Семён Антонов: после матча с турками смотрели с Хвостовым сериал

— Семён, победу над Сербией сложно переоценить в турнирном плане. За счёт чего в первую очередь выиграли?

— Мы готовились к первым двум матчам: с Турцией и Сербией. Турки играют дома, и для нас эмоционально важно было начать турнир с победы. Сербия — исторически сильная сборная. Рассчитывали, что будет сложно, но что поведем 2:0 после первых двух игр… Не до конца в это верилось. Особенно после первого матча, когда мы совершили 22 потери и в только концовке дожали сборную Турции. Перед второй игрой было мало времени на отдых. Победа над Сербией — это результат в первую очередь командных действий. Конечно, приятно побеждать такую серьёзную команду. Мы провели с ними один товарищеский матч на турнире в Германии и поняли, что это очень грозный, именитый соперник с хорошим подбором игроков, но с ними можно играть. Они нас не убили «-30» в «товарняке», и мы морально чувствовали, что можем с ними сражаться. В принципе, игра началась под нашу диктовку — 10:3.

– Но следом пропустили рывок 12:0 от сербов. Почему сборная России играет такими перепадами?

— У всех команд по ходу игры присутствуют спады и подъёмы. Главное, чтобы во время этого спада слишком сильно не отстать. Тимофей Мозгов получил фолы, и я вышел на позицию «пятого» номера — у них появилось какое-то преимущество под кольцом, поэтому Бобан Марьянович пробил много штрафных. Самое главное, за счёт чего сербы хорошо играют, это игра «внутри», на «больших» и подбор на чужом щите. Латвию они именно этим и дожали. Мы выиграли у них подбор 31 на 28, к тому же сократили количество потерь, ошибок, которые были в первой игре. Сейчас понимаю, что они были больше нервозные — первый матч всё-таки, и как ты к нему ни готовься, сколько лет ни играй за сборную, в первой встрече всегда много шероховатостей. Мы повели 2:0, но ни в коем случае не надо расслабляться. Следующий соперник — выходной и Бельгия, они победили Великобританию и проиграли Латвии. Команда без особо известных игроков, но для нас самое главное не расслабляться и следовать своими ролями на площадке. Нужно удержать своё преимущество.



— Каково играть против Марьяновича, который на 20 сантиметров выше? Лучше фолить сразу?

— Если Бобан получил мяч уже под кольцом, то фолить. У нас с Вовой Ивлевым была задача постараться вытеснить и Бобана, и Кузьмича максимально далеко от трёхсекундной зоны. Он в основном не играет в лоу-посте, а атакует больше с разворота, и нам надо было как можно больше увеличить дистанцию броска. Он, конечно, очень сильный и здорово прибавил с того момента, когда мы ещё вместе играли за «Нижний Новгород». Прибавил именно в «физике», его хорошо «подкачали» в НБА. Если он занимает позицию, его оттуда самосвалом не сдвинешь. Считаю, что здорово отработали против него. Ивлев отлично играл и на заступах, и нарушал правила на нём грамотно. Все ребята помогали страховать. Было сложно, потому что есть ещё Богдан Богданович, и нужно было остановить его на пик-н-роле с Марьяновичем. Иначе, если ты не отработаешь это, то у Богдана будет отличный шанс бросить.



— Богданович за первую половину набрал всего одно очко, но после перерыва только он и забивал. В третьей четверти он забил все 13 очков сербов.

— Мы продолжали делать все то, что работало против него в первой половине. Но он игрок высокого класса, и не раз это доказывал. Богданович забил несколько лёгких мячей в отрыве, в проходе и почувствовал свою игру.

— О чём разговаривали в раздевалке после победы? Тимофей Мозгов кричал «антихайп»?

