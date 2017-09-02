Кого волнуют потери Шведа? Россия стартует с победы на ЧЕ

Чемпионат Европы по баскетболу — сколько боли собралось в одном названии турнира для каждого болельщика сборной России. Два последних Евробаскета наша сборная, терзаемая склоками в руководстве федерации и метаниями от тренера к тренеру, не то чтобы провалила. Она как будто бы и не играла вовсе. Словно это не та команда, которая в 2011-м была одним из трёх претендентов на золото, а на лондонской Олимпиаде вполне заслуженно расстраивалась из-за упущенной победы в полуфинале. Та бронзовая медаль стала первым российским олимпийским пьедесталом в баскетболе, но оставался небольшой осадок – финал с американцами уплыл из-под носа.

Оба последних континентальных первенства сборная России завершила с одинаковым количеством побед – по одной на каждом турнире. А если вспомнить, что эти победы были одержаны в не имеющих турнирного значения матчах, то становится и вовсе грустно. Как случилось, что за несколько лет топовая сборная (даже по самым высоким мировым меркам) превратилась в аутсайдера, проигрывающего направо и налево?

Смена поколений очень сильно ударила по национальной сборной. Оказалось, ушедшим Кириленко и Хряпе невозможно найти замену. Пришлось потратить двух тренеров и два чемпионата Европы, чтобы понять: команде жизненно необходима новая кровь. В этом плане квалификационный турнир, через который, собственно, и отбиралась на Евробаскет-2017 наша сборная, получился отличной обкаткой. И вот в Турцию Россия впервые за четыре года приехала в самом боевом составе. Разве что был прооперирован и не успел восстановиться Сергей Карасёв, но, за этим исключением, все лучшие в строю и в расцвете сил.

Формат Евробаскета с 24 командами, где из шести сборных борьбу продолжают четыре, должен обеспечивать нашей команде спокойное прохождение групповой стадии, но просто попасть в четвёрку мало: нужно занять место как можно более высокое, чтобы иметь более слабого соперника в 1/8 финала. Поэтому первая игра на турнире имела колоссальное значение, и играть её нашей сборной предстояло с хозяевами. Ожидаемого аншлага, кстати, на стартовом матче хозяев не случилось: на арене хватало свободных мест, а российские болельщики традиционно выделялись своей колоритностью, надев ушанки и кокошники. Обновлённая турецкая команда собрала интересный состав, где, наряду с ветеранами Семихом Эрденом и Синаном Гулером, появились молодые звёзды Фуркан Коркмаз и Джеди Осман. Последний, к слову, не так давно подписал контракт с «Кливлендом» и проведёт следующий сезон бок о бок с Леброном Джеймсом.



Базаревич удивил стартовым составом, в котором зрители увидели Дмитрия Кулагина и Владимира Ивлева, вышедшего вместо Тимофея Мозгова. Первая десятиминутка показала, что наша сборная готова, и готова в первую очередь ментально — лихие атаки, разгоняемые Хвостовым, уверенные действия всей пятёрки в защите, вдохновенный Швед, набравший 12 очков за половину (3/4 трёхочковые) и неожиданно адекватное судейство. Арбитры не делали скидку на домашние трибуны, что позволяло нашим «покупать» соперников на обманные финты и часто вставать на линию штрафных бросков.



Осман был активен с первых секунд. Его снайперская дуэль с Алексеем Шедом чем-то напомнила перестрелку последнего в полуфинале Единой лиги ВТБ против Сергея Карасёва и его «Зенита». Но в какой-то момент россияне снизили уровень ответственности к выполняемым передачам, и потери начали тянуть команду Базаревича вниз. Преимущество в 7-8 очков, державшееся добрую половину матча, начало медленно сокращаться. Дошло до того, что в последней четверти стало действительно страшно: матч, в котором Россия лидировала практически всё время, мог в итоге оказаться за Турцией — счёт сравнялся, трибуны заревели, ошибки продолжились (к финальной сирене их набралось 22).

Исход встречи решался на последних секундах. При счёте 69:68 после тайм-аута Швед сделал то, что принесло нашей команде победу. Передача от Дмитрия Кулагина, несколько ударов в пол и дальний бросок через руки Синана Гюлера — бам — вынимайте и простите за испорченный праздник. Персональную снайперскую гонку россиянин в итоге проиграл турецкому визави Осману со счётом 22:28 и имел к концу матча 7 потерь. Но разве это сейчас кого-то волнует?



Второй матч на Евробаскете наша сборная сыграет уже завтра. На отдых перед встречей с Сербией будет меньше суток, но это, думается, большого значения уже не имеет, потому что у сербов на отдых всего на несколько часов больше. Турция же продолжает оставаться одним из самых удобных соперников для россиян: из последних пяти матчей на чемпионате Европы с турками наши выиграли пять. Продолжаем.