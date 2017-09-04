По графику Блатта. Россия досрочно выходит из группы

Перед матчем с Бельгией сборная России находилась в непривычном для себя статусе одной из сенсаций турнира. Два стартовых матча — против хозяев и одного из главных претендентов на победу, — доведённых до победы в нервных концовках, внушали оптимизм. Многие отмечали отличное взаимопонимание и «химию» внутри команды. Взаимозаменяемость также стала одним из главных факторов мощного старта россиян на Евробаскете — единственный игрок НБА в составе сборной и главная её звезда начинает матчи на скамейке запасных. Не подумайте ничего плохого, Мозгов в хорошей форме. Просто так решил главный тренер Сергей Базаревич. И это работает.

К матчу против Бельгии Швед и компания впервые на турнире подходили в статусе фаворита. Соперник за последние годы показал большой прогресс, но до уровня элиты всё равно очень далеко — команда быстрая, взрывная, но нестабильная. Это подтверждают и игры в Турции. Если в первом для себя матче бельгийцы забросали англичан трёхочковыми (14 точных бросков из-за дуги), то в игре против латышей реализовали лишь 6 дальних попыток и проиграли.

Бельгия заставила считаться с ней ещё до начала чемпионата Европы: разгром Испании и Италии в товарищеских матчах насторожил болельщиков в России. И именно это должно было упасти наших баскетболистов от недооценки противника. Если команда Базаревича борется за первое место в группе, то проигрывать Бельгии было никак нельзя.

О мотивации на утреннем занятии говорил журналистам и главный тренер. Он отметил, что соперник любит быстро атаковать, и с защитой против такой игры у его подопечных как раз были проблемы. Сами же игроки выглядели весьма отдохнувшими. Выходной после двух подряд игр явно пошёл на пользу: снайперскую дуэль в бросках с центра поля устроили Мозгов и Воронцевич, которые больше ориентированы на игру под кольцом. Но попадали же!

Стартовая пятёрка россиян ожидаемо обновилась: Мозгов занял привычное место стартового центрового, а Виталий Фридзон сменил Дмитрия Кулагина, увеличив огневую мощь периметра. Но про необходимость набора очков наша сборная вспомнила только спустя две с половиной минуты после начала матча, в то время как бельгицы с первых минут делали ровно то, чего от них и ждали — быстро бежали в атаку, быстро двигали мяч, бросали и возвращались в защиту. Не слишком замысловато, но действенно. Большую часть стартовой четверти наши соперники лидировали в счёте.

Мотором сборной России в начале матча выступил Алексей Швед. Его повышенная активность уже никого не удивляет, ведь именно защитник «Химок» уже давно играет роль первой скрипки в национальной команде. После стартовой четверти в графе его статистических показателей значилось 11 очков из 19 командных. Тем страшнее было наблюдать, как за минуту до большого перерыва Швед, прихрамывая, отправился в раздевалку. Свидетели этого переплюнули, постучали по дереву и очень хотели верить в несерьёзность повреждения лидера.

Обошлось. Приметы сработали. Бельгийцам удалось остановить Шведа, набравшего в третьей четверти лишь два очка, но зато радовал Мозгов — его мощное добавление через соперника вне всяких сомнений станет одним из лучших моментов чемпионата.

А ведь в первой половине ещё был идеальный выход россиян из-под прессинга. Рецепт, как и всё гениальное, прост: минимум ударов, быстрые передачи, эффектная точка.

Напряжённой концовки, к частью, не случилось. Размен ошибками в заключительной десятиминутке завершился рывком нашей сборной и 7-очковым отрывом, который к финальной сирене увеличился до 9. Кто-то скажет, что это была победа на характере, а кто-то отметит опыт, которого, как ни крути, у наших всё-таки побольше. Но, как бы то ни было, команда Базаревича добилась трёх побед в трёх матчах и досрочно обеспечила себе выход в плей-офф.

Никаких намёков, но также наши баскетболисты стартовали в 2007 и 2011 годах: в 2007 они выиграли турнир, в 2011 завоевали «бронзу». Но это история, а завтра уже матч против Латвии, главная звезда которой, Кристапс Порзингис, разогнался уже до второй космической скорости и в одиночку готов противостоять любому сопернику. Будет интересно!