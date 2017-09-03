Михаил Кулагин: играть вместе с братом в сборной – это мечта

Самые известные баскетбольные братья Европы – Пау и Марк Газоли; на постсоветском пространстве – Дариуш и Кшиштоф Лавриновичи; а в России сейчас, конечно, — Дмитрий и Михаил Кулагины. Два последних сезона они вместе играли в ЦСКА, а сейчас воплотили детскую мечту и впервые бок о бок выступают в национальной команде.

Михаил Кулагин Фото: РФБ

— Это была мечта, и она воплотилась, — говорит Михаил Кулагин. — Очень престижно играть за сборную своей страны. Я очень рад, что мне достаются хоть какие-то минуты. Надеюсь, я смогу показать тренеру, что мне можно больше доверять и что я могу играть больше, но это не самое важное. Главное, что команда выигрывает. Моя самая главная мечта – это выиграть в составе сборной что-то, а не просто играть.

— Победа над сербами стратегически важная, ведь изначально в группе можно было выделить для нас три матча: с Турцией, потому что первая игра и они хозяева площадки, а также Сербия и Латвия — по спортивной составляющей.

— У нас все игры важные, не только с Сербией и Латвией. Все команды в группе сильные, будем стараться обыгрывать всех. Перед матчем с сербами у нас был отличный скаутинг, мы разобрали всех игроков, все их взаимодействия. Богданович набрал одно очко за первую половину матча, хотя во второй мы дали ему больше свободы. Он игрок высокого уровня. Мы же сыграли так, как от нас хотел тренер.

Братскую статистику Евробаскета в этом году пополнили не только Кулагины. Форвард «Сан-Антонио Спёрс» Давис Бертанс вернулся в сборную Латвии после 5-летнего перерыва. Все это время фамилию в национальной команде представлял его старший брат Дайрис.

«Конечно, отличное чувство снова играть вместе с Дависом. Это двойная радость. Если честно, в детстве с братом даже не мечтали вместе играть в сборной», — поделился Дайрис Бертанс.

На групповом этапе братья Бертанс и Кулагины даже сыграют между собой: матч Россия — Латвия начнется 5 сентября в 14:15 по московскому времени.

Для Газолей Евробаскет-2017 — это последний турнир вместе. 37-летний Пау объявил, что завершает карьеру в сборной. Напоследок Газоль-старший бьёт статистические рекорды Евробаскета: испанец уже обошел Дирка Новицки в списке лучших снайперов и стал вторым. Но это не надолго, ведь от лидера всех времен Тони Паркера, не приехавшего на турнир, его отделяет всего 50 очков. Есть еще порох в пороховницах!

Словения в этом году играет только с одним Драгичем. Горан — капитан сборной, а Зоран из-за травмы пропускает турнир.



Вспоминая баскетбольных братьев, невозможно не сказать о Пашутиных. История Евгения и Захара уникальна для всего мира: они играли вместе в одном клубе, играли друг против друга, старший брат был тренером команды, где играл младший, потом Пашутины вместе тренировали казанский УНИКС, краснодарский «Локомотив-Кубань» и сборную России в 2015 году. Но еще 10 лет назад они вместе стали чемпионами Европы: Захар играл в той команде, а Евгений Пашутин был ассистентом главного тренера Дэвида Блатта.