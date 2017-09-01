Кириленко: если надеяться только на Шведа, можно уже сейчас паковать вещи

— Андрей Геннадьевич, сразу о двух игровых сенсациях: Литва проиграла Грузии, а Франция не справилась с Финляндией в первый же день турнира. Удивлены результатом?

— Эти два матча как раз показывают, что как болельщики, специалисты мы живём еще прошлым десятилетием. Тогда доминировали 3-4 сборные, а все остальные — вроде как второй сорт. Сейчас любой может выстрелить. Тот факт, что на чемпионате Европы выступают 24 команды, дало результат. Подтянулись все сборные, которые были внизу. Четыре сборные, которые раньше доминировали, вытянули остальных. Сейчас групповой этап стало действительно интересно смотреть. Я с нетерпением жду наши матчи! Группа подобралась очень непредсказуемая: Латвия прилично выглядит, бельгийцы в подготовке к Евробаскету обыграли Испанию, турки — те вообще дома играют. Сейчас нет сборной, которая была бы явным аутсайдером. Англичане, может быть, и то — в отдельный день как всё полетит, и берегись. Это, с одной стороны, интересно, а с другой, добавляет больше риска командам, которые играют нестабильно, могут выстрелить в одной игре и обыграть фаворита, а могут оступиться на слабом сопернике. В общем, таким командам, как наша. Рискованно, но с точки зрения спортивного результата очень интересно.

— Многие лидеры сборных пропускают чемпионат: Сербия без Милоша Теодосича, Франция без Тони Паркера, Николя Батюма и Руди Гобера, Испания без Руди Фернандеса, Серхио Льюля, Сержа Ибаки и Николы Миротича, Греция без Янниса Адетокунбо, Италия без Данило Галлинари. Многие еще до старта назвали турнир самым «скучным» за последние годы…

— Составы всегда меняются. Мы все хотим видеть Газоля, но ему что, до 50 лет играть? Когда-то он уйдет. Для Наварро это последний турнир, Теодосич уже отыграл 15 лет за сборную. Но, с другой стороны, Порзингис играет впервые на Евробаскете. Конечно, нам хочется видеть всех лучших игроков, но у всех разные обстоятельства: травмы, контракты, личные обстоятельства. В любом случае, даже при отсутствии этих баскетболистов, чемпионат Европы будет очень интересным, и мы увидим много непредсказуемых результатов. Финны уже обыграли французов, а грузины — литовцев. И это только первый день турнира! Болельщик из Исландии тоже имеет право почувствовать успех, только посмотрите, насколько им придало импульс яркое выступление на футбольном чемпионате Европы.



— Состав сборной России оптимальный? Боеспособный? Каким его назовете?

— За исключением Сергея Карасёва, который не поможет сборной из-за травмы, это сильнейший состав. Мы можем этих игроков хаять или превозносить, любить или ненавидеть, но это лучшие из лучших. Костяк сейчас в самом соку, поэтому я смотрю на эту команду очень позитивно. 29-31 год — это прайм, пик карьеры. Не какой-то физический пик, а скорее в плане понимания игры. Поэтому мне бы как раз хотелось видеть от своей команды зрелое выступление. Не «бей-беги», не обиду на судей, а взрослую игру. Победы, поражения — это часть спорта, но хочется, чтобы игроки контролировали свои действия и были сфокусированы на определённой задаче.



— Мы будем зависеть от Шведа?

— Если команда позволит быть себе зависимой от Шведа, тогда мы будем зависеть от Шведа. Я считаю, что наш костяк — это не только Лёша Швед, который, конечно, является прекрасным игроком. Я надеюсь, что он проявит свои лучшие качества на этом турнире. Но у нас есть ещё такие ребята, как Мозгов, Фридзон, Курбанов, Воронцевич, — игроки, которые выступали на высоком уровне в течение последних десяти лет. Поэтому, если мы сейчас будем думать, что выйдет Швед и спасёт нас, то это абсолютно неверный подход. Швед может быть действительно серьёзной частью команды, но, если все остальные будут сидеть, смотреть и ждать, что выйдет Лёша и все решит, тогда мы можем уже сейчас паковать чемоданы и ехать обратно в Россию. Надо помнить, что у нас — команда. От федерации, от тренеров, от болельщиков сейчас немногое зависит — мы должны следить, чтобы команда хорошо кушала, доезжала до арены в хорошем настроении, состоянии. Антураж от нас зависит. Болельщикам остается только аплодировать. Тренер может корректировать игру, но всё остальное в руках баскетболистов. Надеюсь, что все они смогут реализовать свой потенциал.

