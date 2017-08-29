Не ЦСКА единым. У кого из клубов самая успешная молодёжка?

Сама тема за последние годы стала настолько избитой, что вдаваться в её анализ означало бы с силой давить на шишку, которую только что получил. Да и вдобавок обязательно всплывёт тема про лимит на легионеров, тоже порядком набившая оскомину. Понятно, от некогда мощной советской системы подготовки тренеров и игроков осталось немногое. Экономические и политические изменения в стране не могли пройти мимо спорта в целом и баскетбола в частности.

Кто-то ругает РФБ за то, что она не борется за права наших игроков, которых повсеместно «притесняют» в клубах. Кто-то жалуется на некачественную работу баскетбольных систем отечественных команд. Мол, легче купить в состав американца, чем воспитать своего. Правда, как и всегда в таких случаях, где-то посредине.

Вспомним команды, которым удалось довести целые поколения своих молодых игроков до серьёзного уровня. Поехали!

Армейская молодёжная система – один из самых надёжных поставщиков талантов в отечественном баскетболе.

ЦСКА

Армейская молодёжная система – один из самых надёжных поставщиков талантов в отечественном баскетболе. В начале 2000-х к основе уже подключали юных Егора Вяльцева, Валерия Лиходея и Никиту Курбанова. Последние двое в итоге стали чемпионами Европы среди игроков не старше 20 лет в 2005 году в Чехове.

В той «золотой» молодёжке, к слову, был и Евгений Колесников, также побывавший в ДЮБЛе ЦСКА. Если внимательно изучить состав юниорской дружины красно-синих в сезоне-2003/04 помимо вышеназванных Курбанова, Лиходея и Колесникова, можно обнаружить в нём Анатолия Каширова и Василия Заворуева. А также чемпиона Европы 2007 года Никиту Шабалкина.

Впоследствии поток воспитанников, добравшихся до самого высокого уровня, начал сокращаться. Следующий всплеск продуктивности молодёжного проекта «армейцев» – поколение Алексея Шведа. В сезоне-2005/06 вместе с нынешней суперзвездой «Химок» на паркете зажигали Дмитрий Головин, Иван Нелюбов и Константин Бабынин.

«Химки»

К слову, второй после ЦСКА российский клуб Евролиги сезона-2017/18 не может похвастать большим числом заигравших на серьёзном уровне воспитанников. Исключением из правил стало трио Вячеслав Зайцев – Руслан Патеев – Станислав Ильницкий.

Познать вкус сильнейшего клубного турнира Старого Света под знамёнами родной команды удастся только Зайцеву – своей уверенной игрой в минувшем сезоне защитник заслужил продление контракта. Ильницкий отправился в Краснодар в результате своеобразного «обмена» с «Локо», а Патеев немного пропал с радаров, выступая за второй состав клуба.

Баскетбольная академия жёлто-синих позволяет содержать дублирующую команду «Химки-Подмосковье», выступающую в Суперлиге-1.

«Триумф»

Самобытная подмосковная команда канула в лету три года назад, но её воспитанники до сих пор на виду в Единой лиге ВТБ. Не имея большого бюджета, клуб изначально выбрал курс на развитие своих перспективных молодых игроков. Именно «Триумф» помог стать Василию Карасёву тренером топ-уровня, определив его фирменный стиль.

Здесь же профессиональными баскетболистами стали Иван Лазарев (победитель Евролиги и Единой лиги ВТБ в составе ЦСКА), Евгений Валиев (участник Евробаскета-2013, бронзовый призер Единой лиги ВТБ в составе «Зенита») и, конечно, один из самых талантливых российских баскетболистов прямо сейчас – Сергей Карасёв (выступал в НБА, бронзовый призёр Олимпиады 2012 года).

Говоря о «Триумфе», нельзя не сказать, что именно из молодёжки подмосковной команды к основе начали подпускать Михаила Кулагина – одного из будущих «икс-факторов» национальной сборной на континентальном первенстве.

«Локомотив-Кубань»

Краснодарский клуб может похвастаться самой молодой плеядой успешных воспитанников. В нынешнее межсезонье «Локо» покинул Андрей Зубков – последний доморощенный игрок из золотого поколения «железнодорожников». Бок о бок с экс-капитаном через горнило молодёжного проекта прошли Максим Колюшкин, Максим Григорьев, Артём Комиссаров и Павел Коробков.

Все они закрепились на самом серьёзном уровне. Колюшкин до последнего сохранял шансы поехать на Евробаскет-2017, но был отцеплен от состава и подписал контракт с «Нижним Новгородом», где воссоединится с Григорьевым. Комиссаров защищал цвета «Красного Октября» и «Зенита», растворился в Суперлиге, но вернулся в Лигу ВТБ, подписав контракт с «Енисеем». Коробков получил возможность продолжить выступления в лучшем клубе страны – ЦСКА продлил с ним контракт, предъявив «особые требования» к физическому состоянию центрового.

В сезоне-2015/16 президент «Локо» Андрей Ведищев объявил о запуске проекта первого в стране детского баскетбольного центра, ориентированного на обучение уроженцев Краснодарского края. Так что именно от «железнодорожников» стоит ждать новых «поставок» талантливой молодёжи для сборной.

Говоря о «Триумфе», нельзя не сказать, что именно из молодёжки подмосковной команды к основе начали подпускать Михаила Кулагина.

«Автодор»

Через руки Владимира Родионова прошёл не один десяток талантливых игроков, оставивших след в истории отечественного баскетбола. Но самым успешным «выпуском» «Автодора» остаётся поколение Виктора Хряпы и Сергея Мони. Ныне ветераны ЦСКА и «Химок» соответственно тогда выступали вместе с Денисом Хлопониным, Олегом Фокиным и Андреем Ивановым.

Помимо Хряпы и Мони, выступавших в НБА в середине 00-х, в сильнейшей баскетбольной лиге мира мог выступать ещё один выходец из «Автодора» – белорус Владимир Веремеенко. На драфте-2006 «Вашингтон Уизардс» выбрал его под 48-м номером. Правда, в отличие от Хряпы и Мони, Вермеенко за океаном так ни в одном матче и не сыграл.