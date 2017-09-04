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Андрей Кириленко
Текст: Надежда Перепечко
Фото: РИА Новости

Кириленко: игра с Латвией будет определяющей

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко — о третьей подряд победе сборной России на чемпионате Европы.
4 сентября 2017, понедельник. 20:30 Баскетбол

— Пока что всё радует глаз. Первая игра для нашей сборной была очень нервная, но две другие прошли уже в совершенно другом настроении. Не хочется перехваливать, но пока что всё, что мы видели на тренировках, работает и в официальных матчах. Мне нравится, как дисциплинированно команда играет и как борется на каждом клочке поля. Бывают ошибки, но они не превращаются в череду нежелательных моментов, как это было, например, в матче с Турцией. Теперь ошибки перекрываются позитивными действиями. Пока что рано и неправильно заглядывать совсем далеко, но отмечу, что от игры к игре сборная России показывает стабильность. Завтра нас ждёт очень важная встреча в группе, так как Латвия тоже имеет все шансы на первую строчку. Для обеих сборных эта встреча будет иметь определяющее значение.

— Перед Евробаскетом многие эксперты говорили, то у сборной есть проблема с разыгрывающим…
— Кто так говорил? Иметь в команде Шведа и иметь проблемы с «первым» номером? К тому же, у нас есть Дима Хвостов, который отлично выглядит на этом турнире. Миша Кулагин в подготовительных тоже здорово выглядел, через 4-5 лет у него есть все шансы стать основным разыгрывающим. У нас есть три игрока, которые могут полноценно выводить мяч на чужую половину. Дима Кулагин тоже может быть в какой-то момент плеймейкером. Поэтому за позицию разыгрывающего я спокоен.

— Вы часто что-то подсказываете Алексею Шведу по ходу матчей.
— Пока работает! Перестанет работать — перестану подсказывать (смеётся). Не ломай то, что работает.

— Сегодня запасные не так сильно помогли команде. Это не вызывает беспокойство перед более ответственными матчами?
— Мне нравится, что мы в принципе используем своих запасных. На этом турнире не так много команд, которые используют широкую ротацию. Мы же играем в 10-12 человек, практически все получают свои минуты. И, что очень важно, каждый понимает свою роль. Тот же Владимир Ивлев, который сегодня не играл, но он прекрасно понимает, что он большая часть команды. В предыдущих двух матчах, где у соперника немного другая ротация, Ивлев принёс нашей сборной огромную пользу в защите. В любой команде необходимы такие игроки, «чернорабочие», которые закрывают огрехи других.

— Перед чемпионатом Европы, смотря на состав группы, казалось, что было бы успехом в принципе выйти из этой группы. Сейчас эта задача уже решена, насколько в оставшихся матчах вообще важно победить?
— Конечно, многие говорили о том, что есть шансы не выйти из группы— небезосновательно, потому что в последние пять лет мы выступали провально и не играли на том уровне, на котором могли играть. Даже на этом турнире, например, при разнице в несколько очков 2-3 атаки могут изменить всю ситуацию. И даже сегодняшняя игра была достаточно плотная, и мы выиграли её только в последние пять минут. Я еще перед стартом турнира говорил, что сейчас уровень команд очень подтянулся, много команд таких, которые в любой день могут преподнести сюрприз. Группа в Израиле совсем сумасшедшая, там все всех обыгрывают, непонятно, кто какое место займёт. Сейчас первое место может в итоге вылететь. Для болельщиков это очень интересно, потому что никогда не знаешь, чего ожидать. А вот для игроков это очень нервно.

— Низкая посещаемость вас удивляет?
— Да, конечно. Турция — страна, которая известна своими горячими болельщиками. У них сейчас только-только закончился праздник, поэтому, надеюсь, скоро мы увидим чуть больше людей на трибунах.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Мужская сборная России - Баскетбол Андрей Кириленко
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