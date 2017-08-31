«Получил технический, на меня напали фанаты». Сборная России прибыла на ЧЕ

Национальная команда уже в Стамбуле, до старта Евробаскета — считаные часы. Всё самое интересное в преддверии турнира – в нашем репортаже.

Стамбул. Турция. Столица баскетбольной Европы этого года. В мае здесь прошёл «Финал четырёх» Евролиги, а спустя три месяца стартует чемпионат Европы. Групповой этап Евробаскета — 2017 пройдёт в четырёх странах – Израиле, Финляндии, Румынии и Турции. Сборная России сыграет на берегу Босфора. Турция выбрала Россию страной-партнёром. Мы автоматически попали к ним в группу и сыграем первый матч против хозяев площадки. Также в нашей группе Сербия, Латвия, Бельгия и Великобритания.

Стамбул окончательно заболел баскетболом в этом году. Впервые в истории Евролиги один город делегировал в турнир сразу четыре команды. И в один год здесь проходит и «Финал четырёх», и мужской чемпионат Европы. Арена действующего чемпиона Евролиги «Фенербахче» принимает групповой этап. О первой победе в главном клубном турнире на «Улкер Арене» уже ничего не напоминает. Только в магазине атрибутики на первом этаже весь ассортимент — с надписью «чемпионы».

Фото: «Чемпионат»

Арена полностью переоборудована под встречи национальных сборных. Хотя за день до старта чемпионата рабочие продолжают наклеивать баннеры, оборудовать медиа-центр и входы для болельщиков.

Фото: «Чемпионат»

Найти вход на арену – отдельный квест. По периметру стадион огорожен железным забором с надписью «Polis». Вопросы безопасности решают 15 машин полицейских вокруг зала. Автобус каждой команды передвигается по городу от отеля, где живут все команды, до арены в сопровождении двух машин с мигалками. В окрестностях арены не найти указателей, куда идти, или рекламных баннеров Евробаскета. Вокруг — национальные флаги, портреты действующего лидера страны.

Фото: «Чемпионат»

Ежегодно 30 августа в Турции отмечается большой государственный праздник – День победы (в честь победы над греческими оккупантами и в память о погибших в битве при Думлупынаре, которой была завершена война за независимость Турции). Интерес к Евробаскету тут только для тех, кто уже в теме. Размеры пресс-центра словно подтверждает это. Комната без отдельного входа, попасть сюда в среду можно было только через вход для команд. Десяток столов, за которыми разом могут уместиться максимум человек 30. Но организаторы развеяли опасения – часть пресс-центра ещё закрыта, там продолжают оборудовать рабочие места. Обещают аншлаги, на матчах Турции уж точно.

Фото: «Чемпионат»

Официальная вместимость арены – 10 850 зрителей. 1 сентября сборная Турции открывает турнир матчем с Россией. И в кассах билетов на первую игру хозяев не осталось. В этот же день большой религиозный праздник – Курбан-байрам, праздник жертвоприношения. Поэтому загоны с баранами прямо на городских улицах никого не удивляют.

Базаревич: У нас если не самая сильная группа, то вторая по силам. Турки дома – это серьёзный вариант, и неважно, кто за них играет

Сборная России прилетела в Стамбул 30 августа — за два дня до первого официального матча. По прилёте все команды проходят ряд стандартных официальных мероприятий ФИБА, таких как фотосессии и ТВ-интервью для сайта Евробаскета.

Фото: «Чемпионат»

Игроки, конечно, торопятся познакомиться с площадкой, почувствовать паркет. Каждой команде на это выделено по полтора часа. Первыми корт опробовала сборная Бельгии. Последней в среду на «Улкер Арене» тренировалась сборная России с 21:20 до 22:50. Самый большой ажиотаж среди СМИ, не считая турецкой сборной, вызвала тренировка фаворита группы D – Сербии. Команда Саши Джорджевича приехала на Евробаскет без главного волшебника Европы – Милоша Теодосича. Экс-баскетболист ЦСКА получил травму. После основной части тренировки ещё одна звезда сербской команды и новичок «Сакроменто Кингз» Богдан Богданович устроил дуэль с партнёром по команде — Владимиром Штимацем. За ней наблюдали все местные волонтёры в ожидании фото с Богданом или хотя бы его автографа. Для него это родная арена – три сезона серб защищал цвета «Фенербахче» и в прошлом сезоне стал чемпионом Евролиги в составе стамбульского клуба.

Фото: «Чемпионат»

Тренировка нашей сборной была закрыта для прессы, кроме последних регламентированных 10 минут. Хорошее расположение духа, немного предстартового волнения, но никакой паники.

Фото: «Чемпионат»

«Всё отлично. Посмотрели видео, провели первую тренировку. На арене всё удобно, отличный паркет. Мне всё нравится. Позитивный настрой. Завтра ещё один день, и начинаем играть. Волнения нет. Хочется скорее начать. Хорошо, что приехали пораньше – будет время адаптироваться, провести пару тренировок в игровом зале. Все ребята ждут начала чемпионата. Все соперники сильны. Выделить можно сербов — в последние годы они всегда играют в решающих стадиях турниров. Конечно, хозяев – сборную Турции. У нас первый матч с ними, и будет полный зал болельщиков. Все прекрасно знают, как они умеют болеть. Тяжело будет против каждой команды. Будем биться в каждом матче», – сказал лидер нашей команды Алексей Швед.

Официальная вместимость арены – 10 850 зрителей. 1 сентября сборная Турции открывает турнир матчем с Россией

После основной части тренировки сборники разделились по группам и устроили мини-дуэли. Тимофей Мозгов — против Михаила Кулагина, с условием атаки исключительно из-за дуги. Евгений Бабурин — против помощника тренера Сергея Быкова.

«Чувствуется, что игроки в предвкушении, ждут большого события. Отличная арена. Многие здесь играли, и я в том числе. У меня здесь был тёплый приём, я получил технический фол и был атакован несколькими болельщиками. Мы понимаем, каково здесь будет играть со сборной Турции», – отметил главный тренер сборной Сергей Базаревич.

– Что скажете про соперников по группе?

– У нас если не самая сильная группа, то вторая по силам. Турки дома – серьёзный вариант, и неважно, кто за них играет. Конечно, сербы, несмотря на все потери. У них глубокий состав, не первый год они играют с этим тренером и знают, чего хотят, знают, как играть. Интересная сборная у Латвии. Все говорят про нашу Шведозависимость. Но любая команда, у которой есть такого плана игрок, такой яркий исполнитель, будет зависеть от него. Это вполне нормальная история. У турков – Диксонозависимость, у сербов – на сто процентов есть зависимость от Богдановича.

– Для вас лично это первый чемпионат Европы в роли главного тренера. Какие эмоции испытываете?

– Освежаю в памяти старые воспоминания. Ощущения, конечно, другие, но такое предвкушение. Вчера посмотрел игру с Хорватией 1994 года. Хорошие чувства нахлынули.

– Тот матч вас мотивировал?

– Для этого и смотрел.

В 1994 году на чемпионате мира сборная России обыграла звёздных хорватов с Кукочем в полуфинале. С того мирового первенства мы уехали с серебряными медалями. Посмотрим, насколько те воспоминания помогут Базаревичу настроить команду на битву с турками. До неё остались считаные часы.