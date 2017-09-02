175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Текст: Марат Арасланов
Фото: instagram.com/russiabasket

Нет времени отдыхать. Россия побеждает Сербию

Сборная России победила сборную Сербии и одержала вторую победу подряд на Евробаскете-2017.
2 сентября 2017, суббота. 20:45 Баскетбол

«Между первой и второй перерывчик небольшой» — именно эта русская присказка идеально отражает расписание нашей сборной на чемпионате Европы. Стартовый матч подопечные Базаревича начинали в 21:00 по московскому времени, а уже в 17:00 следующего дня должны были играть очередную встречу. Шпильку в адрес руководства международной федерации по этому поводу отпустил центровой российской сборной Тимофей Мозгов, попросивший президента РФБ Андрея Кириленко разобраться в сложившейся ситуации. Кто-кто, а чемпион НБА 2016 года кое-что понимает в напряжённых графиках.

ЧЕ-2017 (м). Группа D. 2-й тур
02 сентября 2017, суббота. 17:00 МСК
Россия
75 : 72 (18:21, 22:17, 18:13, 17:21)
Сербия
Россия: Швед - 22, Курбанов - 11, Мозгов - 11, Воронцевич - 8, Хвостов - 4, Фридзон - 3, Кулагин - 3, Антонов - 2, Ивлев - 2, Зубков, Бабурин
Сербия: Марьянович - 19, Богданович - 19, Лучич - 12, Милосавлевич - 9, Мачван - 6, Кузмич - 5, Йович - 2, Гудурич, Штимац, Бирчевич, Лазич, Мичич

Но возмущаться можно сколько угодно, а играть всё равно надо. Поэтому тренерским штабом сборной России было принято решение отменить утреннее занятие, предоставив команде отдых после крайне упорного стартового матча против Турции. Первая встреча, в которой наша сборная контролировала едва лине каждый момент, на последних минутах перевернулся, заставив хвататься болельщиков за голову. Однако хладнокровность Мозгова, Кулагина и Шведа не позволила поселиться панике в рядах россиян. Швед же и вовсе был признан организаторами героем дня, реализовав тяжелейший дальний бросок с сопротивлением за 25 секунд до конца при минимальном преимуществе.

Сербы, от которых ждут победы в каждом матче этого турнира, могли неприятно удивить своих болельщиков уже в первой игре против Латвии. Симпатичная прибалтийская дружина хорошо знакомого российскому болельщику специалиста Айнарса Багатскиса собрала серьёзный состав и не давала оторваться в счёте одному из фаворитов Евробаскета. Дайрис Бертанс вместе с молодой звездой «Нью-Йорк Никс» Кристапсом Порзингисом готовы были сотворить сенсацию, но команда с Балкан, пусть и ослабленная травмами, подтвердила свои чемпионские притязания. Богдан Богданович набрал 30 очков, не дав усомниться в своём статусе главной звезды сборной.

Собственно, со сборной Сербии россияне проводили товарищеский матч за несколько недель до старта Евробаскета. Делая скидку на неофициальный статус встречи, наша команда тогда смотрелась достойно: сербы лидировали всё время и в итоге победили «+10», но Швед и Ко всегда дышали им в спину, не позволяя расслабиться.

И вот — новая встреча, только на этот раз уже всё серьёзно.В стартовом составе сборной России опять не нашлось места Тимофею Мозгову, которого, как и в первом матче, заменил Владимир Ивлев. Может, победный состав не меняют, а, может, это аналогичная задумка по сдерживанию сербского гиганта Бобана Марьяновича. Экс-центровой ЦСКА забивает сверху без прыжка, и на его фоне даже такой большой баскетболист, как Мозгов, кажется малышом.

Первые минуты приятно удивили. Казалось, что за усталостью от поединка против Турции, наши напрочь забыли о нервозности. Воронцевич и Швед устроили рывок 10:3, после чего проснулись сербы. Их ответный рывок 12:0 дал понять, что надеяться на дальнейшую расслабленность не приходится.

Мозгов с двумя ранними персональными замечаниями отыграл в первой половине менее 7 минут, но его довольно удачно подменили Ивлев и Антонов. Сербы уходили на большой перерыв с отставанием в два очка — разница сама по себе небольшая, но тот факт, что команда Базаревича продолжала лидировать, невольно заставляла задуматься. Прежде всего над вопросом: «А на что вообще способна эта команда?».

Перед заключительной десятиминуткой дальний выстрел Фридзона увеличил преимущество до 7 очков. Было отчетливо заметно, что тренерский штаб российской сборной сделал акцент именно на дальние выстрелы. Больше половины всех бросков по кольцу Сербии было выполнено из-за трёхочковой дуги. Неплохой процент (в районе 35) позволил наказывать соперника за использование Марьяновича в качестве главной атакующей опции.

В самое нужное время наша сборная стала единым кулаком — тем самым, которым мы грозили на Олимпиаде 2012-го. Курбанов, Кулагин, Швед, Воронцевич и Мозгов демонстрировали разумное нападение и очень высокого уровня защиту.