— Следующий Евробаскет будет только в 2021 году. В связи с этим усиливается ощущение уникальности момента и этого состава нашей сборной? Через четыре года кто-то уже закончит карьеру.

— Тут я не могу прогнозировать, у каждого игрока свой лимит. Я закончил в 34, а кто-то, как Газоль, играет до 40. Или, как Брэндон Рой, в 26 лет может закончить. Здесь я не хотел бы кого-то сейчас списывать, ведь мы не знаем, как они будут чувствовать себя.



— Вопрос был с подтекстом нового календаря ФИБА и пауз для национальных сборных внутри сезона. Уже осенью начнется отбор на Кубок мира 2019 года. ФИБА, Евролига, федерации, клубы – действующие лица, и каждый — со своим интересом. Отпустят ли клубы в сборную игроков в середине сезона с учетом пересечения календарей?

— Если посмотреть оба календаря, то вопрос исключительно в двух днях. Мы же из этого раздуваем очень большой ажиотаж. Возможно, это происходит из-за того, что есть конфликт между ФИБА и Евролигой. Накладка в двух днях, и неужели в течение года мы не сможем договориться по поводу этих дней? Это 24 ноября и 22 февраля. Всё. Два дня, в которые будет накладка с матчами ЦСКА и «Химок». Ситуация подогревается со стороны прессы, всем интересен конфликт, когда есть какое-то противодействие, но мы находимся в абсолютно нормальных условиях, в нормальном диалоге с клубами. Все всё понимают. Национальная команда — это и почётно, и престижно, и ни один из клубов не хочет причинить вред сборной. Так же, как и федерация не хочет вреда для клубов. Это будет наше обоюдное решение. Мы подумаем, как облегчить клубам жизнь. Может быть, не делать расширенные списки, а делать состав по минимуму, который нужен в эти два дня, а может не брать всех, кого-то оставить. Из четырёх, например, пригласить троих. После чемпионата Европы мы к этому вопросу вернёмся.



— Для главного тренера Сергея Базаревича это первый чемпионат Европы в таком статусе, для вас — не считая Евробаскет-2015, который сложно назвать полноценно вашим, — тоже. Что скажите про подготовку команды к турниру?

— Да, в 2015 году фактически мы ни на что не влияли. Если же говорить про этот турнир, то я очень доволен подготовкой. И я говорю про последние два года. В прошлом году мы начали показывать команду дома, с большим успехом провели два матча в Перми и Краснодаре. Поэтому я считаю, что игры отбора к Кубку мира, которые мы будем играть дома, это очень круто. Да, это вызывает недопонимание между лигами, но для меня это кажется очень правильным решением. Раньше никто не видел команду до августа, потом она где-то играла два матча и снова пропадала. А так в течение года у тебя проходят игры национальной сборной. Для меня это очень важно. Мы начали создавать атмосферу товарищества внутри команды, ведь мы не просто друзья-товарищи, а мы делаем одно общее дело. Мы бы хотелось, чтобы баскетболисты, которые играют сейчас в сборной, не чувствовали себя как просто приглашённые люди, вроде что мы вызвали вас на сборы, а вы приехали. Нет, это не так работает. Я с самого первого дня говорил, что если у кого-то есть какие-то проблемы, кто-то здесь быть не хочет, то должен об этом сказать. Травмы, личные вопросы – мы никого не держим. Здесь должны быть те, кто хочет играть, кто готов играть, кто понимает, для чего он здесь находится. Это самый главный посыл. Я думаю, что на подсознательном уровне всё равно играет роль то, что человек чувствует себя частью всего процесса, и для него главное не продвинуть себя в баскетболе, а стать частью баскетбола огромной страны.



— Вы общались уже в Стамбуле с Сергей Валерьяновичем? Главный тренер выглядит нервным.

— С Дэвидом Блаттом всё то же самое было. Когда Дэвид начинал любой чемпионат, его прямо колбасило. Это нормальное явление, предстартовое волнение каждый раз есть. Я всегда говорю, что работа тренера неблагодарная, потому что ты можешь вложить свою душу, а результата нет, и непонятно, что делать. Конечно, для Базаревича этот чемпионат Европы станет серьёзной проверкой. Мне хочется пожелать ему удачи. Не имеет значения, как закончится этот турнир, мы с Сергеем Валерьяновичем в любом случае будем общаться и иметь в виду для национальной команды как тренера. Как и любого тренера из российской обоймы. Например, у Васина не получилось, но это не значит, что он теперь персона нон-грата. Мы обязательно будем его привлекать для других проектов. У нас не так много кадров, которыми мы можем разбрасываться. У нас есть определённый пул мужских и женских тренеров, но пул этот очень маленький. Любого специалиста, который дорос до национальной команды, нужно беречь. Никто не знает, в какой момент человек покажет прогресс, и я сторонник того, чтобы мы умели правильно общаться с людьми и умели правильно расставаться, оставаясь всегда в обойме.

