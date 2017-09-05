Кулагин: в сборной на меня не давит, что я безработный

— Дмитрий, сборная начала Евробаскет с трёх побед. Ожидали такого результата?

— Безусловно, это приятно. Волнительно и приятно. Ожидали ли мы? Не уверен. Мы делали свою работу: готовились, собирались показывать свой лучший баскетбол. Есть такая присказка: «Долго запрягаем, но быстро едем». Будем надеется, что так и будет продолжаться. Естественно, мы сами пересматривали свои матчи, со стороны люди говорят, что наша игра далека от идеала. Она далека от правильного баскетбола в плане принятия решений. Это не тот баскетбол, который мы сами хотим видеть. Это и есть тот самый позитивный момент — нам есть, к чему стремиться, есть, над чем работать и куда расти. А дальше все зависит от нас самих. Эмоции и сплоченность, которые присутствуют сейчас в команде, они на каком-то невероятном уровне. Ты выходишь на площадку с чувством, что представляешь свою страну. Это дорогого стоит, и не каждому дано это испытать. Когда у тебя на груди написано «Россия», за тебя переживают твои бабушки, дедушки, родители, друзья, вся страна смотрит. И когда чувствуешь поддержку команды, тебе самому легче. Ты не боишься ошибиться в каких-то моментах. Ты знаешь, что все тебя поддержат, скажут нужные слова, хлопнут.

— Казалось, что матч с Бельгией будет простым. Но игра была более нервной, было больше ошибок в принятии решений на площадке, чем по ходу предыдущих двух матчей.

— Мы готовились к этому, и для нас было это очередное испытание. Если смотреть на два предыдущих матча, нельзя сказать, что мы выиграли их уверенно. Да, мы добились победы, но не было стабильности. Это как раз то, к чему мы стремимся. Играть не 20-25 минут хорошо, а хотя бы сначала 35 и потом все 40. С Бельгией некоторые решения были неправильными, где-то мы проиграли борьбу. Они навязали нам жесткий, грубый баскетбол. Хорошо, что мы смогли на это ответить, нашли силы противостоять им. Этот матч — как раз пример того, что у нас есть сплочённая команда, которая готова держать удар и которая готова побеждать.

Ты выходишь на площадку с чувством, что представляешь свою страну. Это дорогого стоит, и не каждому дано это испытать.

— Следующий соперник — Латвия. Это будет фактически матч за первое место в группе. Что скажете о команде?

— Мы не думаем о том, за какое место этот матч. Жалко, что у нас будет не так много времени на восстановление. Игра днём, а все спортсмены не любят играть днём. Но мы будем настраиваться только на победу. Нам нужна эта игра, это возможность лишний раз проверить свои силы. Если мы так начали, нельзя теперь оплошать. На данном этапе мы делаем все возможное и берём соперника желанием. Очень важно, чтобы это желание ещё и переросло в качество.

— Основная сила Латвии заключается в Кристапсе Порзингисе. Он космический?

— Точно! Он молодец, приятно смотреть за его игрой. Но я убеждён, что всё будет зависеть от нас самих. Честно. Это моё мнение. У них хорошая команда, прекрасные ребята, которые не уступают на площадке, сражаются. Но всё будет зависеть от нас и от того, дадим ли мы то количество энергии, качества, которое нужно для победы.

— То есть пока сборная России играет плохо, но выигрывает?

— Мы играем не хорошо. Нельзя сказать «плохо». В спорте самое важно результат, а у нас сейчас 3:0.

— Как прошло ваше лето? Сейчас вы единственный игрок в сборной, у которого нет контракта с клубом. Это давит?

—Нет, на меня это не давит. Моя первоочередная задача — выиграть чемпионат Европы, и мы сейчас к этому стремимся. Я здесь, чтобы помочь своей стране. Я хочу получать удовольствие от баскетбола, играть и побеждать вместе со сборной. Что будет потом, покажет только время. Но нельзя ни о чём жалеть. За два года в ЦСКА я получил колоссальный опыт. Я никогда не бываю доволен самим собой, в своей голове я знаю, что я умею, и хочу это показать. Хорошо, что партнёры поддерживают меня, помогают. С такими партнёрами, которые говорят тебе: «Давай, давай, ты нам нужен», ты раскрываешься и чувствуешь себя комфортно. В сборной меня не беспокоит, что я безработный. У меня есть агент, которому я полностью доверяю, и который занимается всеми моими делами. А я занимаюсь своим делом — играю в баскетбол и получаю от этого удовольствие.

— Впервые в сборной вы вместе с братом Михаилом. Детская мечта сбылась?

— Конечно, это была мечта. Но, наверное, даже больше не наша, а наших родителей. Это здорово и это придаёт дополнительный стимул. Пусть это будет не последний раз. Мы долго к этому шли и сейчас кайфуем от этого. Это как новая ступень, достижение. Следующий вызов — это победа. Никто не вспомнит о том, что мы были в сборной вместе, если ничего не выиграть.

— То есть ваш выбор — это судьба братьев Газолей, а не Драгичей?

— Однозначно. Естественно, если бы в сборной был только Миша, я был бы счастлив за него. Но сейчас это вдвойне счастье, когда есть два Кулагиных. Может быть, этого и не хватало стране.

