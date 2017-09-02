Нет времени отдыхать. Россия побеждает Сербию

«Между первой и второй перерывчик небольшой» — именно эта русская присказка идеально отражает расписание нашей сборной на чемпионате Европы. Стартовый матч подопечные Базаревича начинали в 21:00 по московскому времени, а уже в 17:00 следующего дня должны были играть очередную встречу. Шпильку в адрес руководства международной федерации по этому поводу отпустил центровой российской сборной Тимофей Мозгов, попросивший президента РФБ Андрея Кириленко разобраться в сложившейся ситуации. Кто-кто, а чемпион НБА 2016 года кое-что понимает в напряжённых графиках.

Но возмущаться можно сколько угодно, а играть всё равно надо. Поэтому тренерским штабом сборной России было принято решение отменить утреннее занятие, предоставив команде отдых после крайне упорного стартового матча против Турции. Первая встреча, в которой наша сборная контролировала едва лине каждый момент, на последних минутах перевернулся, заставив хвататься болельщиков за голову. Однако хладнокровность Мозгова, Кулагина и Шведа не позволила поселиться панике в рядах россиян. Швед же и вовсе был признан организаторами героем дня, реализовав тяжелейший дальний бросок с сопротивлением за 25 секунд до конца при минимальном преимуществе.

Сербы, от которых ждут победы в каждом матче этого турнира, могли неприятно удивить своих болельщиков уже в первой игре против Латвии. Симпатичная прибалтийская дружина хорошо знакомого российскому болельщику специалиста Айнарса Багатскиса собрала серьёзный состав и не давала оторваться в счёте одному из фаворитов Евробаскета. Дайрис Бертанс вместе с молодой звездой «Нью-Йорк Никс» Кристапсом Порзингисом готовы были сотворить сенсацию, но команда с Балкан, пусть и ослабленная травмами, подтвердила свои чемпионские притязания. Богдан Богданович набрал 30 очков, не дав усомниться в своём статусе главной звезды сборной.

Собственно, со сборной Сербии россияне проводили товарищеский матч за несколько недель до старта Евробаскета. Делая скидку на неофициальный статус встречи, наша команда тогда смотрелась достойно: сербы лидировали всё время и в итоге победили «+10», но Швед и Ко всегда дышали им в спину, не позволяя расслабиться.

И вот — новая встреча, только на этот раз уже всё серьёзно.В стартовом составе сборной России опять не нашлось места Тимофею Мозгову, которого, как и в первом матче, заменил Владимир Ивлев. Может, победный состав не меняют, а, может, это аналогичная задумка по сдерживанию сербского гиганта Бобана Марьяновича. Экс-центровой ЦСКА забивает сверху без прыжка, и на его фоне даже такой большой баскетболист, как Мозгов, кажется малышом.

Первые минуты приятно удивили. Казалось, что за усталостью от поединка против Турции, наши напрочь забыли о нервозности. Воронцевич и Швед устроили рывок 10:3, после чего проснулись сербы. Их ответный рывок 12:0 дал понять, что надеяться на дальнейшую расслабленность не приходится.

Мозгов с двумя ранними персональными замечаниями отыграл в первой половине менее 7 минут, но его довольно удачно подменили Ивлев и Антонов. Сербы уходили на большой перерыв с отставанием в два очка — разница сама по себе небольшая, но тот факт, что команда Базаревича продолжала лидировать, невольно заставляла задуматься. Прежде всего над вопросом: «А на что вообще способна эта команда?».

Перед заключительной десятиминуткой дальний выстрел Фридзона увеличил преимущество до 7 очков. Было отчетливо заметно, что тренерский штаб российской сборной сделал акцент именно на дальние выстрелы. Больше половины всех бросков по кольцу Сербии было выполнено из-за трёхочковой дуги. Неплохой процент (в районе 35) позволил наказывать соперника за использование Марьяновича в качестве главной атакующей опции.

В самое нужное время наша сборная стала единым кулаком — тем самым, которым мы грозили на Олимпиаде 2012-го. Курбанов, Кулагин, Швед, Воронцевич и Мозгов демонстрировали разумное нападение и очень высокого уровня защиту.

За полторы минуты до конца россияне по-прежнему вели 7 очков и вполне уверенно должны были доводить дело до победы. Но «должны» далеко не всегда доходит до «сделали».В последней атаке нашей команды на табло горели цифры 75:72. Длинная атака не увенчалась успехом, а сербы уже мчались в контратаку и явно собирались довести дело до дальнего броска. Сергей Базаревич кричал «Фол-фол!», и Алексей Швед сделал всё вовремя. В конечном итоге Богдан Богданович встал на линию штрафных, но только для того, чтобы выполнить два положенных броска. И после смазанной первой попытки стало понятно – сборная смогла, вытерпела и теперь может спокойно восстанавливать силы. Впереди выходной день, а после — игра против Бельгии.

С нашей баскетбольной сборной очень давно не случались две победы на Евробаскете. И как приятно сейчас смотреть за игрой команды! Продолжаем наслаждаться и искать ответ на вопрос: «А на что же способна эта команда?».