— Сейчас это модно. Все посмотрели баттл Оксимирона и Гнойного, все обсуждают это. Тимофей, видимо, решил взять это в качестве девиза на Евробаскет. А если серьезно, то все были рады победе над очень серьёзным соперником. Это придаст нам ещё больше сил, веры в свои возможности и веры в систему тренера. Это будет очень важным моментом. Всё-таки по ходу товарищеских игр, помимо хороших, у нас были и плохие моменты. Например, турнир в Германии, где мы проиграли все три встречи. Нужно было не рассыпаться и продолжать верить в то, что мы делаем на площадке. Было много разговоров, как что надо делать и не надо, и мы показали, что если мы будем придерживаться тех рамок, которые сеть, и тех ролей, которые присутствуют у каждого, то всё получится. Победа над Сербией показывает, что это действительно работает.



— Система Базаревича — «быстрый» баскетбол. Но вторую игру подряд мы фактически не набираем очки в отрыве. Где наше «бежим, бежим»?

— Это «бежим, бежим» не только про то, чтобы набрать очки ы быстром нападении. Мы просто поддерживаем высокий темп. У сербов высокие и тяжёлые центровые, и тем, что мы не сразу атаковали, а крутили комбинации, мы заставляли их работать, уставать, получать фолы. Но самое главное, что взяли подбор и за счёт этого убегали.

— Мы Шведозависимы?

— Лёха — стопроцентный лидер команды. Он замыкает на себе много взаимодействий, не боится брать ответственность на себя. Все эти броски. Конечно, иногда они кажутся не по делу и абсурдными, но это его стиль игры, его броски. Мы под него подстраиваемся. Когда Швед на площадке, все знают, что он может создать и для себя, и для партнёров. Мы зависим от Лёхи и Лёха зависит от команды. Да и вообще, здесь нет ни Лёхи, ни остальных, есть только сборная России. Мы приехали играть за страну. После двух последних чемпионатов Европы надо пытаться выбираться из болота, куда нас затянуло.

— Для вас это уже четвертый Евробаскет. «Бронза» в Литве 2011-и и следом два провала. Сейчас все по-другому?

— Рад, что с 2011 года получается попадать в сборную. Это гордость для меня, моей семьи и для моего родного Нижневартовска. Сейчас у нас хороший подбор игроков, и в первую очередь это связано с тем, что люди действительно хотят приезжать в сборную. Все это начинается с бытовых моментов. Ты действительно приезжаешь сюда получать удовольствие. Нет никаких проблем с экипировкой, отелями и прочим. На предыдущих двух чемпионатах Европы у нас было по одной победе в группе. Все это надо сейчас забыть. Но это был опыт, хоть и плохой. Сейчас у нас хороший, сбалансированный состав. Есть игроки, которые могут решать в атаке, есть игроки, которые могут защищаться, есть те, кто может и то, и другое. Очень хорошо, что есть Швед и Мозгов, которые являются большой угрозой под кольцом. Есть Ивлев, который может подменить Тимофея. Мы все взаимозаменяемы и все поддерживаем друг друга.

— После первых дней турнира Владимир Ивлев стал открытием: выходит в стартовом составе два матча, с сербами показал, что может заменить Мозгова, забрать его фолы на себя.

— Может, для кого-то желание Вовы делать чёрную работу — это, действительно, открытие. В принципе, с его физическими данными это вызывает большое удивление у всех, но я знаю его очень давно. Мы еще в детском возрасте вместе играли, в «Нижнем Новгороде» вместе выступали. Я знаю, что Вова может, и он всегда выкладывается. С Турцией он провёл на площадке четыре минуты, но отработал их на отлично, справился с Эрденом. Он не экономит свои фолы, хорошо тактически их использует. А еще он использует свой шанс. Он наш джокер! У Вовы есть своя четко определенная роль, он знает её и старается максимально выполнить. Это помогает всей команде.



— В команде все понимают свои роли?

— Большинство. Ивлев— яркий пример этого.



— В группе еще один сильный соперник — Латвия. Видели игры Порзингиса и компании?

