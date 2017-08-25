Антипов: «Локо» – краснодарский аналог «Голден Стэйт»

В игре УНИКСа в прошлом сезоне сложно было разглядеть светлые пятна. Команда захлебнулась в ритме Евролиги, параллельно потеряв контроль над ситуацией и в Единой лиге ВТБ. Форвард Павел Антипов при этом сумел показать свой уровень, уверенно заменив вечно травмированного грека Костаса Каймакоглу.



Однако летом 25-летний Антипов покинул родной город и отправился в «Локомотив», который, несмотря на потерю ряда ключевых исполнителей, смог укрепиться новичками. Теперь «Локо» с оптимизмом смотрит в новый сезон.

– Как проходит подготовка к новому сезону?

– В Краснодаре мы собрались, но не тренировались. Начнём, может быть, немного позже остальных команд. А после вылет в Сербию, где уже приступим к полноценной работе.



Также в Краснодаре у нас состоялось большое собрание со штабом команды. Тренер рассказал о планах подготовки, видении и принципах. Вообще, это была очень интересная речь, но не хотелось бы выносить её нюансы за пределы коллектива.



Цели перед нами поставлены амбициозные. Все понимают, что сезон будет непростой, но очень интересный. Мне нравится этот настрой, и с нетерпением жду, когда начнём играть.



– Команда летит в Сербию. Тренер решил поехать поближе к дому?

– Там очень хорошая обстановка. Мы будем в горах. Тренироваться на высоте всегда непросто, но зато легко, после того как спустишься.



– Летом вы сменили УНИКС на «Локомотив». Как вы принимали решение уехать из родной Казани? Чем руководствовались?

– Решение было принято довольно быстро. В УНИКСе не было тренера. Существовала какая-то неопределённость. В «Локомотиве» же тренер с именем, который ещё и сам играл на очень высоком уровне. Считаю, Саша Обрадович поможет моему развитию.

В УНИКСе не было тренера. Существовала какая-то неопределённость. В «Локомотиве» же тренер с именем, который ещё и сам играл на очень высоком уровне.

– Материальная сторона контракта имела значение?

– Сразу скажу: задачи получить более выгодное предложение с точки зрения финансов не было. Не имел ничего против УНИКСа, но большое желание двигаться дальше предопределило решение. Остаться в Казани было бы большим риском. Тренер появился там намного позже. Считаю, что принял правильное решение.

– Новый тренер УНИКСа Димитрис Прифтис зарекомендовал себя отличным тактиком. Вероятно, он бы рассчитывал на вас, останься вы дома.

– Знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Жалеть мне не приходится. Я приятно удивлён «Локо». Именно организацией. Здесь позитивная атмосфера. Когда попадаешь сюда, сразу понимаешь, что этот клуб высокого уровня. Каждый на своём месте, всё работает как часы.



– Как вы охарактеризуете прошлый сезон?

– Очень тяжёлый. Такого сезона у меня не было раньше. Играя в Евролиге, мы поняли, что чартеры – большое преимущество. У нас не было такой возможности, к сожалению. Да и регулярные рейсы с пересадками в Стамбуле и в Москве всегда выматывали. Казань – самая удалённая точка Евролиги, и путешествовали мы прилично. Может быть, не всем заметно это напряжение, но на играх оно сказывается однозначно.



– Как клуб решал вопросы с перенапряжением игроков?

– Тренерскому штабу приходилось применять экстренные меры. Варьировались нагрузки, нас старались держать в тонусе.



– Случались ли проблемы в раздевалке из-за большого количества поражений в сезоне?

– Ни разу. Атмосфера была очень позитивной. Я удивился, насколько иностранцы и российские ребята были едины. Этому способствовала коммуникабельность Антона Понкрашова, он делал для этого многое. Летом, перед началом сезона, мы даже собирались вместе, чтобы провести свободное время. Ходили ужинать, смотрели Олимпиаду.

– Вы довольны той ролью, которую вам отвели?

– Я знал, на что иду. После травмы Костаса Каймакоглу мне выдался шанс, которым старался правильно распорядиться.



– А минимальная ответственность в нападении?

– Мы придерживались тактики высоких пик-н-роллов, когда центровой ставит заслон Лэнгфорду или Колому. Я же по этой схеме занимал место в стороне и ждал скидки. Плюс много играли изоляций для Лэнгфорда – такая же история. Немного напрягало, конечно, – только бросать. Но слава богу, есть бросок.

