Красота дня. Кайла Томас – главная победа Айзеи Томаса

За два с половиной года в составе «Бостон Селтикс» Айзея Томас стал лидером команды и символом возрождения знаменитого клуба. Но этим летом именно Томас на собственной шкуре испытал знаменитый деловой подход бесчувственных генеральных менеджеров сильнейшей баскетбольной лиги мира. Главного героя последних сезонов Дэнни Эйндж обменял на недовольного Леброном Джеймсом Кайри Ирвинга. Вместе с Айзеей в штат Огайо отправилась вся его семья, включая супругу Кайлу, с которой мы и предлагаем познакомиться.

Как и Айзея, Кайла родом из города Такома, штат Вашингтон. Девушка родилась в семье Деборы Энн и Теодора Уильяма Уоллеса, который служил в американской армии.

Томас и Кайла начали встречаться, ещё будучи школьниками. Стоит отметить, что они посещали одно учебное заведение.

Будущий звёздный разыгрывающий НБА выступал за баскетбольную команду школы, а его девушка была в группе поддержке.

После завершения учёбы Айзея отправился в Вашингтонский университет, а Уоллес – в Центральный вашингтонский университет.

В отличии от Томаса, который отучился в университете три года, Кайла сумела его закончить, получив специальность учителя.

Айзея обручился со своей девушкой в 2014 году. У пары есть общий сын Джейден. Кроме того, они воспитывают мальчика Джеймса, который остался с Томасом после прежних отношений.

Джейден и Джеймс уже начали заниматься в баскетбольной секции. Обычно на тренировки их водит мама.

Кайла и Айзея поженились в августе 2016 года в Сиэтле. На свадьбе было много игроков НБА, а также самый популярный американский боксёр Флойд Мейвезер-младший.

В одном из интервью Кайла призналась, что она с супругом старается не пропускать ни одного боя Мейвезера.

После свадьбы Айзея заявил, что теперь он добился в жизни всего, чего хотел. Но всё же у звёздного защитника остались ещё значимые цели. Взять хотя бы чемпионский титул или максимальный контракт.