За полторы минуты до конца россияне по-прежнему вели 7 очков и вполне уверенно должны были доводить дело до победы. Но «должны» далеко не всегда доходит до «сделали».В последней атаке нашей команды на табло горели цифры 75:72. Длинная атака не увенчалась успехом, а сербы уже мчались в контратаку и явно собирались довести дело до дальнего броска. Сергей Базаревич кричал «Фол-фол!», и Алексей Швед сделал всё вовремя. В конечном итоге Богдан Богданович встал на линию штрафных, но только для того, чтобы выполнить два положенных броска. И после смазанной первой попытки стало понятно – сборная смогла, вытерпела и теперь может спокойно восстанавливать силы. Впереди выходной день, а после — игра против Бельгии.

С нашей баскетбольной сборной очень давно не случались две победы на Евробаскете. И как приятно сейчас смотреть за игрой команды! Продолжаем наслаждаться и искать ответ на вопрос: «А на что же способна эта команда?».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Мужская сборная России - Баскетбол Сборная Сербии — Баскетбол Алексей Швед Тимофей Мозгов
Новости. Баскетбол
2 сентября 2017, суббота
21:09 ФИБА представила видеообзор матча Россия — Сербия
20:53 Фридзон: почти все 40 минут матча с Сербией отыграли очень агрессивно
20:42 Сборная Украины потерпела поражение от национальной команды Италии
20:42 Базаревич: сборная России не была фаворитом в матче с Сербией
19:51 Испанцы разгромили чехов — «+37», Пау Газоль набрал 26 очков
19:40 Мозгов: в матче с Сербией многое не получалось, но главное, что победили
19:31 Воронцевич: Сербия — сильная команда, так что это очень важная победа
19:06 22 очка Шведа помогли сборной России обыграть Сербию
18:45 22 очка Принтезиса не спасли Грецию от поражения в матче с Францией
18:22 «Химки» закончили первый предсезонный сбор
17:48 Сборная Германии обыграла Грузию «+10» во втором туре группового этапа ЧЕ-2017
16:48 Черногория обыграла Венгрию «+24», несмотря на 20 очков Войводы
15:55 54 очка Порзингиса и Тиммы помогли Латвии разгромить Бельгию "+28"
15:29 Польша разгромила Исландию "+30", Вильхьямссон набрал 16 очков
14:59 «Лейкерс» подписали Колдуэлл-Поупа из-за агента Джеймса
14:34 Джеймс может объединиться с Уэстбруком в «Лейкерс»
13:35 Мозгов: Кириленко следует поругать ФИБА за неудобное расписание
13:25 П. Газоль обошёл Д. Новицки в списке самых результативных игроков Евробаскетов
12:26 Стивен Эй Смит: травма Айзеи Томаса может стать проблемой для «Кливленда»
12:03 Дерозан реализовал 450 трёхочковых бросков на тренировке
11:51 Ирвинг впервые предстал в форме «Бостона»
11:24 Фридзон: сборной России удалось выдержать удар и начать играть в свой баскетбол
11:21 Сборная России отменила тренировку перед матчем с Сербией на Евробаскете
10:37 Трёхочковый Шведа – лучший момент второго игрового дня Евробаскета
10:12 Базаревич: сборной России будет очень важно ограничить действия Богдановича
10:08 Дерозан: в новом сезоне продолжу расти как игрок и как лидер
09:35 Гилберт может продать «Кливленд» в ближайшие несколько лет
01:52 Базаревич: не справились с турками, но вырвали победу сумасшедшим трёхочковым
01:19 Кириленко: сербы и латыши не простят России того, что было в матче с турками
00:36 Ивлев: узнал, что выйду в стартовом составе сборной России, перед началом матча
00:28 Швед — о потерях в матче с Турцией: это первая игра и проблемный мяч
00:16 Мозгов: я и так мячи не ловлю, а такой тем более
00:11 ФИБА опубликовала обзор поединка Турция — Россия
1 сентября 2017, пятница
23:58 Курбанов: начало положено, и России надо выигрывать дальше на позитиве
23:01 Сборная России победно стартовала на Евробаскете, обыграв команду Турции
22:34 Дабл-дабл Саторански помог Чехии одержать победу над Румынией
21:39 Ирвинг: играть вместе с Джеймсом было потрясающе
20:29 ФИБА представила топ-5 моментов первого игрового дня Евробаскета
19:33 18 очков Вилли Эрнангомеса помогли Испании разгромить Черногорию
19:09 Фридзон: наверное, это последний Евробаскет в моей карьере
18:59 Сербия обыграла Латвию, Богданович набрал 30 очков
17:40 Тренер сборной Турции: у России много сильных и опытных игроков
17:10 Сборная Хорватии обыграла Венгрию благодаря 23 очкам Богдановича
16:56 21 очко де Зеува помогло Бельгии обыграть Великобританию
15:44 Новичок «Нью-Орлеана» Фрэнк Джексон перенесёт операцию на ноге
Все новости RSS
Партнерский контент