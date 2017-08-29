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Текст: Марат Арасланов
Фото: РИА Новости

Не ЦСКА единым. У кого из клубов самая успешная молодёжка?

В преддверии старта Евробаскета вспоминаем самые успешные молодёжные клубные проекты российского баскетбола.
29 августа 2017, вторник. 23:15 Баскетбол

Сама тема за последние годы стала настолько избитой, что вдаваться в её анализ означало бы с силой давить на шишку, которую только что получил. Да и вдобавок обязательно всплывёт тема про лимит на легионеров, тоже порядком набившая оскомину. Понятно, от некогда мощной советской системы подготовки тренеров и игроков осталось немногое. Экономические и политические изменения в стране не могли пройти мимо спорта в целом и баскетбола в частности.

Кто-то ругает РФБ за то, что она не борется за права наших игроков, которых повсеместно «притесняют» в клубах. Кто-то жалуется на некачественную работу баскетбольных систем отечественных команд. Мол, легче купить в состав американца, чем воспитать своего. Правда, как и всегда в таких случаях, где-то посредине.

Вспомним команды, которым удалось довести целые поколения своих молодых игроков до серьёзного уровня. Поехали!

Армейская молодёжная система – один из самых надёжных поставщиков талантов в отечественном баскетболе.

ЦСКА

Армейская молодёжная система – один из самых надёжных поставщиков талантов в отечественном баскетболе. В начале 2000-х к основе уже подключали юных Егора Вяльцева, Валерия Лиходея и Никиту Курбанова. Последние двое в итоге стали чемпионами Европы среди игроков не старше 20 лет в 2005 году в Чехове.

В той «золотой» молодёжке, к слову, был и Евгений Колесников, также побывавший в ДЮБЛе ЦСКА. Если внимательно изучить состав юниорской дружины красно-синих в сезоне-2003/04 помимо вышеназванных Курбанова, Лиходея и Колесникова, можно обнаружить в нём Анатолия Каширова и Василия Заворуева. А также чемпиона Европы 2007 года Никиту Шабалкина.

Впоследствии поток воспитанников, добравшихся до самого высокого уровня, начал сокращаться. Следующий всплеск продуктивности молодёжного проекта «армейцев» – поколение Алексея Шведа. В сезоне-2005/06 вместе с нынешней суперзвездой «Химок» на паркете зажигали Дмитрий Головин, Иван Нелюбов и Константин Бабынин.

«Химки»

К слову, второй после ЦСКА российский клуб Евролиги сезона-2017/18 не может похвастать большим числом заигравших на серьёзном уровне воспитанников. Исключением из правил стало трио Вячеслав ЗайцевРуслан ПатеевСтанислав Ильницкий.

Познать вкус сильнейшего клубного турнира Старого Света под знамёнами родной команды удастся только Зайцеву – своей уверенной игрой в минувшем сезоне защитник заслужил продление контракта. Ильницкий отправился в Краснодар в результате своеобразного «обмена» с «Локо», а Патеев немного пропал с радаров, выступая за второй состав клуба.

Баскетбольная академия жёлто-синих позволяет содержать дублирующую команду «Химки-Подмосковье», выступающую в Суперлиге-1.

«Триумф»

Самобытная подмосковная команда канула в лету три года назад, но её воспитанники до сих пор на виду в Единой лиге ВТБ. Не имея большого бюджета, клуб изначально выбрал курс на развитие своих перспективных молодых игроков. Именно «Триумф» помог стать Василию Карасёву тренером топ-уровня, определив его фирменный стиль.

Здесь же профессиональными баскетболистами стали Иван Лазарев (победитель Евролиги и Единой лиги ВТБ в составе ЦСКА), Евгений Валиев (участник Евробаскета-2013, бронзовый призер Единой лиги ВТБ в составе «Зенита») и, конечно, один из самых талантливых российских баскетболистов прямо сейчас – Сергей Карасёв (выступал в НБА, бронзовый призёр Олимпиады 2012 года).

Говоря о «Триумфе», нельзя не сказать, что именно из молодёжки подмосковной команды к основе начали подпускать Михаила Кулагина – одного из будущих «икс-факторов» национальной сборной на континентальном первенстве.

«Локомотив-Кубань»

Краснодарский клуб может похвастаться самой молодой плеядой успешных воспитанников. В нынешнее межсезонье «Локо» покинул Андрей Зубков – последний доморощенный игрок из золотого поколения «железнодорожников». Бок о бок с экс-капитаном через горнило молодёжного проекта прошли Максим Колюшкин, Максим Григорьев, Артём Комиссаров и Павел Коробков.

Все они закрепились на самом серьёзном уровне. Колюшкин до последнего сохранял шансы поехать на Евробаскет-2017, но был отцеплен от состава и подписал контракт с «Нижним Новгородом», где воссоединится с Григорьевым. Комиссаров защищал цвета «Красного Октября» и «Зенита», растворился в Суперлиге, но вернулся в Лигу ВТБ, подписав контракт с «Енисеем». Коробков получил возможность продолжить выступления в лучшем клубе страны – ЦСКА продлил с ним контракт, предъявив «особые требования» к физическому состоянию центрового.

В сезоне-2015/16 президент «Локо» Андрей Ведищев объявил о запуске проекта первого в стране детского баскетбольного центра, ориентированного на обучение уроженцев Краснодарского края. Так что именно от «железнодорожников» стоит ждать новых «поставок» талантливой молодёжи для сборной.

Говоря о «Триумфе», нельзя не сказать, что именно из молодёжки подмосковной команды к основе начали подпускать Михаила Кулагина.

«Автодор»

Через руки Владимира Родионова прошёл не один десяток талантливых игроков, оставивших след в истории отечественного баскетбола. Но самым успешным «выпуском» «Автодора» остаётся поколение Виктора Хряпы и Сергея Мони. Ныне ветераны ЦСКА и «Химок» соответственно тогда выступали вместе с Денисом Хлопониным, Олегом Фокиным и Андреем Ивановым.

Помимо Хряпы и Мони, выступавших в НБА в середине 00-х, в сильнейшей баскетбольной лиге мира мог выступать ещё один выходец из «Автодора» – белорус Владимир Веремеенко. На драфте-2006 «Вашингтон Уизардс» выбрал его под 48-м номером. Правда, в отличие от Хряпы и Мони, Вермеенко за океаном так ни в одном матче и не сыграл.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
БК Химки ПБК Локомотив-Кубань ПБК ЦСКА БК Автодор Единая лига ВТБ
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