— Да, практически всю игру Сербия — Латвия. У латышей очень хорошая команда. Я два года работал с Багатскисом в «Нижнем». Сейчас у него действительно собрался хороший состав, все бегут и все бросают. У них есть высокий пятый номер Криспапс Порзингис, который играет, как защитник. Есть Янис Тимма, Мартиньш Мейерс, братья Бертансы. Весь состав бросающий. Мы ещё не разбирали их, сначала матч с Бельгией.

— Что обещали себе перед чемпионатом Европы?

— Хотел просто попасть в состав, а там уже по ходу решать вопросы. Летел сюда с мыслью, что, на самом деле, у большинства из нас сейчас такой возраст, самый сок в плане баскетболе. Ты уже достаточно опытен в каких-то моментах, понимание игры и физически состояние отличное. Нужно постараться пошуметь.



— Были серьёзные сомнения, что не попадёшь в окончательный состав? После объявления предварительного списка окончательный состав можно назвать с вероятностью 99%.

— Понятно, что, когда объявляют список из 16 человек, ты прикидываешь позиции. Но никому ничего не гарантировано. Если ты приедешь с мыслями, что уже столько сыграл за сборную и обойдёшься без подготовки, то не подготовишь своё тело должным образом. Нельзя думать: «Да зачем готовиться, я по ходу лета наберу форму, а сейчас лучше ещё недельку поваляюсь на пляже». Это всё может привести к печальным последствиям, травмам. Все, кто приезжают в сборную, приезжают уже подготовленными. Тело — это наш рабочий инструмент. Есть ещё 5-6 лет впереди, чтобы заработать на оставшуюся жизнь. Нужно уважать свой организм и заботиться о нем.



— На матчи сборная России выходит под песню L’One «Всё или ничего». Кто выбирал трек?

— Не знаю. Для нас это тоже был сюрприз. Выбегаем на первую игру и слышим: «Всё или ничего». Было приятно. У него много хороших песен, которые можно поставить, «Медаль на медаль», например. Леван любит баскетбол, активно пропагандирует его, поздравляет Тимоху с днём рождения на выступлении, передаёт привет сборной России с концерта. Он баскетбольный посол в русском рэпе. Это круто!

— Баскетбол, баскетбол… Но отдыхать от него тоже надо. Как это делать на краткосрочных турнирах, когда матчи каждый день?

— После первого матча уснули около трёх утра, смотрели с Хвостовым сериал. После игры — эмоции, адреналин, сон не сразу приходит. Думаю, это не проблема, например, для Мозгова, ведь в НБА по пять матчей за семь дней. В этом году такой формат, когда в группе есть выходные дни. Это хорошо для тех, кто много играет, например, по 30 минут в каждом матче. На прошлых турнирах было по пять матчей за шесть дней. Как отдыхаем? Отвлекаемся на гаджеты, смотрим сериалы, кино, общаемся с близкими по телефону.



— Поговорим о клубе. В ЦСКА этим летом самые значительные перестановки за последние годы. Что скажете о составе?

— Думаю, крутой состав. Самое главное, что сохранился костяк команды: Курбанов, Хряпа, Воронцевич, Фридзон. Новички — все игроки высокого уровня, они усилят команду. Вестерманн, Клайберн, Хантер и Родригес не нуждаются в представлении. ЦСКА делегировал на Евробаскет больше всех игроков — восемь — в три национальные сборные: России, Франции и Испании. Но ЦСКА каждый год в такой ситуации, что половина игроков перед сезоном играют за свои национальные команды, и предсезонная подготовка немного скомканная. Но, думаю, проблем с адаптацией не будет.



— Шесть лет ЦСКА был Теозависимым. Как команда будет справляться без Милоша?

— Это покажет только время. Первые полгода все будут сравнивать игру Родригеса и Вестерманна игрой Теодосича. Конечно, передачи Милоша были невероятные. Но два очка — это и есть два очка. Для болельщиков важны победы клуба, и я думаю, что если ЦСКА будет побеждать, то красота передач или набранных очков будут не так важны.