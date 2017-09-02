Швед: «сербские штучки»? Не реагируем, становимся взрослее

Защитник сборной России Алексей Швед в интервью корреспонденту «Чемпионата» Надежде Перепечко рассказал об эмоциях после победы над командой Сербии и отметил приятные моменты в игре российской команды.

— Очень хорошо, что сегодня нам удалось победить. Мы старались, и все знают, насколько Сербия серьезный соперник. Против них всегда тяжело играть, и мне даже сложно вспомнить, когда мы в последний раз их обыгрывали. Мы очень рады, что у нас сейчас две победы за две игры, это придает сил и уверенности в дальнейшем.

— Богданович за первую половину набрал всего одно очко. Его отдельно разбирали?

— Все ребята, кто против него защищался, сыграли просто отлично. Когда было нужно, сдваивались. В прошлой игре он набрал 30 очков, и мы знали, что против него очень сложно защищаться. Но сегодня нам это удалось. А вот Бобан Марьянович сегодня хорошо начал, забивал тяжелые броски через руки. Я знаю, что он много работает над своей игрой.

— Почему игра получилась такая неровная? Мы сначала солидно повели в счете, потом позволили себя догнать и перегнать, а затем снова забрали себе преимущество.

— Я даже не знаю. Отмечу только один приятный момент — сейчас, когда мы начинаем упускать преимущество, у нас все равно получается вернуть себе контроль над игрой. В прошлых играх в таких моментах мы терялись, сейчас же такого нет. В любом случае, самое главное — это победа.

— Был нервный момент: решения арбитров, технические фолы, поведение Милана Мачвана. Сколько пришлось выслушать от игроков сборной Сербии по ходу этого матча?

— Сербы играли так, как они играют всегда — контактная игра, вот эти «сербские штучки», когда судья не видит. Мы просто старались играть в такой же баскетбол и не реагировать на провокации. Становимся взрослее, наверное.

— Сколько пончиков, тортов вам должен Тимофей Мозгов за непойманные передачи?

— А вот это вы его спросите! (Смеётся.) Нет, Тима отлично сыграл. Как мы с ним уже говорили, мяч не очень удобный. У него сначала не получалось, но потом он собрался, набрал важные очки, в защите отбился. Главное, что у него в итоге все получилось.