн Уэйд в «Кавальерс»? Что вы думаете по этому поводу?»

Ребята из Cycle переделали постер комедийной мелодрамы 2006 года «Развод по-американски». Винса Вона и Дженнифер Энистон заменили Джеймс и Ирвинг.

Джей Ар Смит на первой тренировке «Кавс»: «Эй, Леброн, когда Кайри стал левшой?»

Леброн: «Это Айзея Томас, бро».

Обмен Пола Джорджа. Есть.

Обмен Джимми Батлера. Есть.

Обмен Криса Пола. Есть.

Обмен Кайри Ирвинга. Есть.

Кармело Энтони в ловушке.

Кайри с Гордоном Хэйвордом, когда тот не бежит совершать блок-шоты и не завершает атаки, как Леброн:

Для некоторых болельщиков обмен Ирвинга стал ещё одним поводом поиздеваться над и так несчастными фанатами «Нью-Йорка». «Что болельщики «Никс» собираются делать со всеми этими отфотошопленными изображениями Кайри?»

Кто-то предсказывает, что Ирвинг больше не сумеет завоевать ни одного чемпионства.

Близкий друг Айзеи Томаса Эйвери Брэдли опубликовал видео, где он ещё в форме «Бостона» говорит: «Я знал, что это случится».

Майкл Ли из The Vertical поделился старой фотографией, на которой Томас и Кевин Лав запечатлены, ещё будучи школьниками. Кстати, Кевин был первым из игроков, кто поздравил Томаса с переходом в «Кливленд».

Болельщики «Кавальерс» начали сжигать майки Ирвинга уже в конце июля. Но некоторые из них с пониманием отнеслись к желанию разыгрывающего перейти в другой клуб. Например, Тони Хартман предлагает просто поблагодарить Кайри за шесть лет, проведённых в составе их любимого клуба.

Инициативу Тони поддержал и Леброн Джеймс, заявивший, что Ирвинг заслуживает только уважения.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Бостон Селтикс Кливленд Кавальерс Кайри Ирвинг
Новости. Баскетбол
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