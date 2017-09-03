175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Братья Кулагины
Текст: Надежда Перепечко
Фото: РИА Новости

Михаил Кулагин: играть вместе с братом в сборной – это мечта

Михаил Кулагин рассказал о том, как сбылась его мечта.
3 сентября 2017, воскресенье. 14:30 Баскетбол

Самые известные баскетбольные братья Европы – Пау и Марк Газоли; на постсоветском пространстве – Дариуш и Кшиштоф Лавриновичи; а в России сейчас, конечно, — Дмитрий и Михаил Кулагины. Два последних сезона они вместе играли в ЦСКА, а сейчас воплотили детскую мечту и впервые бок о бок выступают в национальной команде.

Михаил Кулагин

Михаил Кулагин

Фото: РФБ

— Это была мечта, и она воплотилась, — говорит Михаил Кулагин. — Очень престижно играть за сборную своей страны. Я очень рад, что мне достаются хоть какие-то минуты. Надеюсь, я смогу показать тренеру, что мне можно больше доверять и что я могу играть больше, но это не самое важное. Главное, что команда выигрывает. Моя самая главная мечта – это выиграть в составе сборной что-то, а не просто играть.

— Победа над сербами стратегически важная, ведь изначально в группе можно было выделить для нас три матча: с Турцией, потому что первая игра и они хозяева площадки, а также Сербия и Латвия — по спортивной составляющей.
— У нас все игры важные, не только с Сербией и Латвией. Все команды в группе сильные, будем стараться обыгрывать всех. Перед матчем с сербами у нас был отличный скаутинг, мы разобрали всех игроков, все их взаимодействия. Богданович набрал одно очко за первую половину матча, хотя во второй мы дали ему больше свободы. Он игрок высокого уровня. Мы же сыграли так, как от нас хотел тренер.

Братскую статистику Евробаскета в этом году пополнили не только Кулагины. Форвард «Сан-Антонио Спёрс» Давис Бертанс вернулся в сборную Латвии после 5-летнего перерыва. Все это время фамилию в национальной команде представлял его старший брат Дайрис.

«Конечно, отличное чувство снова играть вместе с Дависом. Это двойная радость. Если честно, в детстве с братом даже не мечтали вместе играть в сборной», — поделился Дайрис Бертанс.

На групповом этапе братья Бертанс и Кулагины даже сыграют между собой: матч Россия — Латвия начнется 5 сентября в 14:15 по московскому времени.

Для Газолей Евробаскет-2017 — это последний турнир вместе. 37-летний Пау объявил, что завершает карьеру в сборной. Напоследок Газоль-старший бьёт статистические рекорды Евробаскета: испанец уже обошел Дирка Новицки в списке лучших снайперов и стал вторым. Но это не надолго, ведь от лидера всех времен Тони Паркера, не приехавшего на турнир, его отделяет всего 50 очков. Есть еще порох в пороховницах!

Словения в этом году играет только с одним Драгичем. Горан — капитан сборной, а Зоран из-за травмы пропускает турнир.

Вспоминая баскетбольных братьев, невозможно не сказать о Пашутиных. История Евгения и Захара уникальна для всего мира: они играли вместе в одном клубе, играли друг против друга, старший брат был тренером команды, где играл младший, потом Пашутины вместе тренировали казанский УНИКС, краснодарский «Локомотив-Кубань» и сборную России в 2015 году. Но еще 10 лет назад они вместе стали чемпионами Европы: Захар играл в той команде, а Евгений Пашутин был ассистентом главного тренера Дэвида Блатта.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Мужская сборная России - Баскетбол Дмитрий Кулагин
Новости. Баскетбол
3 сентября 2017, воскресенье
15:29 Франция разгромила Исландию, набрав 115 очков
14:33 «Юта» начала переговоры с Худом о продлении контракта
14:25 Амаре Стадемайр завершил игровую карьеру
14:19 Ивлев: Марьянович – очень нестандартный игрок, каких сейчас мало
14:14 Проект, в который инвестировал Энтони, закрылся после обвинений в обмане
12:58 Лавар Болл: чему Стив Нэш можеть научить Лонзо? Он низкий и медленный
12:54 Харден пожертвует $ 1 млн пострадавшим от урагана «Харви»
11:48 Мессина: Попович приехал, потому что боится встречи с Италией на ОИ-2020
11:38 Елевич: главное, чтобы сборной России хватило сил на весь Евробаскет
10:33 Колобков: рано делать глобальные выводы на основании двух побед сборной России
10:21 Носов: сборная России выглядит великолепно как физически, так и тактически
09:51 Тараканов: в матче с Сербией у России было неимоверное количество трёхочковых
09:31 Сокрушительный данк Порзингиса – в топ-5 третьего дня Евробаскета-2017
01:30 Базаревич: Бельгия — опасный соперник, на которого нужен серьёзный настрой
00:42 Кириленко: впервые за два года сборная РФ провела дисциплинированно весь матч
2 сентября 2017, суббота
23:33 20 очков Хоуэла не спасли Израиль от разгромного поражения от сборной Литвы
23:20 Сборная Турции победила Великобританию — «+14», Махмутоглу набрал 24 очка
22:35 Румыния потерпела крупное поражение от Хорватии, несмотря на 14 очков Молдовяну
22:23 29 очков Драгича помогли сборной Словении одолеть Финляндию
21:09 ФИБА представила видеообзор матча Россия — Сербия
20:53 Фридзон: почти все 40 минут матча с Сербией отыграли очень агрессивно
20:42 Сборная Украины потерпела поражение от национальной команды Италии
20:42 Базаревич: сборная России не была фаворитом в матче с Сербией
19:51 Испанцы разгромили чехов — «+37», Пау Газоль набрал 26 очков
19:40 Мозгов: в матче с Сербией многое не получалось, но главное, что победили
19:31 Воронцевич: Сербия — сильная команда, так что это очень важная победа
19:06 22 очка Шведа помогли сборной России обыграть Сербию
18:45 22 очка Принтезиса не спасли Грецию от поражения в матче с Францией
18:22 «Химки» закончили первый предсезонный сбор
17:48 Сборная Германии обыграла Грузию «+10» во втором туре группового этапа ЧЕ-2017
16:48 Черногория обыграла Венгрию «+24», несмотря на 20 очков Войводы
15:55 54 очка Порзингиса и Тиммы помогли Латвии разгромить Бельгию "+28"
15:29 Польша разгромила Исландию "+30", Вильхьямссон набрал 16 очков
14:59 «Лейкерс» подписали Колдуэлл-Поупа из-за агента Джеймса
14:34 Джеймс может объединиться с Уэстбруком в «Лейкерс»
13:35 Мозгов: Кириленко следует поругать ФИБА за неудобное расписание
13:25 П. Газоль обошёл Д. Новицки в списке самых результативных игроков Евробаскетов
12:26 Стивен Эй Смит: травма Айзеи Томаса может стать проблемой для «Кливленда»
12:03 Дерозан реализовал 450 трёхочковых бросков на тренировке
11:51 Ирвинг впервые предстал в форме «Бостона»
11:24 Фридзон: сборной России удалось выдержать удар и начать играть в свой баскетбол
11:21 Сборная России отменила тренировку перед матчем с Сербией на Евробаскете
10:37 Трёхочковый Шведа – лучший момент второго игрового дня Евробаскета
10:12 Базаревич: сборной России будет очень важно ограничить действия Богдановича
10:08 Дерозан: в новом сезоне продолжу расти как игрок и как лидер
Все новости RSS
Партнерский контент