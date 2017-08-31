«Получил технический, на меня напали фанаты». Сборная России прибыла на ЧЕ

Стамбул. Турция. Столица баскетбольной Европы этого года. В мае здесь прошёл «Финал четырёх» Евролиги, а спустя три месяца стартует чемпионат Европы. Групповой этап Евробаскета — 2017 пройдёт в четырёх странах – Израиле, Финляндии, Румынии и Турции. Сборная России сыграет на берегу Босфора. Турция выбрала Россию страной-партнёром. Мы автоматически попали к ним в группу и сыграем первый матч против хозяев площадки. Также в нашей группе Сербия, Латвия, Бельгия и Великобритания.
Стамбул окончательно заболел баскетболом в этом году. Впервые в истории Евролиги один город делегировал в турнир сразу четыре команды. И в один год здесь проходит и «Финал четырёх», и мужской чемпионат Европы. Арена действующего чемпиона Евролиги «Фенербахче» принимает групповой этап. О первой победе в главном клубном турнире на «Улкер Арене» уже ничего не напоминает. Только в магазине атрибутики на первом этаже весь ассортимент — с надписью «чемпионы».
Арена полностью переоборудована под встречи национальных сборных. Хотя за день до старта чемпионата рабочие продолжают наклеивать баннеры, оборудовать медиа-центр и входы для болельщиков.
Найти вход на арену – отдельный квест. По периметру стадион огорожен железным забором с надписью «Polis». Вопросы безопасности решают 15 машин полицейских вокруг зала. Автобус каждой команды передвигается по городу от отеля, где живут все команды, до арены в сопровождении двух машин с мигалками. В окрестностях арены не найти указателей, куда идти, или рекламных баннеров Евробаскета. Вокруг — национальные флаги, портреты действующего лидера страны.
Ежегодно 30 августа в Турции отмечается большой государственный праздник – День победы (в честь победы над греческими оккупантами и в память о погибших в битве при Думлупынаре, которой была завершена война за независимость Турции). Интерес к Евробаскету тут только для тех, кто уже в теме. Размеры пресс-центра словно подтверждает это. Комната без отдельного входа, попасть сюда в среду можно было только через вход для команд. Десяток столов, за которыми разом могут уместиться максимум человек 30. Но организаторы развеяли опасения – часть пресс-центра ещё закрыта, там продолжают оборудовать рабочие места. Обещают аншлаги, на матчах Турции уж точно.
Официальная вместимость арены – 10 850 зрителей. 1 сентября сборная Турции открывает турнир матчем с Россией. И в кассах билетов на первую игру хозяев не осталось. В этот же день большой религиозный праздник – Курбан-байрам, праздник жертвоприношения. Поэтому загоны с баранами прямо на городских улицах никого не удивляют.
Базаревич: У нас если не самая сильная группа, то вторая по силам. Турки дома – это серьёзный вариант, и неважно, кто за них играет
Сборная России прилетела в Стамбул 30 августа — за два дня до первого официального матча. По прилёте все команды проходят ряд стандартных официальных мероприятий ФИБА, таких как фотосессии и ТВ-интервью для сайта Евробаскета.
Игроки, конечно, торопятся познакомиться с площадкой, почувствовать паркет. Каждой команде на это выделено по полтора часа. Первыми корт опробовала сборная Бельгии. Последней в среду на «Улкер Арене» тренировалась сборная России с 21:20 до 22:50. Самый большой ажиотаж среди СМИ, не считая турецкой сборной, вызвала тренировка фаворита группы D – Сербии. Команда Саши Джорджевича приехала на Евробаскет без главного волшебника Европы – Милоша Теодосича. Экс-баскетболист ЦСКА получил травму. После основной части тренировки ещё одна звезда сербской команды и новичок «Сакроменто Кингз» Богдан Богданович устроил дуэль с партнёром по команде — Владимиром Штимацем. За ней наблюдали все местные волонтёры в ожидании фото с Богданом или хотя бы его автографа. Для него это родная арена – три сезона серб защищал цвета «Фенербахче» и в прошлом сезоне стал чемпионом Евролиги в составе стамбульского клуба.
Тренировка нашей сборной была закрыта для прессы, кроме последних регламентированных 10 минут. Хорошее расположение духа, немного предстартового волнения, но никакой паники.
«Всё отлично. Посмотрели видео, провели первую тренировку. На арене всё удобно, отличный паркет. Мне всё нравится. Позитивный настрой. Завтра ещё один день, и начинаем играть. Волнения нет. Хочется скорее начать. Хорошо, что приехали пораньше – будет время адаптироваться, провести пару тренировок в игровом зале. Все ребята ждут начала чемпионата. Все соперники сильны. Выделить можно сербов — в последние годы они всегда играют в решающих стадиях турниров. Конечно, хозяев – сборную Турции. У нас первый матч с ними, и будет полный зал болельщиков. Все прекрасно знают, как они умеют болеть. Тяжело будет против каждой команды. Будем биться в каждом матче», – сказал лидер нашей команды Алексей Швед.
Официальная вместимость арены – 10 850 зрителей. 1 сентября сборная Турции открывает турнир матчем с Россией
После основной части тренировки сборники разделились по группам и устроили мини-дуэли. Тимофей Мозгов — против Михаила Кулагина, с условием атаки исключительно из-за дуги. Евгений Бабурин — против помощника тренера Сергея Быкова.
«Чувствуется, что игроки в предвкушении, ждут большого события. Отличная арена. Многие здесь играли, и я в том числе. У меня здесь был тёплый приём, я получил технический фол и был атакован несколькими болельщиками. Мы понимаем, каково здесь будет играть со сборной Турции», – отметил главный тренер сборной Сергей Базаревич.
– Что скажете про соперников по группе?
– У нас если не самая сильная группа, то вторая по силам. Турки дома – серьёзный вариант, и неважно, кто за них играет. Конечно, сербы, несмотря на все потери. У них глубокий состав, не первый год они играют с этим тренером и знают, чего хотят, знают, как играть. Интересная сборная у Латвии. Все говорят про нашу Шведозависимость. Но любая команда, у которой есть такого плана игрок, такой яркий исполнитель, будет зависеть от него. Это вполне нормальная история. У турков – Диксонозависимость, у сербов – на сто процентов есть зависимость от Богдановича.
– Для вас лично это первый чемпионат Европы в роли главного тренера. Какие эмоции испытываете?
– Освежаю в памяти старые воспоминания. Ощущения, конечно, другие, но такое предвкушение. Вчера посмотрел игру с Хорватией 1994 года. Хорошие чувства нахлынули.
– Тот матч вас мотивировал?
– Для этого и смотрел.
В 1994 году на чемпионате мира сборная России обыграла звёздных хорватов с Кукочем в полуфинале. С того мирового первенства мы уехали с серебряными медалями. Посмотрим, насколько те воспоминания помогут Базаревичу настроить команду на битву с турками. До неё остались считаные часы.