– Летом из «Енисея» в родную Казань перешёл Владислав Трушкин. Снова в команде один местный. Можете дать ему совет, чего ждать от организации?

– Советовать ему не стану. Он сам разберётся. Пожелаю удачи. Играть дома – это очень здорово. На наши матчи приходило много друзей, всегда приятно было их видеть. Теперь Влад сможет видеть своих близких чаще.



Что касается игры, то всё будет зависеть от мыслей тренера. Но раз они его подписали, значит видят в составе и в схемах.



– В УНИКСе каждый год играет по одному местному. Может о команде задуматься?

– По одному – это ещё повезло. На самом деле, не так много казанских баскетболистов играет в Единой лиге ВТБ. Но если кто-то захочет реализовать такую идею, будет круто. Болельщиков, уверен, прибавится.



– Лето выдалось жарким в плане трансферов. Какой переход в Единой лиге ВТБ вас удивил?

– Внимательно следил за тем, куда уйдут парни из «Зенита». Они не вышли в Евролигу, но провели очень качественный сезон, но почему-то последовали большие изменения. Видимо, что-то внутри. Очень интересными для меня были переход Марковича в «Химки» и Родригеса в ЦСКА. Ну и свершившийся переезд Милоша Теодосича очень интересный. Буду особенно следить за «Клипперс».

Очень интересными для меня были переход Марковича в «Химки» и Родригеса в ЦСКА.

– Как считаете, получится у него там стать звездой такого же уровня, какой он был в Европе?

– Не буду прогнозировать. Всё-таки стили в НБА и Европе разные. Там есть такие быстрые ребята, как Уэстбрук, против которых очень сложно играть. Теодосич не такой атлетичный, как они. Хотя его интеллект и понимание игры точно не дадут ему затеряться.



– Переходя в «Локомотив», советовались с кем-то из знакомых, играющих там?

– Нет, ни с кем. Да и зачем? Я найду общий язык со всеми. Главное – тренер, его видение и стиль игры. А к остальному можно приспособиться.



– Этим летом «Локомотив» и «Химки» практически поменялись игроками. Андрей Зубков перебрался из Краснодара в Подмосковье, а по обратному маршруту проследовал Станислав Ильницкий. Оба баскетболиста до этого не выступали за другие команды. Это вас удивило?

– Насколько я понял, Андрей принял решение о переходе до того, как перешёл Стас. Оба баскетболиста хотят развиваться и двигаться дальше. В этом нет ничего удивительного.

– Расскажите, как Саша Обрадович планирует вас использовать? С Ильницким вы конкуренты за позицию?

– Пока до конца непонятно, где именно я буду играть. Возможно, со Стасом мы будем выходить вместе. В любом случае мы партнёры, а не конкуренты. У нас вообще собралось много талантливых снайперов, заряженных на быстрый баскетбол. Будет интересно в него играть.

– Это краснодарский аналог «Голден Стэйт»?

– Ну, типа того, да (смеётся).



– Кевин Джонс не захотел возвращаться в Краснодар и попросил руководство расторгнуть с ним контракт. Понимаете его решение?

– Если он уехал из Краснодара, то что бы он сделал, играя, например, в Перми? Не могу понять.



– Сборная России готовится к Евробаскету. Следите за матчами?

– Да, смотрел несколько игр по телевизору. После проигрыша нескольких матчей почему-то все вокруг немного запаниковали и начали кидать в команду камнями. Считаю, что стоит дождаться чемпионата Европы и по его итогам делать выводы.

После проигрыша сборной нескольких матчей почему-то все вокруг немного запаниковали и начали кидать в команду камнями.

– Как вам игра команды?

– Может быть, команда ещё не в лучшей тактической форме. В сборной есть звёзды, но их должно быть больше. В клубах же многие из россиян выполняют лишь роли. По-настоящему лидерами своих команд в Единой лиге являются лишь пара россиян.



– Выше четвёртого места в группе занять с такой игрой по силам?

– Там на все команды будет повышенное давление. От каждой будут ждать чего-то. А всё решается в одном матче. Всё может произойти.

– Какие цели ставите перед собой в следующем сезоне?

– Просто хочу прогрессировать. Развивать свои слабые стороны. Например, при игре под кольцом. Очень хочется сделать шаг и перейти на более высокий уровень. Хочется побеждать, завоёвывать трофеи. У нас собралась приличная банда, почему бы не побиться за Кубок Европы и не вернуться в Евролигу?