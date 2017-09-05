Мозгов выиграл у Порзингиса, Россия проиграла Латвии

Четвёртый матч сборной России на Евробаскете должен был стать определяющим. Причём таком он являлся для всей группы D, в которой, помимо нашей команды, есть ещё Турция, Сербия, Латвия, Великобритания и Бельгия. Победа в игре с Латвией досрочно гарантировала бы россиянам первое место и матч с четвертой командой из группы С. Но и без турнирных хитросплетений вывеска встречи Россия — Латвия несла в себе немало интриг.



Главная из них — противостояние Тимофея Мозгова и Кристапса Порзингиса. Два огромных центровых из НБА, один из которых уже имеет в своём активе чемпионский перстень, а второй в свои 22 года уже является лидером «Нью-Йорка» и сводит с ума своей разносторонней игрой.

Мощный бросок сверху нашего центрового в предыдущем матче с Бельгией стал лучшим моментом игрового дня, затмив похожий момент, но уже с участием латыша.

Ещё одну проверку профпригодности в игре против прибалтов должны были пройти наши снайперы. Латвийские стрелки попадают почти 42% дальних бросков, в то время как россияне забивают на 10% меньше. Разница существенная, и потерь при этом у подопечных Айнарса Багатскиса образцово мало — 11 в среднем за матч. Наша команда, например, теряет по 16 раз за игру.



Перед очной встречей игроки и тренеры команд обменялись комплиментами в прессе. Это говорит не только об уважении, но и о том, что соперники, на самом деле, достойны друг друга и равны по силам.



В предыдущей игре Порзингис и компания легко разобрались с Великобританией. Хочется написать «разгромили», но заключительная четверть, проигранная с разницей в 21 очко (13:34), оставила осадок.

Вопросы есть и к российскому нападению на первых минутах. Как и с бельгийцами днём ранее, игроки сборной России в первые две с половиной минуты не набрали ни одного очка, сконцентрировавшись на защите. Цепкая оборона вынуждала тратить много сил: как своих, так и чужих. В результате, первая десятиминутка завершилась со скоромным счётом 15:12.



Анонсированная дуэль Порзингиса и Мозгова развернулась во втором игровом отрезке. Два больших парня попытались показали весь свой арсенал, а победителем из локального сражения вышел опытный россиянин, вдобавок ко всему вынудивший оппонента заработать четыре персональных замечания. После одного из «высоких» заслонов Швед нашел Тимофея отличной передачей, и тот отменно вколотил сверху.

Концовка первой половины получилась нервной для латышей— «технарь» скамейке, несколько попаданий россиян с фолом и, как следствие, десятиочковое преимущество к перерыву. Самым результативным к этому времени в составе обеих команд был Тимофей Мозгов с 15 очками, и лёгкость, с которой нашим игрокам удавались атаки, не могла не радовать.



Но старт второй половины перевернул матч: несколько быстрых атак и пара фирменных трёхочковых полностью нивелировали преимущество сборной России. Порзингис наблюдал за этим рывком со скамейки, а лидерами атак у латышей стали Тимма и Смитс.

К середине четвёртого игрового отрезка уже сборная России оказалась в роли догоняющего. Очень некстати неспортивный фол получил Антонов, подсечкой пытавшийся повалить Тимму на паркет, да и арбитры предельно внимательно начали следить за каждым движением россиян. Поочередно фолами нагрузились Воронцевич и Фридзон, начала рассыпаться защита.



Сергей Базаревич пытался оживить игру тайм-аутами, но большой пользы извлечь из этого не удалось. Силы покинули россиян раньше, чем прозвучала финальная сирена. Алексей Швед своё 21 очко в итоге набрал, но спасти команду от поражения не смог. А разница получилась и вовсе крупной — 69:84.



Для Латвии эта победа над Россией стала первой в её баскетбольной истории, а поражение нашей команды «закрутило» интригу в группе, где на первое место сейчас претендуют сразу три сборные.