— В отеле живёте вместе с братом в номере?

— Да, нам комфортно вместе. Но в любом случае мы разные. Можно говорить о дружбе, братстве, но для меня очень важен комфорт. Если мне не комфортно, я лучше буду жить один. Нам с Мишей комфортно. Шуточки, общие темы, естественно, присутствуют.

— Есть диктатура старшего брата?

— Раньше она была очень явной, но сейчас не так ощутима. Я прямо чувствовал себя королём, а сейчас — нет. Он прислушивается, по крайней мере, я очень на это надеюсь. А так, на самом деле, он сам меня может многому научить и многое посоветовать. У него есть своё мнение, а я уважаю людей со своим мнением.

— Вы сказали, что вам важен комфорт. В ЦСКА его не было?

— В ЦСКА тоже было хорошо. Очень высокая конкуренция, но все мы развиваемся. В нашей стране любят сравнивать кого-то с тем-то, но у каждого есть свой путь. Мы идём по нему. К чему мы придём, покажет лишь время. Я благодарен всем в ЦСКА. Мы не прощались, а сказали друг другу: «До свидания». Я не жалею ни о чём из того, что случилось за эти два года. Я познакомился с невероятными людьми, профессионалами, у которых можно было бы много чему научиться. Я начал по-другому играть, по-другому смотреть на какие-то вещи. Я тоже взрослею, развиваюсь, становлюсь мудрее. Как я ушёл из клуба? Мы разговаривали с тренером по телефону. Он сказал, что всегда доступен для меня, что в любое время могу звонить, советоваться. Мы расстались в хороших отношениях. ЦСКА двигается в одном направлении, у меня же теперь свой путь. Я знаю, чего я хочу от жизни, знаю, к чему я стремлюсь, и мне нужно двигаться дальше.

С такими партнёрами, как в сборной, ты раскрываешься и чувствуешь себя комфортно. Тут меня не беспокоит то, что я безработный.

Можно много рассуждать — а как было бы? Как бы всё сложилось? Но не случилось. Если не сказать, что ЦСКА — это мой дом, то точно могу сказать, что ЦСКА воспитал меня как игрока, и за это я благодарен. Я хочу играть в баскетбол, хочу получать удовольствие от этого, приносить своей команде максимум пользы. Чувствовать, что я это делаю. Потому что учиться можно до бесконечности — век живи, век учись. Я такой по натуре человек: когда вижу, что Де Коло и Теодосич делают результат, все лавры достаются им, я чрезвычайно рад за них, искренне, но я хочу того же самого. Если не чего-то большего. Это не говорит обо мне как о законченном эгоисте, я просто хочу быть лидером. Чтобы говорили: «О, вот этот парень делает результат, он помог команде сделать то-то и то-то». Получится или нет, одному Богу известно. Я же просто тренируюсь, играю в баскетбол и стремлюсь к чему-то большему.

— А в сборной есть такое чувство? Ведь все называют нас — Швед и компания.

— Швед невероятный. Сборная — это другое. Ты не получаешь здесь деньги, при этом ты рискуешь своим здоровьем. Но ты приезжаешь сюда помогать своей стране. Если Швед будет забивать по 30 очков — пусть, тебя все поддержат. Если Дима Хвостов будет забивать «трёхи», «трёхи», «трёхи» или Мозгов из-под кольца, или брат мой — все поддержат. Здесь есть ротация. У одного не получается — выйдет другой. Мы все друг друга поддерживаем, хотя со стороны это иногда так не кажется. Кто-то разводит руками на площадке, даже прикрикивает, но это всё рабочие моменты, человеческие эмоции. Мы русские, у нас менталитет такой. В меру своей несдержанности, может. Но следует понять одну вещь: это помогает, мотивирует нас.

Я такой по натуре человек: когда вижу, что Де Коло и Теодосич делают результат, все лавры достаются им, я чрезвычайно рад за них, искренне, но хочу того же самого.

— Комфортно ли вам с Базаревичем?

— Мы работали вместе в «Красных Крыльях», когда был ещё совсем юным. Тогда мне виделось всё немного в других тонах и других красках. Сейчас я понимаю его намного лучше, понимаю, чего он хочет, что требует от игроков, пытаюсь максимально ему в этом помочь. Естественно, периодически у меня самого в голове бывает много идей, как можно было бы поступить. Но он главный тренер, и всегда будет так, как скажет он. Он даёт нам чувство комфорта. В сборной ты сам знаешь, какая ответственность на тебе лежит, и ответственность не так давит, когда тренер позволяет тебе быть самим собой. Базаревич позволяет.

— Смотрели матчи нашей скрестной группы?

— Нет, ничего не получается посмотреть, не хватает времени. Несколько матчей только чуть зацепил. Мы все в своей подготовке, между матчами с Сербией и Бельгией у нас было 18 часов. Надо успеть максимально подготовить своё тело, подготовиться ментально, разобрать следующего соперника, посмотреть видео, разобрать скаутинг. Это занимает много энергии. График, безусловно, очень отличается от клубного сезона. Но для этого у нас в ротации 12 человек, каждый из которых готов выйти и отдать для победы всё. Думаю, у нас не будет проблем с графиком, так все играют. Никаких скидок и оправданий не может быть.