— Позвольте зацепиться за ваши слова про результат. Будет ли дальнейшая работа Базаревича в сборной зависеть от итогов этого Евробаскета?

— Результат и игра могут быть разными, но есть определённые цели, которые я уже озвучивал. Выход в полуфинал для этой команды будет успехом. И я бы очень хотел, чтобы команда этой цели достигла, — игра за медали, неважно какие. Считаю, что нам по силам играть в полуфинале. Но это сложная задача, потому что на этом чемпионате Европы добавлена 1/8 финала. Четвертьфинал всегда был неприятной игрой, а теперь есть еще один матч, который сразу может тебя остановить. Потенциальный невыход из группы, конечно, для меня будет провалом. Но мне не хочется перед турниром произносить фразы, которые для тренера были бы дамокловым мечом. Для меня в первую важно, как команда играет. Можно проиграть всем, но по одному очку или в серьёзной борьбе, когда ты видишь, что есть характер, есть команда, и эта команда играет. Например, на Олимпиаде в Пекине мы везде проигрывали 2-4 очка, и было видно, что команда есть, команда играет, но где-то чуть-чуть не хватает. Мы тогда не вышли из группы, и я считал это провалом. Но через год, через два, пересматривая игры, я видел, что мы нормально играли, но хватило какого-то минимума.



— Можно такую же параллель провести между нынешней сборной и турниром в Гамбурге?

— Может быть, косвенно. Если смотреть на матчи в Гамбурге, то видно, что мы явно можем прибавить. Обстановка в команде хорошая. Повторю, что большой плюс — это возрастной период игроков, когда они все понимают, для чего они здесь и зачем приехали. Нет такого глупого, бесшабашного «а-а-а, давай, побежали». Хотя вместе с этим хочется, чтобы этот серьёзный настрой не был чересчур сильным, чтобы игроки не начали уходить в себя. Если нам удастся держать золотую середину, то это серьёзно поможет, особенно на старте. Играть в Турции с турками — это всегда испытание.



— По прилёту в Стамбул у вас уже было официальное мероприятие. Как прошло?

— Ничего особенного. Организаторы, президент турецкой федерации баскетбола Хедо Туркоглу и местный министр спорта всех поприветствовали, сказали предстартовые речи. Было приятно увидеть тех, с кем когда-то вместе играл.

— Поколение игроков-президентов: вы, Туркоглу, Гарбахоса. Баскетболисты заканчивают карьеру и переквалифицируются в другие позиции в баскетболе. В сборной тоже есть такой новичок — Сергей Быков в тренерском штабе. Какова его роль в команде?

— Я думаю, что в этом году у него больше не тренерская роль, это для него скорее переход из игрока в тренеры. И это хорошо, потому что это тоже в своём роде связывает игроков с тренерским штабом команды: у тебя есть в тренерском штабе тот, с кем ты вчера играл вместе на площадке. Иногда есть какие-то вопросы, которые неловко задать тренеру, и их можно адресовать как раз такому человеку, как Сергей Быков. Это очень важно.



— На женском Евробаскете РФБ организовывала «Дом болельщиков», на мужском отказались от этой идеи. Почему?

— Это достаточно затратная история, поэтому мы решили отказаться. И есть еще один момент: мне не очень нравится посыл наших болельщиков, которые говорят: «Нам должны сделать вот так, вывезти нас, расселить, дать нам билеты». Во всём мире люди покупают билеты, чтобы посмотреть на свою сборную. Не хочу сравнивать страны и ни в коем случае никого не хочу обидеть. Мне кажется, что если вы на это обижаетесь, то вы не настоящие болельщики. Те люди, которые хотят болеть, покупают билеты и следуют за своей командой. Мы сделаем всё, чтобы их пребывание здесь было максимально лёгким и комфортным, с удовольствием организуем встречи с болельщиками, с командой, пригласим на тренировки. Но мы не можем закупить пять тысяч билетов и привозить людей автобусами.